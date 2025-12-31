Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, в котором особый акцент сделал на российских военных. В частности, российский лидер указал, что от них ждут победы. Опрошенные Daily Storm политологи считают, что не стоит связывать слова Путина с процессом переговоров.





По словам Константина Калачева, в качестве победы люди готовы принять любое мирное соглашение, которое не будет явно противоречить интересам России.





«Естественно, что для россиян важно ощущать себя победителями. Победу можно трактовать очень широко. Главное, чтобы новый год был лучше предыдущего — люди об этом мечтают», — сказал Daily Storm политолог Константин Калачев.





Политтехнолог Илья Гращенков уверен: глава государства понимает, что на разрешение кризиса влияют и позиции на международной арене. Очень многое зависит от переговоров с Трампом и отношений с Европой и Китаем.





Как рассказал Daily Storm политолог Александр Асафов, слова президента совпадают с ожиданиями россиян. Они укрепляют веру жителей страны в общую победу.





«Эти глубоко личные слова нас всех мотивируют и ободряют. Несмотря на попытки киевского режима террористическими методами сорвать это движение к миру», — подчеркнул Асафов.





Новогоднее обращение президента первыми увидели жители самых восточных российских регионов: Чукотки и Камчатки. Там уже наступил Новый год.