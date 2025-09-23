Специалист или обманщик? Бойцы СВО из Башкортостана обвинили адвоката в мошенничестве

Семьи бойцов СВО обвинили уфимского адвоката Романа Петрова в мошенничестве. Они утверждают, что в сумме заплатили миллион рублей за помощь с направлением на военно‑врачебную комиссию (ВВК), но получили только проигранные иски. Один человек и вовсе погиб, не дождавшись положительного решения. Пострадавшие надеются, что следователи разберутся в их делах и вынесут справедливое решение. Сам адвокат объясняет, что за многочисленными жалобами стоит местный правозащитник, у которого есть неприязнь к коллеге.





Отпуск, обещания и штурмбат





Один из героев истории — Павел Слющенков. Он подписал контракт на полгода летом 2022-го, в разгар спецоперации. 33-летний доброволец до службы в армии работал стропальщиком на предприятии, помогал матери и отцу-инвалиду III группы. Павел был единственным ребенком в семье, вспоминает его мама.





«Предполагаю, что на СВО сына сагитировал пойти друг. Паша с нами не советовался, никому не говорил, что заключил контракт. В июле 2022 года он нас просто перед фактом поставил: «Мама, мне завтра в полпятого нужно ехать в Уфу, в военкомат. Я заключил контракт, ухожу воевать». Я пыталась отговорить его, но он ответил, что кто-то же должен защищать Родину», — рассказала Галина Слющенкова.





Собеседница поделилась, что Павел примерно восемь месяцев служил водителем‑механиком бронемашины. Ему долго не давали отпуск — солдата некому было подменить. Когда мама наконец-то увидела сына, женщину шокировало его состояние.





«Паша пришел в отпуск с 31 апреля по 16 мая 2023 года. Он был контуженный, от болей плакал и не мог спать спокойно. Нужно было пытаться вытащить сына, и я начала водить его по врачам», — говорит собеседница.





Когда Павел только отправлялся в зону СВО, у него было повышенное внутричерепное давление. Однако после службы и визитов в больницы у него диагностировали контузию и обнаружили скопления жидкости в голове, утверждает мать солдата. Специалисты обратили внимание на лопнувшие капилляры под глазами, из которых сочилась кровь. Также парень заработал остеохондроз. Ему назначили лечение и положили в больницу.





Пока солдат проходил реабилитацию, подошел срок возвращения на службу, но в часть он не явился. Бойца начали разыскивать как беглеца. «В июне или июле его подали в списки СОЧ. Позже прикомандировали к войсковой части в нашем регионе, куда свозили тех, кто не вернулся вовремя на службу. Оттуда их уже отправляют в суды или обратно [на фронт]», — отметила Слющенкова.





«Хороший адвокат»





Собеседница рассказала, что Павла иногда привозили из части в комендатуру города Уфы. Женщина не уточнила, с какой целью туда направляли сына. Она лишь добавила, что каждый раз подходила к зданию, чтобы увидеться со своим ребенком.





Во время одного из таких визитов Галина Слющенкова услышала, как солдаты поблизости обсуждали «хорошего адвоката» по имени Роман Петров, и решила обратиться к нему за помощью.





«Он озвучил, что его услуги в нашей ситуации будут стоить 200 тысяч рублей. За эти деньги Петров пообещал направить сына на ВВК и по заболеваниям списать Пашу со службы. У меня не было такой большой суммы, пришлось взять кредит. В начале сентября 2023 года мы заключили соглашение», — вспоминает мать бойца.





Согласно копии документа, которую Daily Storm предоставила героиня, Петров обязался подготовить один административный иск с жалобой о ненаправлении солдата на обследование специалистами ВВК. Также он должен был представлять своего клиента в судах первой инстанции.





«Адвокат подал заявление, но на первое слушание не приехал. Прислал своего помощника. Мы по телефону спросили Петрова, почему он не присутствовал лично, на что услышали ответ: «Был занят». Я высказала ему недовольство и потребовала, чтобы он работал», — рассказала Слющенкова.





В итоге на ВВК сына не направили, утверждает собеседница. Якобы суду не хватало документов, а специалист тянул время и заваливал семью обещаниями. Отчаявшаяся женщина обратилась к юристам войсковой части сына. Они подсказали, что люди, которые ухаживают за инвалидами, могут расторгнуть контракт.





«Петров пообещал оформить опекунство. За помощь он взял еще 150 тысяч рублей. Я уже была согласна на все… Мой муж тяжело перенес инсульт, и его должны были признать недееспособным. А уже через суд можно было сделать сына его опекуном. Я ждала результата, но в мае супруг умер…» — говорит собеседница.





В итоге все попытки семьи расторгнуть контракт ни к чему не привели. Параллельно подходило к концу расследование по уголовному делу о самовольном оставлении части. Павла Слющенкова осудили, а затем он оказался в штурмовой бригаде на СВО. Мать уточнила, что не знает, было ли возвращение на фронт желанием сына. Лишь со слезами вспоминала, что в конце 2024 года мужчина погиб.





«Пока сын был в Башкортостане, он сошелся с женщиной, которая от него забеременела третьим ребенком. Его возлюбленная родила девочку с задержкой в развитии... Мы просили адвоката вернуть те 450 тысяч, которые он с нас взял. Пусть эта копейка пошла бы на лечение малыша, а не ему в карман», — восклицает Слющенкова.





Как заявила пострадавшая, в ответ на просьбы к адвокату в ее адрес посыпались угрозы. Якобы Петров сообщил, что если семья подаст иск, то он отсудит у родных погибшего в два раза больше, чем те желают вернуть.





История «Семьи года» и Ярослава Андрющенко





К адвокату также обращалась многодетная семья Ярослава Андрющенко. Мужчина — отец пятерых ребят и кандидат социологических наук. В 2025 году супруги и их дети победили во всероссийском конкурсе «Семья года», писало региональное издание MKset. Он также принимал участие в СВО. Как ученый оказался на фронте — журналисты не уточняли. Мужчина отказался от комментариев Daily Storm.





«В конце марта 2024 года я приехал с СВО в Уфу после своего первого ранения. Я понимал: если после лечения отправлюсь в часть, меня сразу же направят обратно на передовую. Поэтому я хотел пройти полноценную военно-врачебную комиссию после ранения. В части ее не проводят — ты приезжаешь, тебя «упаковывают» и отправляют в бой», — рассказывал Ярослав Андрющенко.





Семья начала искать адвоката, который смог бы решить ситуацию мужчины. В итоге жена солдата вышла на Романа Петрова. Изначально специалист попросил за свои услуги 50 тысяч рублей и отметил, что планирует строить защиту на том, что у Андрющенко пять детей.





«Когда я приехал в конце марта 2024 года и встретился с Петровым, он заявил, что схема с многодетностью не сработает, и предложил подать в суд на решение ВВК из госпиталя. Я сомневался, но он убедил меня отказаться от идеи с детьми и проработать историю со здоровьем», — отметил мужчина.





Как утверждают журналисты из Башкортостана, адвокат направил солдата в частную клинику. Мужчина заплатил за услуги медиков 250 тысяч рублей, получил необходимые бумаги и пошел с ними в суд. На заседании же выяснилось, что юридическую силу имеют только документы государственных больниц.





«В итоге я заплатил 250 тысяч рублей в «Воендок» без всяких квитанций и документов и 300 тысяч — Петрову, а результат оказался нулевым. Позже я анализировал ситуацию и понял, что Петров, возможно, изначально знал о таком исходе. <...> В сумме 550 тысяч рублей просто ушли в песок», — приводит слова Андрющенко СМИ.





MKset также утверждает, что Петров посоветовал клиенту обратиться в клинику знакомого человека. Якобы в соцсетях есть общие фотографии адвоката и руководителя медорганизации Кирилла Денисова. Один из кадров авторы материала приводят в публикации.





По факту же Денисов является учредителем компании, следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс». У фирмы есть действующие лицензии минздрава региона. Однако налоговая признала недостоверными сведения о руководителе — в базе юрлиц указана некая Екатерина Гулевич.





Сейчас вся вся информация из соцсетей «Воендока» удалена, а сайт фирмы не работает. Последняя архивная копия веб-страницы опубликована в апреле 2024 года.





Действующий владелец медорганизации Кирилл Денисов отказался беседовать с корреспондентом Daily Storm: «Я всего лишь учредитель. Никогда не вникал в работу». Директор фирмы Екатерина Гулевич не ответила на звонок.





Адвокат Роман Петров уточнил, что не направлял клиента на обследования в «Воендок». Факт товарищества с представителем медорганизации специалист отрицать не стал.





«Я никакого отношения к документам («Воендока») не имею. Ярослав Андрющенко сам принес мне бумаги. Они ссылаются на то, что я знаю руководителя этого центра. Ну я много с кем знаком», — заявил Роман Петров.





В попытках добиться правды





Помочь людям вызвался другой юрист из Уфы. Галина Слющенкова поделилась, что в день похорон сына на нее вышел Виталий Буркин и предложил составить бумаги для возврата денег. С конца 2024 года мать погибшего воина и солдат Ярослав Андрющенко вместе со специалистами пытаются добиться результатов.





Юрист бюро «Буркин и партнеры» Вячеслав Бурага заявил Daily Storm, что к услугам Романа Петрова есть претензии еще у двух человек. Однако их дела не связаны со спецоперацией. В сумме все недовольные потратили на услуги адвоката более полутора миллионов рублей.





Примечание: в 2017 году главу бюро «Буркин и партнеры» Виталия Буркина лишили статуса адвоката. Как писали СМИ, в Совете адвокатской палаты Башкирии приняли такое решение из-за того, что правозащитник критиковал судей в соцсетях. Сам адвокат заявлял, что его лишили статуса за мнение. Оспорить решение в суде не удалось.





«Насколько мы понимаем, Петров собирает информацию о бойцах, получивших ранения в боевых действиях, связывается с ними и за немалые деньги обещает уклониться от службы. <...> Используется безграмотность населения, собираются крупные суммы, внушается ложная надежда на то, что возможно расторгнуть контракт по суду. Тогда как для этого нужны очень веские основания», — настаивает представитель бюро Вячеслав Бурага.





Как считает специалист, Петров связан с адвокатской палатой Республики Башкортостан и имеет покровительство организации. Юрист аргументировал это тем, что мужчина руководил комиссией по защите прав адвокатов. На актуальной странице сайта НКО и в ее архивной копии от 2023 года указано, что Петров фигурирует как рядовой участник комиссии.





«Поступает множество жалоб, из которых следовало, что Петров принимает деньги от клиентов не на расчетный счет, а на личные банковские карты и карту супруги — нарушение, за которое прекращается статус адвоката. <...> На покровительство Петрова может указывать то, что даже по жалобам бойцов-контрактников и членов их семей в палате не возбуждаются дисциплинарные производства», — считают в бюро.





Сам же Роман Петров заявил, что работал с людьми в соответствии с законом. По его мнению, истинная причина претензий — не связанный с СВО конфликт адвокатов. Еще в 2021 году правоохранители задержали Виталия Буркина. Как позже сообщили в прокуратуре, уголовное дело возбудили после публикации переписки следователя в Telegram-канале.





«Я защищал Виталия Буркина. Его признали виновным, но освободили от наказания в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности. Вроде ничего, вопросов ко мне не было. А потом у Буркина появилась неприязнь. Он же пишет, что у него агентство черно-белого пиара. Может, на мне свои технологии и отрабатывает», — пояснил Daily Storm Петров.





Что касается пострадавших семей, Галина Слющенкова и Ярослав Андрющенко неоднократно направляли жалобы в профильные ведомства. Герои истории просили правоохранителей помочь вернуть деньги, которые заплатили Роману Петрову. Недавно к теме подключились в центральном аппарате СК.





«В СМИ размещено обращение многодетного отца, участника СВО к председателю СК России. <...> Следственными органами СК России по Республике Башкортостан по данному факту проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). Глава ведомства поручил руководителю СУ по Республике Башкортостан Архангельскому В.В. доложить о предварительных результатах процессуальной проверки», — сообщили 15 сентября 2025 года в Telegram-канале Следкома России.





Ранее Daily Storm рассказывал, как после попыток пройти лечение солдаты попадают на скамью подсудимых. Часто сами военные совершают ряд грубых ошибок закона и получают клеймо беглеца. Но также проблемы создают и недобросовестные юристы, щебечущие что-то в духе «все документы подготовлю и отнесу куда надо, только заплатите».