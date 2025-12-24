«15-минутный город», продвигающий российскую культуру в массы. Сергей Собянин обозначил основные тренды развития Москвы

Мэр города Москвы Сергей Собянин рассказал о главных достижениях и обозначил основные планы развития города в ближайшие годы. Москва успела посоперничать с Петербургом за туристов, обзавестись эксклюзивным производством, стать медиарупором для продвижения российской культуры и «15-минутным городом». В чем еще преуспел главный город страны — в материале Daily Storm.





Развитие технологий и новые виды производства





Собянин в своем отчете отметил, что в Москве существует много заводов, производящих уникальную продукцию. Например, в столице создают солнечные батареи для космических аппаратов и аккумуляторы для электротранспорта. Наращивает свои мощности оборонно-промышленный комплекс, который вносит огромный вклад в решение задач СВО.





«Планы на ближайшие годы — кратное увеличение производства микроэлектроники, которая имеет критически важное значение для стратегического лидерства России. Будет построен ряд фабрик по производству медицинских препаратов, что выведет московский фармкластер на первое место в мире по объемам», — сообщил мэр.





Москва, по его словам, сохранила статус крупнейшего финансового центра на постсоветском пространстве.

«В 2022 году финансовый сектор стал основной мишенью наших противников. Много было черных прогнозов. Но в действительности за последние пять лет он значительно окреп за счет увеличения кредитования проектов в развитие инфраструктуры. Обеспечение технологического суверенитета в реальном секторе экономики. Московские банки и финансовые компании предоставляют лучшие сервисы в мире. Отрезать нашу страну от мировых рынков у наших недругов не получилось», — заверил Собянин.

Москва также идет впереди всей России в деле освоения ИИ. По словам мэра, цифровые двойники объектов, медицинские и образовательные сервисы столицы востребованы по всей стране. А рост IT-сферы за последние пять лет увеличился вдвое, его доля в городской экономике уже составляет 10%.





Соперничество с Петербургом за туристов

Градоначальник убежден, что уходящий год станет рекордным по количеству нахлынувших столицу туристов. По предварительным оценкам, Москву посетит порядка 26,5 миллиона гостей, среди которых множество иностранцев. Количество визитеров из стран Европы убавилось, но их заменят туристы из дружественных арабских государств, Индии и Китая. Экономическая отдача туризма тоже растет — в 2030 году вклад отрасли в бюджет Москвы увеличится до 6-7%.

Рестораны и кафе Москвы, по словам мэра, являются лучшими в стране. Однако на этот титул претендует и общепит Петербурга.

«У нас появился серьезный противник: Санкт-Петербург. Тоже заявляет о себе как о столице ресторанов и высокой кухни. Но, думаю, москвичи своего не упустят и не уступят первое место в этой отрасли», — полагает мэр.

Торговля является крупнейшей отраслью города на семи холмах и давно переходит в онлайн-режим. Собянин отметил, что доля интернет-продаж в столице достигла 20%, что является одним из крупнейших показателей среди городов мира. Торговые центры также претерпели изменения: 26 старых советских кинотеатров были трансформированы в центры культурной жизни районов. Теперь внутри них можно не только смотреть кино, но есть и торговля, услуги и детские клубы.





Московское кино и видеоигры как инструмент влияния на мировую повестку





Мощный вклад в ВВП (свыше 10%) делает и креативная индустрия города, где, согласно статистике, работает каждый пятый житель города. Собянин отметил два главных трендовых направления: кино и видеоигры. В 2025 году завершилось создание крупнейшего в РФ кинопарка «Москино», на финальной стадии находится строительство нового комплекса Киностудии имени Горького.

«Мощности московского кинокластера забронированы на месяцы вперед, востребованы большинством крупнейших студий России. Есть запросы на съемки и иностранных производителей», — сообщил градоначальник.

Также в ноябре в Сколково был открыт специализированный технопарк индустрии видеоигр, резидентами которого стали порядка 40 студий, прошедших жесткий конкурентный отбор. В результате в Москве создается крупнейший в мире медиакластер, который будет иметь не только экономический, но и политический смысл.

«От того, что наши граждане смотрят и во что играют, во многом зависит их представление о мире, как он устроен, какие приоритеты в этом мире существуют. В повестке дня также превращение Москвы в центр моды, дизайна и других креативных индустрий стран БРИКС», — заявил Собянин.





«15-минутный город» и никаких хрущевок





Не менее важной сферой является строительство. По словам Собянина, последние годы шла работа по созданию центров развития, основанных на мощных транспортных узлах. Для этого мэрия стремилась эффективно соединить Москву с центрами развития Подмосковья и в целом повысить связанность внутри столичной агломерации. За последние 15 лет был сформирован мощный транспортный каркас, включающий 443 станции метро, МЦК и МЦД.

По свежим данным, 97% москвичей обеспечены продуктовыми магазинами шаговой доступности.

«В результате сделали большой шаг к так называемому 15-минутному городу, когда в шаговой доступности можно получить основные сервисы и услуги», — дополнил мэр.

На данный момент разработаны концепты порядка 400 проектов по градостроительству. Они позволят построить свыше 70 миллионов квадратных метров недвижимости и создать около миллиона новых рабочих мест. И все это в черте обжитого города и не за счет уплотненной застройки, а с помощью грамотного реформирования пространства.

Московский фонд реновации стал компанией номер один по объемам строительства жилья, рапортовал Собянин. Ему пришлось пройти путь от типовых домов до применения индивидуальных проектов. Разнообразие стилей и фасадов формирует уникальный образ обновляющейся Москвы.

«Дома по реновации, может, и не шедевры архитектуры, но когда приезжаешь в район и смотришь на постройки, эти дома по качеству лучше имеющихся. Хотя и есть над чем работать», — описал Собянин.

Поэтому в задачи мэрии входило и обеспечение доступности базового рельсового и наземного транспорта для максимального числа горожан. Отдельно мэр выделил развитие электробусов, которые совсем недавно были новинкой, неизвестно было, «поедут ли они вообще», а сегодня они стали неотъемлемой частью городского транспорта.

К 2030 году мэр пообещал обновить до 90% подвижного состава. Московский трамвай станет первым в России беспилотным видом городского транспорта. К 2030 году эта технология должна охватить две трети трамвайного парка столицы. Одновременно начинается тестирование беспилотных технологий и в Московском метрополитене.





Помощь ветеранам СВО, поддержка женщин и рост популярности колледжей

Собянин анонсировал создание в Москве лучшей в мире системы массового доступного здравоохранения. Для этого планируется полное обновление материально-технической базы в учреждениях и повсеместное внедрение современных медицинских технологий. В 2025 году успешно завершено несколько проектов.

«Первый — практически завершена модернизация амбулаторного звена. В результате москвичи получили полностью обновленные поликлиники. Второй проект — завершение внедрения стандарта экстренной помощи, в рамках которого мы открыли 6шесть флагманских центров и 18 приемных отделений, детских и взрослых больниц. Средняя скорость оказания неотложной медпомощи выросла в полтора раза. Третий — завершение реконструкции порядка 170 больничных корпусов, это примерно половина всего больничного комплекса», — перечислил мэр.

Четвертый проект — создание шести спеццентров для лечения детей с хроническими заболеваниями, а пятый — комплексная модернизация Московского центра паллиативной помощи. Почти завершен проект по обновлению женских консультаций.

«На смену тесным маломощным консультациям придут современные центры женского здоровья. В Москве работает уже 16 таких центров. В следующем году их число вырастет до 25», — анонсировал Собянин.

Общий объем бюджета сферы социальной защиты увеличился до 800 миллиардов рублей, что сопоставимо со многими областными бюджетами. По словам Собянина, мэрия с первых дней СВО взяла под особую защиту семьи детей военнослужащих. Спустя четыре года акцент сместился и на ветеранов спецоперации, вернувшихся к мирной жизни.

«Помогаем им найти работу, наладить быт, получить необходимое лечение, реабилитацию. Задачи решаем в постоянном режиме. В клиническом центре «Вороновское» действует уникальный цех протезирования конечностей с последствиями военных травм. На базе госпиталя ветеранов войн организована спецполиклиника для ветеранов СВО», — сказал градоначальник.

В сфере городского образования намечен тренд на превращение обычных школ в передовые образовательные пространства. По мнению Собянина, в школах должно быть больше IT-полигонов, физических и химических лабораторий, спортивных залов. Всего обновлено 55 школ, планируется реконструировать еще около ста. В центре будет построено несколько инновационных школ, чтобы потом этот опыт распространить на районы массовой застройки.

Наибольшего успеха Москва добилась в сфере среднего профильного образования. Для этого полностью обновляется содержание учебных программ, практические занятия начинаются уже в первые недели и составляют около 70% всего учебного плана. До 2027 года планируется обновить 600 лабораторий в колледжах, а до 2031 года — строительство семи инновационных образовательных кампусов для размещения 60 тысяч студентов.





«В 2025 году среднее специальное образование выбрали впервые около 50% выпускников девятых классов, что для Москвы фантастический результат. Это говорит, что модернизация колледжей приносит хороший результат. Многолетние негативные стереотипы по поводу среднего специального образования постепенно уходят в прошлое», — оптимистично заявил Собянин.

Многокилометровые набережные Москвы-реки и искусственное оснежение лыжни

Заключительной темой доклада стало благоустройство. За 2025 год новый облик получили свыше 700 московских улиц и площадей, большая часть — в простых жилых районах. Благоустройство Шлюзовой, Даниловской, Нагатинской и ряда других набережных позволило организовать новый пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки от острова Балчуг до парка Коломенское. Знаковые перемены произошли в парке Горького, Сокольниках, Кузьминках и Лужниках.

Недавно в районах Москвы было открыто 11 всесезонных спортивных площадок, созданных на месте катков с искусственным льдом или просто пустующих территорий. Собянин пообещал, что в следующем году откроются еще сотни подобных площадок. Технологический прогресс затронет лыжные маршруты для москвичей.

«Основные лыжные трассы будут оборудованы системой искусственного оснежения. Первая флагманская трасса в парке 850-летия Москвы уже отрыта. Планируем около 500 километров трасс сделать с искусственным оснежением», — анонсировал градоначальник.





В заключение Сергей Собянин подчеркнул, что несмотря на все сложности и проблемы, город выполнил намеченные планы развития всех отраслей и создал хороший задел для успешной работы в следующем году.