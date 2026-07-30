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Патриотичный таргетинг и отказ от искусственного интеллекта. Как агитируют в соцсетях малые партии?
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Непарламентские силы бойкотируют запрещенные площадки и ищут идеологически правильных блогеров и паблики для размещения Коллаж: Daily Storm
Эксклюзив Власть

Патриотичный таргетинг и отказ от искусственного интеллекта. Как агитируют в соцсетях малые партии?

Непарламентские силы бойкотируют запрещенные площадки и ищут идеологически правильных блогеров и паблики для размещения

Алексей Красовский
Коллаж: Daily Storm

Малые партии тоже пытаются освоить digital перед выборами в Госдуму. «Родина» отказалась от агитации на платформах Meta* и размещения в «мусорных пабликах». Вместо этого они ищут нишевых лидеров мнений с безупречной репутацией и сообщества про семью и оружие. В Партии Пенсионеров пробуют молодежные форматы контента и готовы сотрудничать с инфлюэнсерами, которые уважают старших. «Зеленые» и «Яблоко» сошлись во мнении, что задействовать нейросети в коммуникации — «неуважение к избирателю».


«Родина» — только патриотичные соцсети и таргетинг

 

По словам председателя совета по информационной политике партии «Родина» Татьяны Калегиной, их digital-стратегия строится на принципе «суверенного интернета». То есть исключительно на законных платформах. Отказ от платформ Meta не вопрос страха перед рисками, а осознанный политический выбор, рассказала Калегина.

 

«Мы не собираемся кормить трафиком и бюджетами вражеские IT-корпорации, которые допускают русофобию и блокируют голоса патриотов. Пока YouTube не соблюдает требования Роскомнадзора и удаляет каналы наших соратников, мы минимизируем там агитационную активность, делая ставку на RUTUBE и VK Видео. Целесообразность закупок на этой площадке в период кампании стремится к нулю из-за тотальной цензуры», — объяснила выбор председатель совета по информполитике.


Бюджет на digital-кампанию «Родины» распределен следующим образом: производство контента — 40%, таргетированная реклама — 30%, работа с блогерами-патриотами — 20%, нативные интеграции и спецпроекты — 10%. По словам Калегиной, партия намерена привлекать блогеров, но далеко не всех.


«Критерии отбора жесткие: четкая патриотическая позиция и поддержка СВО, отсутствие пятен в репутации (наркотики, ЛГБТ**-пропаганда, сотрудничество с иноагентами). Мы делаем ставку на нишевых лидеров мнений: военкоров, многодетных родителей, ученых-историков. Крупные артисты — хорошо, но настоящий амбассадор «Родины» — это человек, который делом доказывает любовь к стране. Рассматриваем долгосрочные амбассадорские контракты с героями Донбасса», — перечислила Калегина.


Родинцы используют ИИ только в аналитике и работе чат-ботов. По мнению руководства, генерация дипфейков или имитация голосов кандидатов в агитации — путь к девальвации доверия.


Отбор проходят и паблики в соцсетях, где планируется делать закупки.


«По тематической релевантности: оружие, история, семья, наука, спорт — все, что составляет код русской цивилизации. По читаемости мы смотрим на вовлеченность и реальную активность, ботофермы отсекаем сразу. По репутации: нам не нужны «мусорные» паблики с токсичной повесткой, даже если там миллион подписчиков. Мы заходим туда, где нас услышат единомышленники», — описала идеальный паблик Калегина.

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Алексей Журавлев (Председатель партии «Родина»)
Алексей Журавлев (Председатель партии «Родина») Фото: АГН Москва / Авилов Александр

 

«Партия Пенсионеров» — блогеры должны уважать старших

 

В Партии Пенсионеров хотят создавать не политическую онлайн-агитацию, а пространство для общения разных поколений, рассказал Daily Storm председатель Эрик Праздников. Расчет в первую очередь на отечественные платформы: VK, Одноклассники, Telegram, MAX, а также собственный цифровой ресурс — Пенсионер ТВ. Праздников заверил, что это полноценный канал, где есть новости и тематические передачи на множество тем. 


От использования иностранных платформ в партии решили воздержаться. 


«Что касается социальных сетей, деятельность которых ограничена на территории РФ, то партия будет действовать исключительно в рамках российского законодательства. Для нас принципиально важно соблюдение закона и обеспечение прозрачности избирательной кампании. Основной акцент будет сделан на легальных и доступных для россиян площадках», — объяснил Праздников.

 

В партии не разделяют аудиторию по возрастному принципу, поэтому digital-стратегия будет строиться вокруг разных форматов общения для разных групп граждан.


«Делаем ставку на сочетание прямой агитации, экспертного контента, сторителлинга, социальных проектов и простого, живого диалога с людьми. Активно используем современные интерактивные форматы. Речь о цифровых опросах, чат-ботах, онлайн-приемных, пользовательском контенте, видеопроектах и других механизмах, позволяющих вовлекать граждан в обсуждение решений партии», — перечислил председатель.


Основная доля расходов на пиар пойдет на аналитику и собственные информационные ресурсы вместо рекламы. Но «пенсионеры» намерены размещаться в крупных сообществах VK, Telegram-каналах и других цифровых медиа. При выборе площадок учитываются не только число подписчиков и тематика, но и вовлеченность аудитории и репутация ресурса.

 

В «Партии Пенсионеров» готовы вовлекать в работу блогеров и представителей культуры и спорта, если те разделяют «ценности семьи, социальной справедливости и уважения к старшим». 


Активно ведется работа с нейросетями: для аналитики общественных настроений, обработки обращений граждан, работы чат-ботов, подготовки информационных материалов, создания графики и видеоконтента. «Пенсионеры» создали два ИИ-персонажа — робота в кепке Ивана Ивановича и тряпичную куклу внучку Варю. Их активно задействуют в партийных видеороликах, где они шутят и рассказывают о новостях организации. При этом любые технологии остаются лишь инструментом, а политические решения вместо алгоритмов принимают люди, подытожил Праздников.

Фото: Global Look Press / Николай Титов
Фото: Global Look Press / Николай Титов

 

«Зеленые» и «Яблоко» против бездушных нейросетей

 

Экологи решили не использовать в официальной агитации запрещенные площадки, поэтому делают акцент на паблике ВКонтакте и канале в MAX.


«Мы строго следуем букве закона: размещаем информацию на разрешенных площадках. Что касается появления наших материалов на других ресурсах — это вне зоны нашей ответственности», — заверили в пресс-службе. 


В партии решили не усложнять digital-стратегию и сфокусироваться на прямой агитации через освещение работы активистов и информирование о предвыборной программе. Зеленые сделали ставку не на платное продвижение, а на органическое распространение информации о своей деятельности с помощью сетки глобального экосообщества. Основными пропагандистами партии в онлайне будут амбассадор и певица Анна Семенович, а также ряд экоблогеров. 


Зеленые не хотят задействовать чат-боты в избирательной кампании и не доверяют искусственному интеллекту.


«Чат-боты для упрощения общения с жителями у нас есть на платформе «ВКонтакте», однако это только первый этап касания. Затем общение переходит к специалисту. В январе запустили бот «Елки зеленые», чтобы упростить людям поиск пунктов утилизации натуральных елей. Считаем эксперимент достаточно успешным, но использовать ботов и ИИ в избирательной кампании считаем неуважением к своему избирателю», — заверили в пресс-службе.

  

В партии «Яблоко» решили детально не раскрывать стратегию онлайн-работы, чтобы утаить ее от оппонентов. Они будут пользоваться всеми возможными законными платформами для продвижения, поскольку 90% их электората постоянно сидит в интернете.


При этом «яблочники» также не хотят использовать ИИ в агитации, чтобы сохранить приоритет человеческого интеллектуального труда.  


«В прямой коммуникации с избирателями мы сознательно избегаем использования искусственных посредников, отдавая предпочтение живому диалогу. При этом мы допускаем ограниченное использование ИИ во внутренних рабочих процессах, где это оправдано с точки зрения эффективности и не влияет на достоверность и содержание политической позиции партии», — рассказал глава пресс-службы Игорь Яковлев.


* Meta — владелец Instagram, Facebook и WhatsApp, признана в РФ экстремистской организацией и запрещена. 

** «Международное движение ЛГБТ»/ ЛГБТ признано экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ. 

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