Патриотичный таргетинг и отказ от искусственного интеллекта. Как агитируют в соцсетях малые партии?

Малые партии тоже пытаются освоить digital перед выборами в Госдуму. «Родина» отказалась от агитации на платформах Meta* и размещения в «мусорных пабликах». Вместо этого они ищут нишевых лидеров мнений с безупречной репутацией и сообщества про семью и оружие. В Партии Пенсионеров пробуют молодежные форматы контента и готовы сотрудничать с инфлюэнсерами, которые уважают старших. «Зеленые» и «Яблоко» сошлись во мнении, что задействовать нейросети в коммуникации — «неуважение к избирателю».





«Родина» — только патриотичные соцсети и таргетинг

По словам председателя совета по информационной политике партии «Родина» Татьяны Калегиной, их digital-стратегия строится на принципе «суверенного интернета». То есть исключительно на законных платформах. Отказ от платформ Meta не вопрос страха перед рисками, а осознанный политический выбор, рассказала Калегина.

«Мы не собираемся кормить трафиком и бюджетами вражеские IT-корпорации, которые допускают русофобию и блокируют голоса патриотов. Пока YouTube не соблюдает требования Роскомнадзора и удаляет каналы наших соратников, мы минимизируем там агитационную активность, делая ставку на RUTUBE и VK Видео. Целесообразность закупок на этой площадке в период кампании стремится к нулю из-за тотальной цензуры», — объяснила выбор председатель совета по информполитике.





Бюджет на digital-кампанию «Родины» распределен следующим образом: производство контента — 40%, таргетированная реклама — 30%, работа с блогерами-патриотами — 20%, нативные интеграции и спецпроекты — 10%. По словам Калегиной, партия намерена привлекать блогеров, но далеко не всех.





«Критерии отбора жесткие: четкая патриотическая позиция и поддержка СВО, отсутствие пятен в репутации (наркотики, ЛГБТ**-пропаганда, сотрудничество с иноагентами). Мы делаем ставку на нишевых лидеров мнений: военкоров, многодетных родителей, ученых-историков. Крупные артисты — хорошо, но настоящий амбассадор «Родины» — это человек, который делом доказывает любовь к стране. Рассматриваем долгосрочные амбассадорские контракты с героями Донбасса», — перечислила Калегина.





Родинцы используют ИИ только в аналитике и работе чат-ботов. По мнению руководства, генерация дипфейков или имитация голосов кандидатов в агитации — путь к девальвации доверия.





Отбор проходят и паблики в соцсетях, где планируется делать закупки.





«По тематической релевантности: оружие, история, семья, наука, спорт — все, что составляет код русской цивилизации. По читаемости мы смотрим на вовлеченность и реальную активность, ботофермы отсекаем сразу. По репутации: нам не нужны «мусорные» паблики с токсичной повесткой, даже если там миллион подписчиков. Мы заходим туда, где нас услышат единомышленники», — описала идеальный паблик Калегина.