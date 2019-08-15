«Нельзя загонять людей в клетки». Что в СССР было запрещено делать с иностранцами и ждет ли это Россию?

Российские ученые выступили с резкой критикой приказа Министерства науки и высшего образования РФ, который был обнародован в эту среду, 14 августа, неравнодушными сотрудниками РАН. Документ определяет рекомендации для взаимодействия с органами власти иностранных государств, международными и иностранными организациями и приема иностранных граждан в научных учреждениях РФ. Ученые назвали его «непродуманным», «абсурдным», «отсылающим к худшим традициям советского прошлого». Они призывают министра Михаила Котюкова отменить его действие. В Минобрнауки пока этот призыв никак не прокомментировали, а вот эксперты при укреплении роли силовиков в стране называют документ вполне логичным. Daily Storm решил разобраться, против чего именно выступают ученые, а также вспомнить, как общение с иностранцами проходило во времена СССР.





«Нелепый» документ

Возмутительный для ученых приказ был подписан Михаилом Котюковым в феврале этого года, однако свою публичность он получил после того, как его начали рассылать ученым. Обнародовать его рискнул завлабораторией Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков, который на сайте независимой газеты «Троицкий вариант» опубликовал отсканированную копию документа.





В нем, в частности, говорится о том, что теперь ученые должны за пять дней уведомлять свое руководство о встрече с иностранными коллегами и ее участниках, все такие мероприятия должны проводиться в специальных помещениях, а те, кто в них участвует, должны быть включены в специальный список лиц, «привлекаемых к работе с иностранцами». После того как такая встреча состоится, в течение пяти дней должен быть подготовлен отчет «с исчерпывающей информацией по обсуждаемой тематике», который должен быть завизирован печатью научной организации.





При этом работники организации могут участвовать во встречах только по заранее составленному списку, а работники других организаций — по согласованию с руководителями своих организаций. Самым возмутительным для себя ученые посчитали рекомендацию в пункте 17, в котором говорится, что телефоны, диктофоны, бинокли, фотоаппараты, часы, видеокамеры, калькуляторы и другие технические устройства могут использоваться на таких встречах только с разрешения российского законодательства.





«Простые примеры показывают абсурдность и нереализуемость перечисленных мер. Например, если про открытый (городской) семинар разослано объявление, приглашающее к участию всех желающих, то неужели у гостей теперь нужно требовать при входе разрешение их руководства? И нужно ли запрашивать разрешение руководства, чтобы написать имейл, или поговорить с иностранным коллегой по скайпу? Или переписка с иностранцами теперь просто запрещена, если в ней участвует только один работник?» — возмутился Фрадков в своем обращении к министру науки и высшего образования.





По его мнению, во времена интернета, электронной почты и других видов беспроводной связи подобные меры и документы — просто бессмысленный анахронизм. «Должен ли я получать разрешение от руководителя на общение с иностранным коллегой по имейлу или по cкайпу? Даже нумерация экземпляров при электронной их доставке бессмысленна, поскольку, хоть всем и рассылается один экземпляр, реальное число экземпляров может быть сколь угодно велико», — недоумевает Котюков.





Сегодня свое возмущение также высказали члены научного «Клуба 1 июля», в который входят свыше 100 академиков и членов-корреспондентов РАН. Ученые считают новые правила недопустимым «ограничением личных и профессиональных свобод», отмечая, что никаких предварительных консультаций перед их принятием не проводилось.





«Клуб 1 июля» предлагает правительству РФ немедленно отменить возмутительный приказ... Этот документ отсылает к худшим традициям советского прошлого и противоречит духу научного творчества и самой сути современной фундаментальной науки, рождающейся совместными усилиями ученых разных стран и являющейся общим достоянием всего человечества», — указывается в публикации.





Целесообразность распоряжения Котюкова поставил под сомнение президент Российской академии наук Александр Сергеев. По его словам, для учреждений, работающих с гостайной, ограничения существуют давно, а вот для остальных же они «выглядят нелепо».





«Думаю, что такую резкую реакцию вызвало то, что приказ фактически распространяется на деятельность всех подведомственных организаций. По-видимому, те организации, в которых закрытые работы не ведутся, начали применять действие этой инструкции к себе. И действительно, те ограничения, которые существуют, выглядят в данном случае совершенно нелепо», — заявил он журналистам, отметив, что российские ученые выступают за расширение международного сотрудничества.





Назад в СССР?

Министр образования пока на критику, прозвучавшую в его адрес, не ответил. А вот некоторые эксперты считают, что современная Россия может вернуться во времена Советского Союза с заметной ролью силовиков. Если вспомнить опыт СССР, то в разные годы власти относились к общению наших граждан с иностранцами с разной степенью жесткости, но всегда настороженно. Самой вопиющей мерой, пожалуй, стал указ Президиума Верховного Совета «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами», принятый в феврале 1947 года. Его необходимость объяснялась желанием защитить советских женщин от дискриминации, которой они якобы подвергались за рубежом.





В 1953 году, после смерти Сталина, он был отменен, однако, как отмечают очевидцы тех лет, на практике получить разрешение на брак было практически невозможно. Интернациональные браки можно было заключить только в крупных городах, только в строго определенных загсах после продолжительной беседы с сотрудниками КГБ и сбора огромного количества документов.





Общение и дружба с иностранцами в то время осуждалась, а все контакты в научной, политической и других сферах жестко регламентировались. Именно к советскому периоду относится такой оборот, как «железный занавес», когда свободно выехать за пределы страны было невероятно сложно, если это не служебная командировка. Для немногочисленных туристов существовали специальные инструкции, подписывая которые, гражданин обещал не разглашать информацию, а зачастую сдавал специальный экзамен.

Например, если человек собирался в ГДР, он должен был назвать председателя Коммунистической партии Германии.





Генерал-лейтенант КГБ в отставке, начальник аналитического управления КГБ СССР в 1973–1991 годах, доктор исторических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО Николай Леонов в разговоре с Daily Storm назвал те времена ужасными, которые ему вспоминать лишний раз не хочется. «Я в курсе этого нововведения, которое я расцениваю как головотяпство. Нельзя опять загонять людей в клетки. Ученые во всем мире имеют право свободно общаться, а вопрос — хранить секреты или отдавать их противнику — это вопрос воспитания, личности и гражданина. Любите своих ученых, платите им деньги как положено. Держите Родину в таких условиях, чтобы ученые ей гордились», — рассуждает Леонов.





По его словам, социальная и политическая жизнь в России сегодня толкает к тому, чтобы ученые уезжали. «Это моя точка зрения и, наверное, любого разумного человека. Она нормальная», — отметил экс-силовик, убежденный, что опыт СССР — не самый эффективный для воспитания патриотических чувств.





«Гарантий, что ученых услышат, нет. Сам по себе приказ возмутителен, так как любой иностранный ученый теперь рассматривается как шпион. Если сравнивать эту ситуацию с каким-то историческим периодом времени, то я бы отнес это к концу 1940-х годов. Тогда при Сталине был снят фильм «Суд чести» — о том, как группа американских ученых-шпионов приникает в советский институт, а наши ученые ведут с ними борьбу», — вспоминает замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин, тем не менее выражающий надежду, что сегодня мнение научной общественности будет услышано.





Ему хочется верить, что документ появился случайно и министр подписал приказ, не вникая в него, однако эксперт допускает, что контроль гражданского общества со стороны силовиков будет усиливаться.