На новогоднее оформление Санкт-Петербурга потратят десятки миллионов рублей, несмотря на отмену праздничных гуляний

В начале октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что в Северной столице будут отменены все праздничные гулянья. По его словам, сэкономленные средства будут направлены на помощь добровольцам и мобилизованным. При этом Daily Storm нашел несколько госзакупок на украшение города к Новому году. Согласно контрактам, администрация города и отдельных районов готовы отдать более ста миллионов рублей на искусственные ели, светодиодные фигуры и подсветку.





Елки за миллионы





За оформление Северной столицы отвечает СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления». Госорганизация разместила не менее пяти госзакупок по оформлению улиц города на общую сумму 145,7 миллиона рублей.





Согласно одной из закупок, в новогодний период в Северной столице установят 29 искусственных елей в тринадцати районах города. На них, судя по госконтракту, муниципальный бюджет выделил 26,4 миллиона рублей.





В техническом задании учреждение прописывает исполнителю требования к новогодним деревьям. По высоте они должны быть 14,8 или 6 метров. А оформление должно быть выполнено согласно схеме заказчика — с гирляндами, световыми игрушками и яркой макушкой. Компания обязана изготовить и украсить 19 разных видов деревьев.





Отдельный контракт посвящен елям высотой в 20 и 25 метров. Заказчик просит оформить высотные деревья в шести разных стилях. Например, одни деревья, согласно техзаданию, должны быть украшены фигурками Винни-Пуха, Пятачка, горшочком с медом и совой. Другие — самоварами, балалайками и гармошками. При этом одна из елей должна быть и вовсе без оформления.