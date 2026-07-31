Последние годы изменили не только страну, но и людей. Мы по-другому стали относиться к взаимопомощи, ответственности, памяти и собственным традициям. Этот разговор — не столько о политике, сколько о переменах в обществе и людях. Заместитель Председателя Совета Федерации, сенатор от Москвы Инна Святенко говорит о доверии, которое невозможно заслужить за одну встречу, об участниках СВО и новом поколении управленцев, о женщинах, ставших опорой гуманитарного движения, о культурном коде, который вновь стал частью повседневной жизни, и о том, почему именно эти изменения, по ее мнению, определяют будущее страны.
«Россия сохраняет историческое наследие»: Инна Святенко о культурном коде, единстве людей и изменениях общества
Зампредседателя Совета Федерации — о запросе общества на Победу, новой политической элите, роли женщин и будущем страны
О том, какой стала Россия
— Инна Юрьевна, последние несколько лет Россия очень сильно изменилась. Мы не можем этого не видеть. На ваш взгляд, если описать сегодняшний этап, какая она — Россия сейчас?
— Вы абсолютно правы: Россия действительно изменилась. Она стала совсем другой. Популизм и тот период, когда можно было все критиковать, но не предлагать решений, точно ушел в прошлое. Россия стала сильной и решительной.
— А что изменилось в людях? Вы ведь постоянно встречаетесь с людьми.
— Люди изменились, стало больше единомыслия и понимания. Более того, кому было не по пути со страной, пять лет назад уже покинули Россию. В стране остались люди, которые хотят созидать, хотят, чтобы родина становилась лучше, активно двигалась вперед. Люди вовлечены в государственную повестку, многие участвуют в реализации проектов и программ: от районных до федеральных. И это очень объединяет.
— Если говорить о предстоящей политической повестке, какими, на ваш взгляд, будут выборы?
—По моему ощущению, выборы будут такими: избиратель познакомится с программой кандидатов, изучит их биографии, придет на участок или проголосует дистанционно, самостоятельно примет решение.
— Если в 1990-е у общества был запрос на перемены, а в 2000-е — на стабильность, то какой запрос сегодня?
— Сегодня люди хотят Победы в специальной военной операции. Я вижу это и в своем округе, и на встречах с избирателями. Это главный запрос общества. И люди понимают: все решения сейчас исключительно в интересах Победы и наших защитников.
О доверии в политике
— Сегодня сложно заслужить доверие человека?
— Доверие заслужить всегда сложно. Людей невозможно обмануть сладкими и фальшивыми речами. Да, можно произвести первое впечатление, но во второй раз это уже обернется разочарованием. Доверие рождается тогда, когда политик нацелен на конкретный результат, не боится говорить правду и брать на себя ответственность. Доверие невозможно заслужить за пять минут или одну встречу. Это авторитет, который формируется годами.
— Если говорить о «Единой России», то за последние годы отношение общества к партии заметно изменилось.
— Изменилась и сама партия. Стало гораздо меньше людей, которых раньше ассоциировали исключительно с «пухленькими чиновниками в костюмах». Каждый период отражает время, в котором живет страна. Во время пандемии на первый план вышли волонтеры и медики. Они стали развивать внутри партии собственные направления. До этого особое внимание уделялось развитию социальной инфраструктуры, проекту «Народный контроль» и вопросам качества городской среды.
Сегодня ключевыми стали волонтерство и помощь фронту. Значительно вырос институт сторонников. Даже действующие офицеры, которые по закону не могут быть членами партии, становятся ее сторонниками. Это уже совершенно другая социальная палитра.
— Народная программа — один из ключевых проектов партии. В какой момент вы поняли, что люди готовы в ней участвовать?
— В 2021 году появилась Народная программа. Тогда мы поставили перед собой задачу максимально внимательно рассматривать обращения граждан и адресно помогать в решении проблем. Но важно было не просто дать поручение, а работать вместе с самим человеком. Именно поэтому в народной программе «Единой России» предложения были распределены по направлениям. Например, в направлении «Забота о каждом нуждающемся» были собраны предложения от расширения мер поддержки до модернизации социальной инфраструктуры. Сейчас, в новую Народную программу собрано уже более 3 миллионов предложений от граждан. Мы видим, что документ стал полноценной «дорожной картой» для развития регионов России и повышения качества жизни граждан.
Люди приходят в партию со своими инициативами и остаются, потому что понимают: реализовать задуманное можно только совместными усилиями. При этом совершенно не важно, является человек членом партии или нет. Я считаю, что этот проект позволил вовлечь огромное количество людей. Именно поэтому партия получает такую поддержку: люди видят реальные изменения и чувствуют собственную причастность к ним.
— Как вы сами отвечаете на вопрос: для чего существует политическая партия?
— Политическая партия существует для того, чтобы побеждать на выборах и определять вектор развития страны. Сегодня больше всего сторонников у «Единой России». Это говорит о том, что партия отвечает интересам большинства граждан страны. Именно через нее сегодня вовлечено наибольшее число россиян в общественные и политические процессы. Есть Народная программа, и она реализуется. Поэтому я искренне рада тому доверию, которое люди оказывают «Единой России». Это означает, что партия оправдывает ожидания граждан.
О том, как изменилось общество
— Если говорить о СВО, какое изменение в обществе стало самым заметным?
— Самое заметное изменение — люди стали ближе друг к другу, больше стали работать в команде. Например, в 1990-е было время, когда главным было быть лидером. Сейчас же мы видим другой запрос: самое важное — это локоть товарища, плечо товарища, умение работать в команде. Поэтому изменились и сами люди: им стало интереснее объединяться в группы по интересам, действовать вместе, а не просто стремиться быть лидером.
— Если говорить о подвиге тех, кто ждет: о женах, матерях… Можно ли назвать это подвигом — ждать?
— Наши женщины ждут настолько активно, что сегодня о них говорят. Огромное количество женских и материнских сообществ объединяются не только для того, чтобы ждать и переживать — хотя это, безусловно, присутствует в каждой семье, где есть участник СВО, — а для того, чтобы действовать. Я искренне рада, что такие сообщества появляются практически в каждом муниципалитете. Женщины становятся помощниками — иначе их просто не назовешь. Они и психологи, и волонтеры, и организаторы помощи: отправляют посылки на фронт, поддерживают тех, кому тяжело справляться с ситуацией. Например, «Женское движение Единой России» регулярно собирает женщин на такие мероприятия, и я вижу, насколько они активны. Это действительно отдельная сила и мощь русских женщин.
—Все говорят о новой элите. Разные люди, разные сообщества. Что они могут привнести в будущее страны?
— Все будет меняться, это естественная часть развития общества. Политики всегда являются социальным срезом той страны, которую они представляют. У нас всегда были и будут разные представители: многодетные родители, рабочие, сельхозработники, аграрии, люди, которые запускают космические корабли. Политическая система состоит из тех, на кого она работает.
В новой политике будет большое количество участников СВО. Это люди, которые получили управленческий опыт, который может быть востребован и в гражданской жизни. Порой нам не хватает решительности, умения принимать ответственность за свои решения. На мой взгляд, участники СВО — это новая сила, которая необходима обществу. И если посмотреть на их путь: многие пришли на фронт, не имея опыта боевых действий, впервые столкнулись с такой ответственностью. Но спустя месяцы успешно исполняли поставленные задачи. Это опыт, к которому можно относиться только с уважением. Я уверена, что такие люди должны приходить в политику и вносить свой вклад в развитие законодательства страны.
— Есть ли среди семей участников СВО история, которая особенно вам запомнилась?
— Таких историй очень много, и каждая судьба по-своему уникальна. В моем избирательном округе есть семья: мама, вдова участника СВО, у нее четверо детей. Мы познакомились, когда устанавливали мемориальную стелу на Аллее славы ее мужу, который был награжден орденом Мужества посмертно. Я тогда увидела совсем молодую женщину, которая осталась одна с четырьмя детьми. Но у нее не было ощущения безысходности или депрессии — было только понимание, что она должна вырастить своих детей достойными людьми. Она общается с другими женами участников СВО в районе. У нас был такой эксперимент: когда «Добро.РФ» запустили программу для жен военнослужащих, мы настойчиво рекомендовали ей принять участие. Она несколько раз хотела отказаться, но в итоге, когда я пришла на их выпускную встречу, то там она оказалась одной из самых активных: задавала вопросы, выступала, у нее появился собственный проект. Недавно она написала мне, что создали АНО. Я искренне рада за нее. Потому что у человека появилась цель в жизни и команда, с которой она идет дальше.
— Почему именно женщины сегодня оказываются в центре гуманитарных историй и открывают новые проекты?
— Мне кажется, так было всегда. У нас традиционно женщины очень активны. Если говорить о зарубежных странах, то там женская повестка и путь женщины к самостоятельности складывались иначе. У нас же возможность реализовывать себя в разных сферах появилась давно. И за это, конечно, нужно сказать спасибо мужчинам.
— «Женское движение Единой России» для вас — это общественная инициатива или движение?
— Это общественная инициатива, которая сегодня выросла во всероссийское движение. В регионах проходят политические школы, женские клубы, мероприятия, связанные с волонтерством. Работают психологи. Самое главное — девочки объединились для того, чтобы помогать фронту и поддерживать друг друга. Получилось даже не женское лидерство, а женское командообразование.
— Были ли интересные случаи на встречах с женщинами?
— Меня радует, что все эти женщины очень красивые, стараются уделять внимание себе, несмотря на то что многие переживают огромное горе. Но главное — они невероятно активны, готовы к новым историям и новым движениям вперед. Мне нравятся женщины в каждом регионе: где-то у них больше фольклора, где-то больше задора, где-то — коллективного труда. Но везде есть энергия и желание действовать.
О границах между безопасностью и запретами
— Почему общество так чутко реагирует на тему ограничений?
— Я против огульных запретительных мер. Но есть ограничения, которые необходимы для безопасности. И об этом нужно прямо говорить.
Например, если много раз объясняют, что нельзя фотографировать работу ПВО даже из добрых побуждений, потому что это может создавать угрозу, — это не просто формальность. Иногда мы сталкиваемся с ситуациями, когда нужно объяснять людям: речь идет не об ограничении свободы, а о защите их жизни и безопасности инфраструктуры в целом.
— Сегодня очень многое стало цифровым: голосование, услуги, коммуникация. Что, на ваш взгляд, никогда нельзя полностью перевести в цифровую историю?
— Человеческие взаимоотношения. Это точно. Цифра никогда не сможет раскрыть человека.
Культурный код как возвращение к себе
— Несмотря на то что мы заканчиваем разговор, мне кажется, многие вещи, о которых вы говорили, заложены в нашем ДНК. Вы часто говорите о культурном коде. Почему эта тема стала частью общественной, политической и экономической повестки?
— Мне кажется, это не политическая и не экономическая повестка. Скорее, это то, что всегда было внутри нас. На протяжении долгого времени нам пытались привнести другую культуру, музыку, фильмы и даже ценности.
И когда вопрос о традиционных ценностях встал особенно остро, когда Президент обозначил эту тему, мы увидели, что практически единогласно это было поддержано обществом. То же самое произошло с культурным кодом. И если раньше вы могли услышать ноту стеснения, когда говорили о том, что вещь сделана в России, то сейчас «Сделано в России» это не просто место производства, это бренд, качество и история. И те вещи, которые были связаны с нашей малой родиной и скромно пылились в шкафу: вышитая салфетка с традиционным узором сейчас является ярким акцентом.
Со временем люди поняли, что нет смысла стесняться, ведь это же наше — родное и близкое. Мы видим это даже по детям. Гимн поют с гордостью, понимая, что за каждым словом – гордость за страну.
Молодежь приходит на мероприятия в кокошниках, появляются какие-то элементы НХП — пусть даже маленькая деталь, браслет или аксессуар. А на выпускных, иностранная музыка стала фоном, в то время как, например, когда начинается «Матушка-земля», реакция совершенно другая — начинают радоваться, подпевать. Когда на выпускном вечере на ВДНХ выступал Ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева, организаторы сначала сомневались: народные танцы на выпускном вечере — насколько это будет востребовано? Но ребята не отпускали артистов со сцены. И вот в этот момент понимаешь: многое изменилось. Человек словно стал возвращаться в гармонию с самим собой и со своим мироощущением.
— А что касается народных художественных промыслов?
— Я трепетно отношусь к культурному коду, к народным художественным промыслам и к современным креативным индустриям, которые из них рождаются. Важно не просто сохранить традицию, а дать ей современное прочтение. Чтобы это было частью сегодняшней жизни. Сейчас особенно важны меры государственной поддержки. У нас сохранились настоящие мастера, художники, и очень важно, чтобы они успели передать свое мастерство молодому поколению. Нужно успеть этот момент сохранить. Потому что был период, когда мастера работали буквально на кухнях, пытались самостоятельно продвигать и продавать свои работы. Сейчас ситуация меняется: начинают работать фабрики, появляются художественные артели, развиваются новые направления.
Им просто нужно немного помочь — дать возможность развиваться дальше. Валентина Ивановна Матвиенко (спикер Совета Федерации – прим.ред) обратилась к главе правительства с инициативой сначала учредить День народных художественных промыслов — он отмечается в последнее воскресенье июня, а затем создать национальную премию Российской Федерации в области народных художественных промыслов. И буквально недавно мы впервые проводили в Совете Федерации церемонию награждения этой премии. Приехали мастера со всей России — победители, люди разных возрастов. Самому старшему было 81 год, были и молодые специалисты. И было очень трогательно видеть, насколько они волновались и насколько были счастливы.
Управленческая школа Москвы
— Часто говорят, что Москва задает стандарты для всей страны. Какой московский опыт сегодня особенно востребован в регионах?
— Регионы изучают любой опыт Москвы, который могут перенять. Конечно, далеко не все можно механически перенести: нужно учитывать и концентрацию населения, и географические особенности, и другие условия. Но уникальность Москвы — в создании города без окраин, доступного для горожанина любого возраста. Мы все выходим на улицу. Мы не хотим сидеть дома. Мы понимаем, что в городе всегда есть чем заняться — и зимой, и летом. Это может быть просто прогулка, мастер-класс, мероприятие. Москва становится бесконечным городом для человека.
Именно поэтому к нам приезжают вице-губернаторы из других регионов, изучают опыт и знакомятся с работой учреждений. Одно только «Московское долголетие» чего стоит. Посмотрите, какие у нас сейчас активные, молодые пенсионеры. Это во многом результат таких проектов.
— Москву часто называют управленческой школой. В чем главный принцип команды Сергея Собянина?
— Во-первых, Сергей Семенович — очень сильный управленец. Он показал своим примером, что регион сам по себе не является определяющим фактором. Главное — человек и команда. Я всегда думала о феномене Сергея Семеновича. Мне кажется, здесь важны две вещи: у него нет страха принимать решения и нет страха брать ответственность за эти решения.
Из года в год Сергей Собянин повышает стандарты комфортного проживания в столице, реализует программы для москвичей разных возрастов и принимает смелые решения в управлении городом, в основе которых инициативы граждан. Еще десять лет назад, когда в городе начиналось какое-либо строительство или благоустройство, многие москвичи задавались вопросами «зачем?» и «для чего?». Со временем сомнения уступили место доверию. Столичные объекты обновились— современные школы, поликлиники и культурные центры стали визитной карточкой социальной инфраструктуры. Под его руководством столица превратилась в современный город, который не просто отвечает ожиданиям жителей, но и обеспечивает комфортную жизнь на многие десятилетия вперед — в самом широком смысле. Это и есть правильный подход с точки зрения управления