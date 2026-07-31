«Россия сохраняет историческое наследие»: Инна Святенко о культурном коде, единстве людей и изменениях общества

О том, какой стала Россия





— Инна Юрьевна, последние несколько лет Россия очень сильно изменилась. Мы не можем этого не видеть. На ваш взгляд, если описать сегодняшний этап, какая она — Россия сейчас?





— Вы абсолютно правы: Россия действительно изменилась. Она стала совсем другой. Популизм и тот период, когда можно было все критиковать, но не предлагать решений, точно ушел в прошлое. Россия стала сильной и решительной.

— А что изменилось в людях? Вы ведь постоянно встречаетесь с людьми.





— Люди изменились, стало больше единомыслия и понимания. Более того, кому было не по пути со страной, пять лет назад уже покинули Россию. В стране остались люди, которые хотят созидать, хотят, чтобы родина становилась лучше, активно двигалась вперед. Люди вовлечены в государственную повестку, многие участвуют в реализации проектов и программ: от районных до федеральных. И это очень объединяет.