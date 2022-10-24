«Зайчик, наша страна и соседняя — поссорились». Как рассказать детям о целях СВО

Психолог-психоаналитик, автор книги "Детские вопросы " Марина Малахова отмечает — чем младше ребенок, тем короче и проще. Врать и что-то придумывать не стоит - дети прекрасно чувствуют фальшь, лучше всего рассказать все как есть на понятном ребенку уровне.





«Детей особенно интересует, как происходящее скажется на их жизни в прикладном плане. Нужно объяснить ребенку, как вы теперь будете жить. Например: "Зайчик, наша страна и соседняя - поссорились. И теперь воюют. Поэтому папа уезжает и какое-то время будет далеко. А мы останемся здесь и будем ждать его возвращения и присматривать за всем, пока он не вернётся. Ужинать мы теперь будем без папы. А остальное будет как раньше. Ты будешь ходить в детский сад, а я на работу. А если ты заскучаешь по папе, я тебя обниму и мы с тобой сядем и посмотрим фотографии." Важно проинформировать обо всех значимых изменениях. Если вы, например, переезжаете к бабушке - скажите об этом», — говорит она.





По мнению Малаховой, свои переживания по поводу происходящего стоит обсуждать с людьми, равными вам по статусу.

«Если дети приходят к вам и жалуются на тревогу - обнимите, скажите, что вы тут, вы рядом и будете о них заботиться. Что вы никуда не денетесь. Детей больше всего пугает именно это. К подросткам это тоже применимо. Дети и подростки воспринимают все несколько проще: им важно понимать, как они теперь будут жить (в бытовом плане, речь не о глобальных экзистенциальных процессах).

Но с подростками ещё можно разговаривать на более взрослые темы (если они сами хотят). И разговор с ними может быть длиннее и содержательнее, чем с маленькими детьми», — разъясняет специалист.





Психолог-расстановщик Юлия Хадарцева считает, что перед тем, как объяснять детям о военной операции, очень важно понять, что мы состоим из наших родовых, кармических слоев. Тема войны, как причина-следственная связь на уровне нейронов есть в каждом из нас.





«Если мы говорим о наших детях, они однозначно чувствуют наше внутреннее состояние и относятся к событиям в мире ровно также, как относятся их родители. В первую очередь, нам нужно разобраться с нашими чувствами и эмоциями и только после разбора «себя» идти с диалогом к детям, — убеждена Хадарцева. —

Наши предки, наши бабушки, прабабушки, дедушки проживали войну, также они проживали нейроны войны, они в каждой клеточке. Поэтому каждое наше воплощение будет связано с нейронами войны. И когда мы вспоминаем нашу родословную, мы четко понимаем, что в моменты отголосок войны все нейронные связи поднимаются и вместе с ними поднимается огромный страх смерти, страх голода, страх потери близких, и здесь нужно работать над своим психопатическим состоянием и понять, что мы уже не живем в те времена, когда не хватит еды, не хватит защиты, не хватит поддержки».