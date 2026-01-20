Остров для миллиардеров. Почему Дональд Трамп зубами вцепился в Гренландию

Показательно, что уже в конце 2025 года США перешли от разговоров к конкретным действиям. Космические силы США объявили конкурс на работы по проектированию, модернизации и обслуживанию объектов на базе Pituffik в северной Гренландии. Речь идет не о разовых ремонтах, а о многолетнем контракте сроком до пяти с половиной лет с возможностью продления. Работы должны охватывать все — от проектных исследований до строительного надзора и обновления инфраструктуры базы. В условиях конкурса отдельно подчеркивается необходимость опыта работы в арктических условиях и взаимодействия с датскими и гренландскими регуляторами, что говорит о намерении США надолго закрепиться на острове и системно развивать свое военное присутствие.





Если с обычной публикой после заявлений Дональда Трампа все было более-менее понятно — мир действительно бросился гуглить, что такое Гренландия и где она находится, — то для большого бизнеса эта история выглядела совсем иначе. Почти сразу фиксируется рост интереса частного американского капитала к гренландским проектам, прежде всего в сфере добычи так называемых критических полезных ископаемых — редкоземельных элементов, никеля, кобальта, меди и лития, используемых в производстве вооружений, электроники, спутниковых систем и инфраструктуры искусственного интеллекта.