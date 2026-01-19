Комсомольцы в берцах, с тату и бритой головой. Как уличные антифашисты нашли прибежище в КПРФ

В последние годы в КПРФ стали стекаться выходцы из молодежной субкультуры антифа. Многие их них были настоящими уличными бойцами, боровшимися с неонацистами, но сейчас решили уйти в легальное поле, чтобы противостоять новым ультраправым и «Русской общине». Вместо бит и кастетов активисты выбрали заявления в полицию и трибуну, с которой выступают не в костюме, а в мерче и с сережкой в ухе. В руководстве КПРФ пока не знают, как работать с такими новичками, но в целом поддерживают их инициативы. Как старые коммунисты смотрят на бритые головы и татуировки и почему «мусориться» для антифашиста теперь не зашквар — в материале Daily Storm.

«Стальные нулевые», развал «юнити» и новый формат

«Я весь в партаках прихожу на политучебу — люди старше меня спокойно к этому относятся. Челы приходят на занятия в марксистские кружки. У них тоннели в ушах и карабины висят. Им вообще никто слова не говорит. Кто-то приходит в полуразорванных штанах, волосы непонятного цвета леопардового, у кого-то татуировка на лбу — ноль вопросов», — рассказал Daily Storm член рыбинского отделения КПРФ Валерий Журавлев.





Такая пестрая публика — члены комсомола (ЛКСМ) и посетители их марксистских кружков. Эти ребята причисляют себя к антифа — неформальному движению, которое борется с расизмом, фашизмом и нацизмом во всех проявлениях. Большинство участников движения относит себя к той или иной субкультуре: хардкорщики, панки или скинхеды. Последние делятся на аполитичных S.H.A.R.P (Skinheads Against Racial Prejudice) и красных R.A.S.H. (Red and Anarchist Skinheads). Их всех объединяет общий враг — правые скинхеды и неонацисты (на сленге «бонхеды» или «боны»), с которыми они борются.





Многих антифашистов с улиц Рыбинска в КПРФ привел лично Валерий Журавлев. Сегодня он член бюро горкома партии, организатор политической учебы для местного актива и экс-кандидат в муниципальные депутаты. Но в прошлом был известен под прозвищем Мод и дрался на улицах с неонацистами. Журавлев стал антифа еще в 2008 году и стоял у истоков движения в Ярославской области.





Тогда это было популярно среди молодежи не только из-за роста насилия со стороны ультраправых, но и в связи с мировым экономическим кризисом, вспоминает Журавлев. Пытаясь найти ответы и чем-то себя занять, окружение юноши стало делиться на субкультуры, а затем на левых и правых. Валерий тоже выбрал сторону в уличной войне, которая в те годы охватила всю страну.

«Это была волна по всей России, коллективное бессознательное. Организации как таковой не было. Все понимали, что надо делать, но делали это по-разному. Это прямая конфронтация с лицами нацистских взглядов, граффити, баннеры, шествия, акции прямого действия. Какие-то вещи я не могу рассказывать — не буду же признаваться, что где-то шел и кого-то бил», — описал свою молодость Мод.