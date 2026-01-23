«Решил взять народный гнев на себя». Политологи убеждены, что губернатор Кузбасса не лишится кресла после слов о трагедии в роддоме

Критика матерей, потерявших своих детей в роддоме Новокузнецка, со стороны губернатора Кемеровской области вызвала волну возмущения. Однако политологи уверены, что глава региона не лишится из-за этого кресла. Эксперты убеждены, что случившаяся трагедия — не вина губернатора, его подставила пиар-служба, заставив извиняться за провал Минздрава.





После смерти девяти младенцев в роддоме №1 Новокузнецка губернатор Кемеровской области Илья Середюк выступил с заявлением. Он не подтвердил версию о врачебной ошибке и предположил, что некоторые будущие мамы не следят за здоровьем и губят его вредными привычками. Слова губернатора вызвали у многих негодование, а депутат Нина Останина призвала Середюка уйти в отставку. Вскоре запись выступления губернатора была удалена, а сам он извинился за свои слова.





Политконсультант Мария Сергеева в беседе с Daily Storm напомнила, что первые лица после подобных чудовищных происшествий должны действовать по стандартному шаблону. В него входит сочувствие пострадавшим, а также обещание во всем разобраться и не дать этому повториться. Давать оценку произошедшему должны органы следствия, поскольку это их обязанность.





Выступление Середюка, по мнению Сергеевой, скорее всего, было сочинено именно в Минздраве. Однако в министерстве должны были лично озвучить свою позицию, не подставляя под удар главу региона.





«Врачебное сообщество стоит друг за друга горой. И эта позиция понятна: посадить могут за каждый чих, а хороших специалистов мало. Предположу, что именно Минздрав написал губернатору такую справку. И думаю, что они даже честно внутри себя верят этой позиции. Но в этом случае им нужно было взять смелость озвучить свою позицию лично, а не подставлять губернатора с публичными выводами до завершения расследования», — убеждена политконсультант.





Сергееву также удивила позиция блока информационной политики главы Кузбасса. Они не только не разъяснили руководителю все риски озвучивания подобных тезисов, но и выложили это в соцсети.





«Илья Середюк чисто по-человечески выглядит аппаратно порядочным мужиком, который решил прикрыть сотрудников и взять весь народный гнев на себя. И которого подставили его собственные некомпетентные подчиненные. Губернатор должен быть прежде всего хорошим управленцем, а не политиканом. Но его должны окружать люди, которые готовят нормальные справки к эфиру и дают компетентные советы о том, какие и где делать заявления», — считает Сергеева.





Эксперт предположила, что вряд ли после этой ошибки Середюка ждут какие-то сильные последствия, как, например, уход с должности. Однако потеря части популярности и хороший урок на будущее, безусловно, будут.





Схожего мнения придерживается и специалист по региональной политике Александр Кынев. Он уверен, что губернатор российского субъекта в настоящее время — всего лишь менеджер, который коммуницирует с органами местного правительства и лишь координирует их. Его заместители фактически подчиняются профильным федеральным министерствам, как, например, Минздрав Кемеровской области подотчетен Минздраву РФ.





«На мой взгляд, смешно искать ответственность Середюка, который губернатором работает один год, в проблеме учреждения, которым он не руководит. Можно спорить только о пиар-реакции. Собственно, работа губернатора — заниматься пиаром. Вот об этом можно говорить, насколько это сделано удачно или неудачно. С точки зрения формальных должностных обязанностей придраться не к чему», — заявил Кынев.





Он также призвал не заниматься популизмом и не винить недавно вступившего на пост губернатора в проблеме больницы, построенной много десятилетий назад.





«Вот началась кампания, выступила Останина. Лежачего пинать удобно, но претензии не к Середюку, а к системе. Середюк — просто менеджер, который волею судьбы поставлен на регион и должен публично что-то говорить», — резюмировал политолог.





Глава Международного института политической экспертизы Евгений Минченко в своем Telegram-канале упоминал трагедию в Новокузнецке как одно из ключевых событий региональной политики начала 2026 года. По его мнению, случившееся может сигнализировать о системном кризисе здравоохранения в Кузбассе, что неизбежно ударяет по позициям главы региона. При этом Середюк получил 15 баллов в рейтинге устойчивости, что на порядок выше показателей многих его коллег.





«Очевидно, что Середюк допустил ошибку. И, видимо, до него донесли, что он не прав, и он попытался ее исправить. Конечно же, поводом для отставки это не является. Но заметочку на тему недостаточной эффективности, конечно же, ему поставят», — поделился мнением с Daily Storm Минченко.





Сам губернатор Кемеровской области не смог оперативно прокомментировать ситуацию изданию.





Во время новогодних праздников в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять младенцев. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность», были задержаны главный врач и заведующий отделением реанимации.





Daily Storm общался с местными жительницами, которые рассказали о негативных впечатлениях от этого роддома, а также выяснил, что больница раньше уже выплачивала компенсации после ошибок акушеров. По данным статистики, в регионе сложилась катастрофическая ситуация с медперсоналом.