НАТО ищет бесплатные технологии для усиления когнитивной войны и цифрового противоборства

На сайте правительства США появился документ, из которого следует, что НАТО ищет новые технологии для усиления своих возможностей в так называемой когнитивной войне, а также в других сферах современной военной деятельности.





В документе подчеркивается, что альянсу интересны уже существующие или близкие к внедрению решения. При этом речь не идет о закупке или тендере — запрос носит предварительный характер и предназначен для оценки доступных технологий и идей, которые могут быть использованы в будущем.





Отдельное место в документе занимает когнитивная война. Под этим термином НАТО понимает системную работу с информацией и восприятием, влияющими на то, как люди оценивают происходящее, каким источникам доверяют и какие решения принимают. В частности, в тексте говорится о мониторинге и управлении информационным пространством, в том числе в социальных сетях, выявлении и противодействии фейковой информации и дипфейкам, а также о защите собственных коммуникаций и стратегических сообщений.





Помимо когнитивной войны, в документе перечислены и другие приоритеты. НАТО заявляет об интересе к технологиям искусственного интеллекта для обучения и управления, к средствам борьбы с беспилотными системами, развитию целеуказания нового поколения, радиоэлектронной борьбе, устойчивым системам связи и навигации, а также решениям в сфере логистики и киберустойчивости.





Отдельно в тексте подчеркивается связь инициативы с программами взаимодействия НАТО и Украины. Запрос информации увязан с совместными аналитическими, учебными и образовательными проектами, что указывает на использование украинского направления для анализа и тестирования новых подходов.