«Зайчик, наша страна и соседняя — поссорились». Как рассказать детям о целях СВО

За последнее время наша жизнь серьезно изменилась. С началом СВО на Украине большинство россиян стали чаще испытывать чувство страха, неопределенности и отчаяния. Беспокойство добавилось с началом частичной мобилизации в стране. Что непосредственно сказывается и на подрастающем поколении. Интересно, что по данным журналистов Kp.ru около две трети россиян стараются честно разговаривать с детьми на такие темы и поясняют необходимость происходящих событий. При этом 34% опрошенных добавили, что также считают нужным воспитывать в детях патриотизм, поэтому сразу объясняют, кто – хороший, а кто – плохой, какие страны и народы сейчас дружны с Россией, а какие – находятся в оппозиции.
При этом, большинство взрослых не учили — как надо правильно рассказывать ребенку о таких аспектах. А вот психологи убеждены — важно не перегнуть. Ведь если напугать свое чадо и повергнуть его в стресс, то может остановиться важнейший процесс развития.
Детский психолог, детский нейропсихолог Наталья Наумова в разговоре с Daily Storm утверждает, что малышам в зависимости от возраста и особенностей восприятия важно подбирать правильные слова.
«Необходимо рассказать, что так бывает: люди ссорятся, страны ссорятся. Но самое главное, что у тебя есть семья и она о тебе позаботится. Детям нельзя повышать уровень тревоги, чтобы не затормозить развитие. Надо, чтобы они позитивно воспринимали мир», — добавляет специалист.
Психолог-психоаналитик, автор книги "Детские вопросы " Марина Малахова отмечает — чем младше ребенок, тем короче и проще. Врать и что-то придумывать не стоит - дети прекрасно чувствуют фальшь, лучше всего рассказать все как есть на понятном ребенку уровне.
«Детей особенно интересует, как происходящее скажется на их жизни в прикладном плане. Нужно объяснить ребенку, как вы теперь будете жить. Например: "Зайчик, наша страна и соседняя - поссорились. И теперь воюют. Поэтому папа уезжает и какое-то время будет далеко. А мы останемся здесь и будем ждать его возвращения и присматривать за всем, пока он не вернётся. Ужинать мы теперь будем без папы. А остальное будет как раньше. Ты будешь ходить в детский сад, а я на работу. А если ты заскучаешь по папе, я тебя обниму и мы с тобой сядем и посмотрим фотографии." Важно проинформировать обо всех значимых изменениях. Если вы, например, переезжаете к бабушке - скажите об этом», — говорит она.
По мнению Малаховой, свои переживания по поводу происходящего стоит обсуждать с людьми, равными вам по статусу.
«Если дети приходят к вам и жалуются на тревогу - обнимите, скажите, что вы тут, вы рядом и будете о них заботиться. Что вы никуда не денетесь. Детей больше всего пугает именно это. К подросткам это тоже применимо. Дети и подростки воспринимают все несколько проще: им важно понимать, как они теперь будут жить (в бытовом плане, речь не о глобальных экзистенциальных процессах).
Но с подростками ещё можно разговаривать на более взрослые темы (если они сами хотят). И разговор с ними может быть длиннее и содержательнее, чем с маленькими детьми», — разъясняет специалист.
Психолог-расстановщик Юлия Хадарцева считает, что перед тем, как объяснять детям о военной операции, очень важно понять, что мы состоим из наших родовых, кармических слоев. Тема войны, как причина-следственная связь на уровне нейронов есть в каждом из нас.
«Если мы говорим о наших детях, они однозначно чувствуют наше внутреннее состояние и относятся к событиям в мире ровно также, как относятся их родители. В первую очередь, нам нужно разобраться с нашими чувствами и эмоциями и только после разбора «себя» идти с диалогом к детям, — убеждена Хадарцева. —
Наши предки, наши бабушки, прабабушки, дедушки проживали войну, также они проживали нейроны войны, они в каждой клеточке. Поэтому каждое наше воплощение будет связано с нейронами войны. И когда мы вспоминаем нашу родословную, мы четко понимаем, что в моменты отголосок войны все нейронные связи поднимаются и вместе с ними поднимается огромный страх смерти, страх голода, страх потери близких, и здесь нужно работать над своим психопатическим состоянием и понять, что мы уже не живем в те времена, когда не хватит еды, не хватит защиты, не хватит поддержки».
Специалист утверждает, что чтобы дети чувствовали себя комфортно — надо работать в первую очередь с собой.
«К детям мы идем с объяснением, что в мире иногда возникают конфликты, возникают ситуации, когда люди хотят что-то кому-то доказать, рассказать, что когда мы хотим спорить, агрессировать, когда мы хотим воевать, нам внутренние самим не хватает любви. Объяснить детям, что конфликт в мире сравним с ситуацией в школе, когда ребенок пытается отвоевать игрушку, решить этот спор можно двумя способами - конфликтом или переговорами. Конечно, лучше подвести к позиции, что военные действия это не выход и конфликт в школе тоже не выход. Объяснить детям, что сейчас такое время, когда люди пытаются играть в старые политические игры, а мир уже знает огромное количество новых. Вместо того, чтобы конфликтовать, можно путешествовать, читать книжки, изучать новые города», — добавляет она.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что с точки зрения психологии, очень важно научиться внутри семьи показать детям, что абьюзивная энергия все меньше и меньше присутствуют. Тогда ребенку будет гораздо легче рассказать о любви, о гармоничных отношениях, когда мама с папой не будут конфликтовать, воевать, тогда ребенку будет легче объяснить про мир и гармонию, когда энергия агрессии перестанет его окружать со всех сторон .
Психологи убеждены, что нужно рассказывать детям, что война это пережитки прошлого, что раньше было много войн, в современном мире конфликты нужно решать словесно. Когда ребёнок станет взрослым, в его воспоминаниях из детства должны преобладать мир, гармония, а также порядок.