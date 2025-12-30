Национализация, встреча в Анкоридже и друг года — КНДР: политологи назвали главные события и итоги 2025-го

Политологи рассказали Daily Storm, какие события и итоги считают самыми главными во внутренней и внешней политике России в 2025 году. Самым значимым в сфере международных связей эксперты называют потепление в российско-американских отношениях и встречу Путин и Трампа в Анкоридже. Важнейшие мероприятия во внутренней политике РФ связаны со спецоперацией, добавляют аналитики. Кроме того, эксперты выделяют рост масштабов национализации. По оценкам СМИ, только за этот год в казну отошли активы на 3,12 триллиона рублей.





Международные отношения





«Я думаю, что главное внешнее событие — это возвращение к власти Трампа», — говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.





Дональд Трамп победил на выборах президента США в ноябре 2024 года, а в январе 2025-го вступил в должность. Он утверждал, что в случае избрания главой государства закончит конфликт на Украине за 24 часа. Уже в марте спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог попытался оправдать Трампа и отшутился тем, что тот не уточнил, в какой именно день и в каком году конфликт будет завершен в течение 24 часов.





В целом в 2025 году Трамп активно участвовал в мирных переговорах, а в августе принял на Аляске президента России Владимира Путина. В Анкоридже прошел первый за последние четыре года саммит лидеров РФ и США.





«Это прорыв в российско-американских отношениях. Вернее, восстановление этих отношений, которые планомерно портились, наверное, последнее десятилетие. Лет пять — точно. Встреча в Анкоридже, визит президента Путина в США. Наверное, это самое яркое, если говорить о внешнеполитических вещах», — считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.





С коллегой соглашается руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.





«Есть свет в конце тоннеля, и поэтому с точки зрения политики внешней [наиболее значимы] контакты Путина с Трампом, встреча в Анкоридже, продолжение этих контактов. Из-за того, что из концепции национальной безопасности США убрали Россию как основную угрозу, появились шансы на возможности урегулировать отношения с Америкой. Это, мне кажется, самое важное», — говорит эксперт.





Калачев отмечает усилия Дональда Трампа как посредника мирных переговоров. Хотя к действиям Трампа можно относиться скептически и иметь в виду, что все это в интересах самого президента США, добавляет Калачев.





«Но как к этому ни относись, я думаю, что будущее и нашей страны, и многополярного мира во многом зависит от усилий по поиску возможности примирения сторон, компромисса, пусть даже компромисс будет в большей степени в пользу одной страны», — подчеркивает глава Политической экспертной группы.





Внутренняя политика





Калачев и Мартынов убеждены, что главные события во внутренней политике РФ связаны со специальной военной операцией.





«Я думаю, важное событие с точки зрения внутренней политики — что СВО не закончилась и все остальное связано с этим, включая запреты, блокировки, ограничения, ощущение осажденной крепости и так далее», — отметил Константин Калачев.





Говоря об освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины в 2025 году, Мартынов также выделил «номинацию» «Друг года». Таким другом он называет Северную Корею, «которая в такой тяжелый момент пришла на помощь и помогла освободить курское приграничье».





«Очень сильное впечатление все это произвело — нападение [на Курскую область] и горе людей с одной стороны, и с другой стороны — помощь, откуда не ждали. Вот это, наверное, два самых значимых события, на мой взгляд», — поделился Алексей Мартынов.





Евгений Минченко выделяет в числе наиболее важных итогов во внутренней политике рост масштабов национализации. «Я имею в виду, что по искам Генеральной прокуратуры у нас было обращено под государство достаточно большое количество бизнес-структур», — напомнил эксперт.





За 2025 год в казну отошли активы на 3,12 триллиона рублей, сообщил Forbes со ссылкой на подсчеты адвокатского бюро NSP. Это в 4,5 раза больше, чем годом ранее (690 миллиардов рублей). В 2025-м государству были переданы в том числе аэропорт Домодедово, «Южуралзолото», KDV Group (бренды «Яшкино», Calve, «Три корочки» и другие).