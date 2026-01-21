Из-за желания Трампа отнять Гренландию Евросоюз сближается с Пекином, но по-прежнему не любит Россию

Планы Дональда Трампа взять Гренландию под контроль США могут иметь далеко идущие последствия в отношениях с Евросоюзом. По мнению опрошенных Daily Storm экспертов, страны Европы начнут сближаться с Китаем и Глобальным Югом. Может быть, потеплеют отношения и с Россией, но этому сильно мешает СВО. При этом развала НАТО ожидать не стоит — оно выстоит, но роль США в нем изменится. Не надо надеяться и на смягчение русофобии в альянсе. Разлад в нем, может, и позволит России завершить спецоперацию на Украине, но в будущем Европа только больше оскалится в сторону востока.





От союза с Вашингтоном к соглашениям с Пекином





Отношениям между ЕС и США предстоит пройти проверку на прочность на фоне желания Трампа отнять у Дании Гренландию, убеждены все опрошенные Daily Storm политологи. Американский лидер сделал очень много для разобщения западного мира, Штаты показали себя как ненадежный партнер. А после угроз Трампа о повышении торговых пошлин европейские страны одной рукой пытаются придержать ретивого политика, а другой нащупывают новых союзников.





Для них самым приоритетным соратником в геополитической борьбе с США является Китай. Американист Малек Дудаков напомнил, что в Лондоне строится крупнейшее в Европе китайское посольство. Скоро премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправится в Поднебесную, чтобы перезапустить торговые отношения между странами. Канада также недавно заключила соглашение с Китаем в пику Штатам.





«Я думаю, что мы увидим и десант других европейских политиков, того же Макрона, которые будут приезжать в Пекин и пытаться показывать США, что Европа может занять сторону Китая в нынешних разгоревшихся торговых войнах. Думаю, они уже заключили большую торговую сделку со странами Меркосур, и что еще попытаются с Индией сейчас договориться о торговле побыстрее, чем Штаты», — прогнозирует Дудаков.





Однако есть ряд подводных камней, которые мешают создать прочный торговый союз между Брюсселем и Пекином, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Безусловно, Китай это большой перспективный рынок, но это далеко не идеальный вариант для ЕС.





«Европа обеспокоена ростом Китая, критически подходит ко многим экономическим практикам Пекина. Субсидирование государством крупных китайских корпораций. В Европе так и не ратифицировано соглашение о взаимных инвестициях, были введены пошлины в отношении ряда китайских товаров, например, электромобилей. Есть свои сложности, своя оппозиция. Поэтому Китай не сможет в полной мере заменить Штаты», — перечислил Кортунов.





Идеального решения для Европы не будет. Поэтому ЕС будет идти по пути диверсификации своих торговых партнерств, сошлись во мнении эксперты.





Может быть, лучше дружить с Россией?





Несмотря на все факты, не следует надеяться на потепление отношений между Евросоюзом и РФ. По мнению Кортунова, вернуться к уровню отношений, бывшему у сторон до 24 февраля 2022 года, точно не получится. Во всяком случае, пока нынешнее руководство ЕС остается на местах.





С ним согласен и руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров. Всему виной спецоперация на Украине, проложившая большую пропасть между Западом и Москвой.





«Не стал бы прогнозировать какого-то потенциального улучшения российско-европейских отношений. Нынешние элиты Запада положили на алтарь победы на Украине практически все, что есть. Происходящее с США лишь укрепляет их в необходимости защищать собственный суверенитет, нежели идти на уступки нам», — высказался Бобров.

Самый позитивный прогноз о возможном сближении сторон — у Малека Дудакова. По его мнению, оно обязательно состоится, но не сейчас, а в будущем.





«Думаю, что ко многим начнет возвращаться понимание того, что без участия России сбалансировать амбиции США в Старом Свете никто не сможет. Только Россия на это способна. Поэтому долгосрочно, конечно, европейцам придется снова возвращаться к нормальным отношениям с нами, снова закупать наши углеводороды, чтобы усиливать конкурентоспособность своей экономики, поставлять товары. То есть смягчать санкции к России и надеяться на ее поддержку в рамках своего противостояния с США», — убежден американист.





Ждать ли развала НАТО и скорого окончания СВО?





Если Вооруженные силы США все-таки решатся на штурм Гренландии, это вынудит членов Североатлантического Альянса воевать друг с другом. Однако пока раскола внутри НАТО ожидать не стоит. По словам эксперта Андрея Кортунова, такие масштабные институты с длительной историей существования не разрушаются одномоментно, даже на фоне подобных событий. Но и бесследно этот инцидент не пройдет.





«Не думаю, что НАТО в ближайшем будущем развалится. Но одновременно можно с уверенностью сказать, что кризис не пройдет бесследно для НАТО, и единство союза уже подорвано. Стороны будут сильно не доверять друг другу. Если даже предположить, что после Трампа придет к власти второй Байден и попытается все восстановить, думаю, все равно нанесен существенный ущерб. Процесс будет идти несколько лет или десятилетий», — констатировал член Российского совета по международным делам.





По мнению американиста Дудакова, скорее всего, изменится лишь формат работы Штатов в рамках НАТО. Белый дом надеется просто меньше внимания уделять работе в объединении.





«У американцев есть план превращения альянса в так называемое спящее НАТО. Структура будет существовать, но они будут работать вне ее рамок, не будут участвовать в учениях альянса и все остальное. То есть это станет в большей степени европейским проектом», — высказался Дудаков.





Он добавил, что нынешняя ситуация, безусловно, на руку России и помогает ей решать свои цели на Украине, идти к большой геостратегической победе.





Однако эксперт РУДН Александр Бобров призвал не спешить радоваться скорой победе. Вряд ли турбулентность внутри НАТО прервет поставки вооружений для ВСУ, ведь такие договоры были заключены с государствами ЕС в двустороннем порядке. Более того, даже при развале НАТО европейцы создадут свою сильную оборонную структуру или просто исключат из нее США.





«Может быть, ситуация позволит в краткосрочной перспективе силовым образом решить все задачи СВО, поскольку Украина на момент лишится помощи. Но даже если подпишем мирное соглашение, нужно понимать, что европейцы продолжат процесс милитаризации восточного фланга на границе с Россией. В обновленном виде НАТО и любой другой институт все равно будут представлять угрозу для России», — предупредил Бобров.





***





Ранее президент США Дональд Трамп заявил прессе, что Европа должна сфокусироваться на украинском конфликте, а не на попытках Вашингтона получить Гренландию.





Американский лидер отказался комментировать, применят ли США силу для захвата острова. Кроме того, Трамп подчеркнул полную решимость ввести пошлины против стран ЕС, если остров не отдадут Соединенным Штатам.





Президент недавно вступившей в НАТО Финляндии Александр Стубб заявил, что альянс претерпевает значительные изменения.





«Я думаю, мы находимся в процессе создания более сильного НАТО. Это фактически НАТО 3.0», — высказался финский лидер.