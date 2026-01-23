В Минтрансе объяснили отказ от компенсации убытков авиакомпаниям из-за режима «Ковер»

На днях министр транспорта Андрей Никитин заявил, что министерство не планирует компенсировать авиакомпаниям ущерб, понесенный ими в связи с введением плана «Ковер» в аэропортах. В свою очередь в пресс-службе ведомства Daily Storm объяснили, что решение об отказе от прямой компенсации основано на действующем законодательстве.





«Авиакомпании являются самостоятельными хозяйствующими субъектами, а нормы, обязывающие к выплатам в связи с временными ограничениями или изменениями в расписании рейсов, в настоящее время отсутствуют», — указали в Минтрансе.





При этом в министерстве подчеркнули, что приоритетами остаются безопасность пассажиров и защита их прав.





«Все решения, включая введение режима «Ковер», направлены на защиту прав граждан и оптимизацию работы воздушного транспорта», — отметили в пресс-службе, добавив, что поддержка отрасли осуществляется через иные меры, не предполагающие прямых компенсаций убытков перевозчикам.





Отдельно в Минтрансе прокомментировали вопрос о признании плана «Ковер» форс-мажорным обстоятельством. По словам представителей ведомства, этот вариант обсуждался с отраслью, однако от него отказались.





«Признание режима «Ковер» форс-мажором привело бы к освобождению перевозчиков от обязательств перед пассажирами, включая предоставление услуг при задержках: питание, проживание и другие», — пояснили в пресс-службе. Такой подход был бы недопустим, поскольку «в этом случае нарушаются ключевые права граждан».





В министерстве также обратили внимание на то, что за последнее время система работы в условиях сигнала «Ковер» была отлажена.





«За период новогодних праздников органами Минобороны подано более 250 сигналов «Ковер». При этом не наблюдалось ни одного серьезного сбоя по этой причине», — заявили в ведомстве, подчеркнув роль координации между правительством, Минтрансом, Минобороны, Росавиацией, авиакомпаниями и аэропортами.





Daily Storm направил запросы в пресс-службы ряда авиакомпаний, чтобы узнать их позиции по вопросу отказа от компенсаций. Ответ пришел только из пресс-службы «Аэрофлота».





«Мы не можем комментировать заявления министра транспорта. Для получения официальной позиции и разъяснений рекомендуем направить соответствующий запрос в пресс-службу Министерства транспорта. Кроме того, информация, которую вы запрашиваете, относится к коммерческой, и предоставить ее мы не можем», — сообщили в компании.





В то же время, как следует из публикаций в открытых источниках и оценок отраслевых экспертов, введение режима «Ковер» приводит к ощутимым потерям не только для авиакомпаний, но и для пассажиров. Закрытие воздушного пространства и массовые задержки рейсов оборачиваются дополнительными расходами на питание, проживание и пересадку, а в ряде случаев — срывом стыковок и отпусков. Представители авиационной и туристической отраслей ранее заявляли о многомиллионных убытках из-за простоев самолетов, ухода их на запасные аэродромы и внеплановых расходов. При этом пассажиры, оказавшиеся заложниками ограничений, зачастую несут финансовые потери, которые напрямую не компенсируются и фактически ложатся на них самих.