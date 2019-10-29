Улетный трип. Расскажем о том, чего никогда не поймут депутаты

Эпизод №1. Страх и ненависть на Бали





Мы сторговались за пять порций грибов в три раза дешевле, чем хотел хитрый балиец. «Не ешьте вечером, — бросил он нам на прощание, — будет темно, непременно словите бэд».





«***** это все», — сказал я тогда сотоварищам. Мы триповали, лежа у бассейна в шезлонгах, устремив взор на пурпурное зарево заката. Спустя примерно 30 минут после старта я увидел на небе дракона. Почти сразу появился второй. Я прекрасно понимал, что этого не существует. Изображения менялись, гипнотизировали, и в какой-то момент я заснул.





Сначала была пустота, но потом ее разбавили фиолетовые брызги. Они били в глаза, взрываясь вокруг снова и снова. Я чувствовал, что все уже не так хорошо. Внезапно услышал грохот, открыл глаза. В кромешной тьме сверкала молния, а тропический ливень бил мощными каплями по коже. Порыв ветра снес шезлонг, отнеся его к ограде. Кто-то орал мне в ухо: «Мы заснули, на улице гроза!» Забежав в виллу, я сразу упал на диван. Было страшно. Я не понимал, где заканчивается реальность, а где начинаются грибы. Нужно было нащупать что-то настоящее, что-то материальное. Диван был пухлым, пальцы проваливались в него, лучше не становилось. Я чувствовал себя запертым не в ситуации, в которой оказался, а в своей голове. Под очередной раскат грома в доме вырубило электричество. Меня затошнило еще сильнее, живот пожирал сам себя, я чувствовал отравление. Порывы ветра долбили металлическую изгородь. Стоял грохот, как в наковальне. Примерно тогда я впервые покинул тело, вылетев на улицу. И тогда же я впервые увидел их. Главный страх моего детства — змеи. Меня начало трясти, я почувствовал судороги. Кровать была насквозь мокрой от пота. Я мечтал вырваться из этого, но каждая судорога возвращала обратно. Ко мне ползли сотни змей. Они извивались на моей груди и впивались в кожу. Обвивали ноги, руки. Я прекрасно понимал, что их не существует, но что с того? Каждый укус, десятки вонзавшихся в меня зубов — боль была настоящей.





Я ощущал, что не доживу до утра. Молил Бога о смерти, лишь бы это все прекратилось. Осознавал нереальность происходящего, в то же время не мог не видеть изнанку мира, кишевшую гнидами. Укусы не прекращались.





«Господи, — прошептал я в кромешной тьме. — Я не могу, я так больше не могу. Помоги мне».