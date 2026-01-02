Назначение Буданова — торпедирование или продвижение мирных переговоров? Реакция западных СМИ и российских политологов

Офис президента Украины возглавил начальник Главного управления разведки (ГРУ) Минобороны Украины, фигурант дел о терактах в России, а также участник списка террористов и экстремистов в РФ Кирилл Буданов. Несмотря на то что именно Буданов возглавлял службу, отвечающую за диверсии и удары по России, западные СМИ считают, что он поможет в продвижении мирных переговоров. Отечественные политологи, напротив, видят в назначении Буданова курс на эскалацию конфликта.





Европейские и американские издания отмечают, что каменное выражение лица Кирилла Буданова достойно мемов, называют его шпионом и «человеком без улыбки». Но перспективы рисуют довольно позитивные: The New York Times рассчитывает, что связи Буданова с США и опыт общения с РФ помогут в мирных переговорах.





«У господина Буданова прочные связи с Соединенными Штатами, что может сыграть важную роль в мирных переговорах с администрацией Трампа. Он прошел подготовку в рамках поддерживаемой ЦРУ программы и после ранения в боях на востоке Украины лечился в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде, а это редкий случай для украинского солдата», — говорится о политике в статье.





Издание напоминает, что Буданов поддерживал контакты с российской стороной по ведению переговоров об обмене пленными.





У российских политологов другие предположения о новом главе офиса украинского президента и будущем мирных переговоров.





«Это знак и для Европы, и для Москвы, что Украина продолжает курс на конфликт, на его эскалацию, в том числе террористическими методами, потому что Буданов — это буквально автор всех террористических актов, связанных с гибелью мирных жителей, журналистов, военных и всех диверсионных атак на территорию Российской Федерации», — говорит политолог, председатель Экспертного совета Общественной палаты Москвы по социальным исследованиям и мониторингу настроений москвичей Александр Асафов.





«Повестка для него будет, [состоять] например, из торпедирования шагов по мирному урегулированию или еще каких-нибудь медийно значимых действий», — добавляет эксперт.





И Асафов, и его коллега, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считают, что с приходом нового главы офиса президента жизнь на Украине вряд ли сильно изменится. «Там и так достаточно жесткий, авторитарный, репрессивный режим. Куда там еще гайки-то закручивать?» — рассуждает Минченко.





Уход Кирилла Буданова из ГУР и переход в офис главы государства может быть выгоден для Зеленского, чтобы ослабить позиции Буданова как потенциального конкурента на следующих выборах президента Украины, отмечает эксперт.





«Я думаю, что просто Зеленский решает несколько задач, одна из них — это выбивание одного из потенциальных конкурентов на выборах президента, потому что Буданов традиционно был в топ-5 потенциальных претендентов, по данным социологических опросов», — пояснил он.





Владимир Зеленский давно хотел сменить главу ГУР и поставить на этот пост подконтрольного ему человека, такого, как, например, полностью устраивающий президента Василий Малюк во главе СБУ, добавляет Александр Асафов.