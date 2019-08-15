«Одна «Зенит-Арена» — это пара лет полноценной охраны лесов»: на спасение Сибири нужно 25 миллиардов рублей»





«На охрану лесов нужно не так много денег, даже по масштабам нашего небогатого государства. Надо увеличить с семи миллиардов рублей до 25-30 миллиардов. Это позволит обеспечить хорошую охрану лесов. Надо сделать так, чтобы люди не работали на технике прошлого века за нищенскую зарплату. А также нужно увеличить площади, которые охраняются, примерно на 50%. Вот эти дополнительные миллиарды рублей — это копейки, которые надо найти, ведь находятся же деньги на стадионы. А одна только «Зенит-Арена» — это пара лет полноценной охраны лесов», — рассказал руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко.





«Зенит-Арена» стоит, по разным оценкам, от 43 до 50 миллиардов рублей. А, например, прошлогодний чемпионат мира по футболу обошелся России в 1,2 триллиона рублей. На эти деньги можно было бы каждому отдельному дереву выписать путевку на курорт.





Миллиарды на лес могут показаться существенной суммой в сравнении с ущербом, который выявила Счетная палата от пожаров. За первые шесть месяцев 2019 года пожары уничтожили древесины на 2,4 миллиарда рублей. На самом деле реальные потери рассчитать невозможно: дым от пожаров ускоряет изменение климата и разрушает вечную мерзлоту, вредит здоровью людей, уничтожает охотничьи угодья, места сбора грибов, ягод, кедровых орехов, а также потенциально угрожает газо- и нефтепроводам.





«Лес — это не только деревья, стоимость которых можно посчитать. Это еще и воздух, и вода, и охотничьи ресурсы, и здоровье, и наше культурное наследие — все то, что не исчисляется в деньгах», — считает директор FSC (Лесного попечительского совета) России Николай Шматков.





Системный кризис





Одними деньгами от лесных пожаров все же не спастись. Системные изменения в лесном хозяйстве необходимы, хотя бы даже потому, что, согласно нынешнему Лесному кодексу, регионы, сдавая леса в аренду, отдают большую часть вырученных средств в федеральный бюджет. При этом именно регионам сейчас надо тушить пожары, обрабатывать леса от паразитов и гонять по тайге нелегальных лесорубов.





«У существующей системы эффективность скорее отрицательная. Ценообразование на аренду лесов не позволяет регионам зарабатывать. Основные лесные деньги идут в федеральный бюджет, минуя регионы, которые, собственно, этими лесами как-то должны управлять, — рассказал Алексей Ярошенко. — Все настолько сложно и запутанно, что выхода из ситуации нет. Можно попытаться разработать новое законодательство, но нельзя это делать с наскока. Нужно начать разрабатывать концепцию и широко ее обсудить, с привлечением общественности. И уже потом делать кодекс. На это нужно пять-семь лет, быстрее делается только халтура».





Менять надо и подход к определению зон контроля: сейчас в них попадают населенные пункты, объекты инфраструктуры и даже участки, прилегающие к заповедникам и национальным паркам. Тушить все подряд тоже плохая идея — самолет с экипажем, нагруженный тоннами воды, долетит далеко не во всякую глушь, попросту может не хватить топлива.





«При определении зон контроля главным фактором должна служить досягаемость этих самых зон. Далеко не везде можно тушить леса самолетом, он просто не долетит с водой и людьми до места. Но если на территории есть населенные пункты, то туда могут добраться и лесные пожарные. Также из зон контроля надо исключать инфраструктурные объекты: газопроводы, линии электропередач», — рассказал Николай Шматков.





Так совпало