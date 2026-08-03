«Москва всегда рядом»: Андрей Мецлер — о помощи жителям приграничных территорий

— Расскажите о сегодняшнем мероприятии. Как Москва сплачивается в такие моменты?

— Москва, на мой взгляд, — это мегаполис дружбы. Город, который всегда помогал другим. И сегодня, когда возникают различные сложности, я вижу, как Москва абсолютно искренне поддерживает людей. Причем помогает не одному региону, а многим.

В Москву приезжают специалисты из других городов и регионов, чтобы перенять наш опыт. Я много лет работал в социальной сфере, и мы всегда делились передовыми технологиями, разработанными московскими стандартами качества оказания услуг, в том числе с использованием искусственного интеллекта, которые очень быстро вошли в нашу жизнь.

Как Уполномоченный по правам человека в городе Москве, я вижу, что Москва активно делится своими идеями и разработками и в других сферах – это и правовое просвещение граждан, и различные формы борьбы с мошенниками, и профилактика вовлечения молодежи в противоправные действия и тд. Я считаю, что Москва – аккумулятор передовых идей и регион силы.

Сегодняшнее событие тоже очень важное – мы собрали помощь белгородцам, оказавшимся в беде. Важно понимать, что за каждой тонной грузов стоят обычные москвичи, которые готовы множить количество добрых дел, готовы помогать людям.

Тетради, средства личной гигиены, продукты питания — все это они принесли по велению сердца. Люди вложили в эту помощь не только материальные средства, но и часть своей души. Они сделали это безвозмездно, в искреннем человеческом порыве.

Поэтому Москва для меня еще и духовный центр страны, где люди помогают и поддерживают жителей разных регионов. Я горжусь тем, что работаю в этом городе. Я люблю Москву, чувствую ее серьезный ритм, и мне приятно быть рядом с людьми, которые помогают другим. Какая бы ситуация ни возникла, Москва всегда рядом и всегда готова протянуть руку помощи.

— С какими вопросами москвичи в последнее время чаще всего обращаются в аппарат Уполномоченного?

— Это различные вопросы. Буквально на днях ко мне обратилась жительница Москвы, просто написала во «ВКонтакте»: «Андрей Владимирович, моему ребенку скоро исполнится 14 лет. Мы не можем спускаться по лестнице, потому что сломался подъемник. И уже долгое время он не работает».

Я направил туда представителя аппарата. Мы разобрались в ситуации совместно с главой управы, который сразу включился в работу. Этот вопрос у меня на контроле — думаю, до конца августа мы решим эту проблему.

Отдельный блок — вопросы, связанные с детьми и образованием. Обращаются ребята, которые хотят пересдать ЕГЭ. Кто-то не сдал экзамен и не понимает, что делать дальше. Мы даем разъяснения, при необходимости привлекаем к решению вопросов органы исполнительной власти.

Ситуации бывают самые разные. Есть обращения, связанные с уголовным преследованием и условиями содержания в местах лишения свободы. Например, человек считает, что эти условия не соответствуют состоянию его здоровья.

Пишут и пожилые москвичи: спрашивают, как получить путевку, оформить меры социальной поддержки или попасть в геронтологический центр. То есть обращения охватывают практически все сферы жизни человека. Их иногда сложно разделить по отдельным категориям.

Конечно, у нас есть статистика обращений. Каждый год Уполномоченный докладывает в Московской городской думе о процентном соотношении поступивших обращений и о том, какие проблемы решены, а какие могут стать актуальными в будущем. В рамках наших полномочий мы включаемся в решение всех вопросов и стараемся помочь людям. Это может быть как практическая, так и консультативная помощь.

— Какие общественные структуры действуют при Уполномоченном?

— При Уполномоченном работают общественные экспертные советы, созданные еще моей предшественницей Татьяной Потяевой. Я благодарен ей за это. Сейчас мы активно развиваем их потенциал.

У нас очень сильные общественные советы: Экспертный совет, который объединяет известных правозащитников и руководителей крупных общественных организаций, Совет отцов, Молодежный экспертный общественный совет, в котором работают молодые лидеры с активной гражданской позицией. По сути, при аппарате формируются целые интеллектуальные сообщества.

— Работающие по принципу клубов по интересам?

— Да, принцип похожий. У нас очень сильный состав советов, особенно приятно, что с нами работает молодежь – это будущее нашего города, и сейчас я стараюсь еще активнее использовать их креатив и новаторские идеи.

С молодежью вообще невероятно интересно. Современные юноши и девушки совершенно иначе смотрят на мир, видят многие вещи через призму не только XXI, но и уже XXII века. Это естественно, это здорово, потому что современный мир стремительно меняется и нам нужно соответствовать стандартам его развития. Мне интересно работать с молодежью, потому что это живой обмен идеями, энергией, и это помогает в работе.

— Может ли аппарат Уполномоченного оказать человеку юридическую помощь?

— Уполномоченный не оказывает юридические услуги в классическом понимании и не подменяет адвоката. Вместе с тем в пределах своей компетенции он содействует оказанию юридической помощи: разъясняет гражданину возможные способы защиты его прав и, при наличии оснований, принимает предусмотренные законом меры по их восстановлению.

Поэтому мы сначала изучаем запрос, а затем определяем, как эффективнее с ним работать. Что-то направляем в адвокатские сообщества, где можно получить бесплатную консультацию. Если вопрос связан с нотариатом, взаимодействуем с нотариальным сообществом.

Если человек пришел к нам на личный прием, мы, конечно, постараемся помочь ему непосредственно в этот момент. Он получит не только максимально полную первичную консультацию, но и вектор его дальнейших действий.

При этом мы стараемся привлекать к такой работе все юридическое сообщество. Для его представителей это тоже правильная репутационная история и возможность принести реальную пользу людям.

— Сегодня Всероссийское общественное движение «Матери России» передало гуманитарную помощь. Насколько взаимодействие с общественными организациями помогает работе Уполномоченного и в целом всей Москвы?

— Сейчас я как раз знакомлюсь со всеми общественными организациями, которые традиционно взаимодействуют с аппаратом Уполномоченного . Мы уже встречались с участниками общественного экспертного совета, обсудили дальнейшую работу. Постепенно начинаю встречаться с лидерами крупных общественных движений.

Мне нужно время, чтобы познакомиться со всеми общественными организациями и оценить их потенциал. Поэтому сейчас мы будем выстраивать со всеми правильные, рабочие отношения.

Я считаю, что в Москве очень сильное общественное движение. Многие организации по-настоящему вовлечены в жизнь города, не оторваны от реальности и стараются приносить конкретную пользу. Сегодняшняя акция «Матерей России» — как раз один из таких примеров.

— Вы совсем недавно приступили к работе в новой должности. Как проходит период адаптации?

— Сейчас у меня и политическая, и человеческая акклиматизация, честно скажу. Я знакомлюсь с новыми, яркими людьми.

Сфера деятельности Уполномоченного многоплановая — это рассмотрение жалоб граждан на решения, действия или бездействие госорганов, органов местного самоуправления, должностных лиц, госслужащих и восстановление нарушенных прав; совершенствование законодательства о правах человека и гражданина, развитие регионального и международного сотрудничества в области прав человека, правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты и так далее. Но любой из этих вопросов требует не только профессиональных знаний, но и эмпатии к каждому человеку, который обращается к Уполномоченному. Искреннее желание помочь каждому человеку определяет деятельность Уполномоченного.

— Как вам кажется, пандемия и специальная военная операция изменили людей, стали для них своеобразной проверкой?

— Конечно, изменили. Первым этапом стала пандемия. Я увидел это даже на примере учреждения, в котором тогда работал. Ковид стал проверкой на прочность многих людей: кто-то не выдержал испытаний, а кто-то стал сильнее, надежнее.





Такая сепарация происходит и сейчас. Есть известное высказывание о том, что тяжелые времена рождают сильных людей. Так и есть. Возможно, для нас эти времена правильнее назвать непростыми, хотя для некоторых регионов они по-настоящему тяжелые. Но именно такие периоды и формируют сильных людей.