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На новогоднее оформление Санкт-Петербурга потратят десятки миллионов рублей, несмотря на отмену праздничных гуляний
Ранее Александр Беглов заявил, что сэкономленные деньги пойдут на помощь российским солдатам Коллаж: Daily Storm
Детали

На новогоднее оформление Санкт-Петербурга потратят десятки миллионов рублей, несмотря на отмену праздничных гуляний

Ранее Александр Беглов заявил, что сэкономленные деньги пойдут на помощь российским солдатам

Коллаж: Daily Storm

В начале октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что в Северной столице будут отменены все праздничные гулянья. По его словам, сэкономленные средства будут направлены на помощь добровольцам и мобилизованным. При этом Daily Storm нашел несколько госзакупок на украшение города к Новому году. Согласно контрактам, администрация города и отдельных районов готовы отдать более ста миллионов рублей на искусственные ели, светодиодные фигуры и подсветку. 


Елки за миллионы


За оформление Северной столицы отвечает СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления». Госорганизация разместила не менее пяти госзакупок по оформлению улиц города на общую сумму 145,7 миллиона рублей. 


Согласно одной из закупок, в новогодний период в Северной столице установят 29 искусственных елей в тринадцати районах города. На них, судя по госконтракту, муниципальный бюджет выделил 26,4 миллиона рублей. 


В техническом задании учреждение прописывает исполнителю требования к новогодним деревьям. По высоте они должны быть 14,8 или 6 метров. А оформление должно быть выполнено согласно схеме заказчика — с гирляндами, световыми игрушками и яркой макушкой. Компания обязана изготовить и украсить 19 разных видов деревьев. 


Отдельный контракт посвящен елям высотой в 20 и 25 метров. Заказчик просит оформить высотные деревья в шести разных стилях. Например, одни деревья, согласно техзаданию, должны быть украшены фигурками Винни-Пуха, Пятачка, горшочком с медом и совой. Другие — самоварами, балалайками и гармошками. При этом одна из елей должна быть и вовсе без оформления.

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Согласно договору, исполнитель должен изготовить 15 высотных деревьев и получить за это 39,7 миллиона рублей. 


В третьей закупке центр праздничного оформления заказал еще три искусственные ели: две из них высотой 14 метров, а третья — 20. В техзадании учреждение прописало для них и оформление, но уже без визуальных схем. На это городской бюджет потратил дополнительные 29,9 миллиона рублей. 


Туристический центр


Еще один контракт, который обнаружил Daily Storm, посвящен оформлению новогодними деревьями центральных и туристических улиц Санкт-Петербурга. Например, Дворцовой и Владимирской площадей, площади Восстания, Марсового поля, Лиговского проспекта, Адмиралтейской набережной. В рамках этого контракта исполнитель поставит 18 искусственных елей. На это центр рекламы и праздничного оформления потратил 25,1 миллиона рублей.


Как следует из техзадания, исполнитель должен изготовить семь видов искусственных елей высотой 14 метров. Хвойные деревья должны быть оформлены гирляндами, игрушками и макушками в разных формах. 


Например, одно из оформлений включает в себя световые игрушки в форме шапки, варежки, коньков и лыж с палками. А вместо звезды на ели должна будет расположиться светящаяся шапка с помпоном.


Другая ель, согласно документу, должна быть оформлена в стилистике «Щелкунчика». Дерево будет украшено часами, домиками, шишками и колокольчиками. На макушке — световой вращающийся пик. 


Все пожелания заказчик сопроводил эскизами. 

В этой же госзакупке госучреждение прописало требования к световым фигурам, которые, согласно техзаданию, должны композиционно сопровождать елки. 


Госучреждение запросило фигуры в форме Щелкунчика, мышей в свитерах и шапках, медведя на коньках, снеговика в шапке и варежках, домика с гирляндой и деревянной лошадки.  

Отдельный контракт Городской центр рекламы и праздничного оформления посвятил Исаакиевской площади. Ее оформление, по данным сайта госзакупок, будет стоить госорганизации 24,6 миллиона рублей. 


Пока неизвестно, как именно будет украшена площадь. Согласно журналу событий, заказчик только выбрал подрядчика. А техническое задание будет составлено только после осуществления закупки, — написано в проекте контракта. 


Пушкинский район и город Пушкин


На том же этапе заключения госконтракта находится закупка, согласно которой будет проводиться оформление Пушкинского района Санкт-Петербурга, где расположено Царское село и Екатерининский парк. Однако в этом случае техническое задание заказчик подготовил. 


Согласно требованиям администрации района, разместивших закупку, фонари на улицах должны быть украшены светодиодными консолями, деревья и здания — гирляндами. На улицах должны быть установлены две искусственные ели и три световые фигуры. 


За аренду новогодних украшений администрация Пушкинского района готова отдать 10 миллионов рублей.

Еще почти пять миллионов рублей на новогоднее и рождественское оформление выделила администрация города Пушкина, входящего в состав района. Согласно техзаданию, мэрия планирует арендовать две искусственные елки с украшениями и световые фигуры. 


Московский и Южно-Приморский районы


Оформление Московского района к новогодним праздникам стоило его администрации 10,4 миллиона рублей. Однако в эту стоимость не вошли праздничные деревья.


Согласно техзаданию, административные здания будут украшены гирляндами, а на улицах района разместятся световые фигуры разных форм. Некоторые из них администрация назвала «Часы с ангелами», «Фонтан четыре ведьмы», «Шары — елочные игрушки», арки «Полукольца», «Арки-кометы», «Кубическая ель» и «Карета».


Администрация Южно-Приморского района оценила оформление своих улиц в скромные 2,1 миллиона рублей. Однако техническое задание для подрядчика чиновники пока не подготовили, поскольку закупка находится на этапе выбора исполнителя.

#санкт-петербург #госзакупки #новый год
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