Кто такой новый глава Минтранса Никитин и какие задачи перед ним стоят

Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности министра транспорта России Андрея Никитина — замглавы ведомства и экс-губернатора Новгородской области. Никитина давно продвигали по службе, сейчас ему предстоит разбираться с системными проблемами в отрасли: с износом самолетов, скоростных поездов и импортозамещением. На это обращают внимание политологи Евгений Минченко и Константин Калачев.





Андрей Никитин был фигурой «на вырост» еще с момента руководства Агентством стратегических инициатив (АСИ) в 2011-2017 годах, отмечает глава Международного института политической экспертизы (МИПЭ) Евгений Минченко.





Когда в феврале 2025 года Никитин перешел с поста губернатора Новгородской области на должность замминистра транспорта, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев уже предполагал, что это не понижение, а, наоборот, возможность карьерного роста.





«Я тогда комментировал, что нет ничего невозможного и как раз погружение в проблематику может позволить ему сделать следующий шаг, причем в самое ближайшее время», — указывает эксперт.





Главный вопрос, которым задаются политологи: поможет ли смена министра что-то принципиально изменить в транспортной отрасли.





«Вообще, наша транспортная отрасль вступает в мрачное время: время износа самолетов, скоростных поездов; время, когда как никогда остро ставится вопрос импортозамещения и технологического суверенитета; время, когда нужны постоянный учет и контроль, нужно постоянно держать руку на пульсе. То есть, допустим, во время коллапса [в авиасообщении 5-6 июля] Министерство транспорта себя как-то не проявило», — рассуждает Калачев.





«Что касается транспортных проблем, я думаю, что главная проблема у нас сегодня — это работа РЖД и пропускная способность магистрали. Я думаю, что это ключевая проблема, которой надо заниматься, но она не решается только на уровне Минтранса», — добавляет Минченко.





Андрей Никитин связан с АСИ, а значит, с инновациями и новыми технологиями. «А президент наш верит в инновации, в новые технологии. Поэтому шансы Никитина [возглавить ведомство], мне кажется, выше всего — из-за его бэкграунда и отношения президента сейчас», — поясняет Калачев.





Никитину 45 лет, он родился в Москве. Врио главы Минтранса — доктор экономических наук. С 2002-го по 2011 год он работал в группе компаний «Рускомпозит», в 2011-2017 годах руководил Агентством стратегических инициатив, а с 2017-го по 2025 год был губернатором Новгородской области.





Отставка Романа Старовойта с должности министра транспорта России не связана с утратой доверия, заявил 7 июля 2025 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что такая формулировка не использовалась при увольнении министра.





Роман Старовойт проработал главой Минтранса чуть больше года — его назначили на пост главы ведомства в мае 2024 года. Ранее он руководил Курской областью. В 2018 году его назначили врио губернатора региона, а в сентябре 2019 года он выиграл выборы на должность главы области. В 2012–2018 годах Старовойт возглавлял Росавтодор, а в октябре 2018 года, до назначения на пост врио главы Курской области, он успел побыть в должности замминистра транспорта России.