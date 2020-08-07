Правильно ли вы кормите свою собаку?

Практически каждый второй горожанин держит дома животных. Причем чем больше семья, тем больше вероятность, что питомцы в этой семье есть. Так, животные живут у 28% одиноких людей и в каждой второй семье из пяти и более человек. У большинства работающих граждан возникает вопрос: чем кормить своих мохнатых друзей? Казалось бы, в зоомагазине представлена разнообразная линейка сухих кормов, но некоторые привыкли по-старинке готовить натуральную пищу для своих любимцев. Вместе с сервисом «Счастливый Животик», специалисты которого готовят и доставляют домашнюю еду для собак, мы рассказываем, как составить сбалансированный рацион для четвероногого друга.
По исследованию Mars Petcare, больше 50% семей держат дома питомцев. Отношение к домашним животным меняется в лучшую сторону, и сегодня собака воспринимается как член семьи. Вместо готовых кормов из пакетика хочется, чтобы у пса был натуральный рацион из свежих продуктов: овощей, круп и мяса.
У домашней свежеприготовленной еды есть несколько существенных плюсов:
Но у домашней еды существуют и недостатки:
Европейская федерация производителей кормов для животных (FEDIAF) публикует ежегодные исследования на тему здорового питания для собак. В них организация рассказывает, какие именно нутриенты должен содержать здоровый рацион домашнего животного и в каких количествах. Наиболее частые ошибки при составлении рациона:
То же самое касается ключевых витаминов для собаки — A и D. Недостаток, как и переизбыток витаминов, вызывает серьезные последствия для здоровья животных, поэтому важно следить за количеством печени, рыбьего жира и других продуктов, которые содержат эти витамины.
Чтобы составить правильный рацион, сначала нужно определиться с источником белка, затем выбрать источники жиров, углеводов и клетчатки и, наконец, использовать витаминно-минеральную добавку.
1. Белок. Растительные белки являются неполноценными, так как не содержат всех незаменимых аминокислот. Животные белки — полноценные, поэтому если у собаки нет аллергии, то именно они должны составлять основу ее рациона. Полноценным источником белка считается не только мясо, но и субпродукты. Самые полезные субпродукты — печень и сердце. Печень содержит большое количество микро- и макроэлементов, поэтому ее в рационе животного должно быть очень мало во избежание переизбытка витаминов. Сердце содержит много белка и мало соединительной ткани, поэтому хорошо усваивается. Также основой рациона питомца может быть рыба.
2. Углеводы. Углеводы содержатся в крупах и овощах. Большинство овощей можно давать в сыром и вареном виде, но при приготовлении крахмалистых продуктов, таких как крупы и картофель, важно их очень сильно разваривать. Потому что крахмал усваивается только после длительной термической обработки.
3. Жиры. Животный жир обычно и так присутствует в любом рационе, однако для поддержания здоровья питомца советуем обязательно добавлять и растительные жиры с ненасыщенными жирными кислотами. Они есть в растительных маслах: больше всего полезных жиров и линолевой кислоты содержится в подсолнечном масле, меньше всего — в оливковом. Также стоит добавлять рыбий жир — это источник кислот омега-3 и витамина D.
4. Клетчатка. Клетчатка нужна, чтобы стимулировать перистальтику и работу ЖКТ. Она содержится в овощах и крупах. Но если клетчатки слишком много, собака будет слишком часто проситься на выгул.
5. Витаминные добавки. В рацион нужно включать витаминно-минеральный комплекс, который прежде всего богат кальцием. Лучше покупать специальные витамины для собак. Из полезных добавок в можно добавлять ламинарию — источник йода, семена льна — источник микроэлементов, таких как марганец и селен, и пивные дрожжи, которые содержат витамины группы B.
Каждая собака индивидуальна, но примерный домашний рацион должен выглядеть следующим образом:
Конечно, самым лучшим и правильным решением будет обратиться за помощью в составлении сбалансированного рациона к специалистам — ветеринарным диетологам —или специальным сервисам по приготовлению и доставке домашней еды для собак.