Власти Башкирии хотят провести дистанционное голосование в зоне СВО и предлагают ввести его на федеральном уровне

Власти Башкирии хотят, чтобы участникам СВО разрешили проголосовать дистанционно на выборах 2023 года в местный закс. Об этом вице-спикер парламента республики Рустам Ишмухаметов сообщил Daily Storm. По его словам, сейчас в зоне спецоперации находятся многие жители региона и на данный момент непонятно, закончится ли СВО до сентября 2023 года. Вопрос дистанционного голосования намерены поднять на федеральном уровне.





«Предстоящий год является выборным для Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан. В настоящее время многие жители республики принимают участие в специальной военной операции. Пока нет четкого понимания, завершится ли она до сентября 2023 года», — сказал Ишмухаметов.





«Мы планируем обсудить, проработать связанные с обеспечением голосования на выборах участников СВО вопросы с ЦИК Республики Башкортостан, провести консультации с ЦИК РФ. Естественно, будет необходима также коммуникация с руководством регионов, на территориях которых проводится спецоперация, с командованием воинских частей», — добавил парламентарий.





Вице-спикер уточнил, что очевидным решением для реализации идеи было бы использовать портал «Госуслуги», однако далеко не факт, что у военнослужащих будет доступ к интернету. В связи с этим рассматривается вариант проведения досрочного голосования в дни относительного затишья.





«Не исключено, что единый день голосования 10 сентября окажется «жарким» и многие участники СВО просто физически не смогут проголосовать даже в том случае, если члены избирательной комиссии приедут с переносными урнами в место расположения их части, что, кстати, может оказаться и крайне небезопасно для них», — добавил Ишмухаметов.





Он уверен, что местному правительству необходимо не только продумать возможность подобных выездов членов избиркомов в зону СВО, но и обеспечить безопасность людей, а также решить вопросы логистики. При этом он подчеркнул, что ситуация с выборами актуальна не только для Башкирии, но и для ряда других регионов, в которых 2023 году пройдут выборы.





«Мы не единственные, кто ищет в настоящий момент пути решения сложившейся проблемы. В 2023 году более чем в трети субъектов Российской Федерации пройдут выборы депутатов законодательных собраний либо губернаторов. Многие регионы уже задумались об этом и прорабатывают возможности дистанционного голосования», — подчеркнул парламентарий.