Правильно ли вы кормите свою собаку?

Практически каждый второй горожанин держит дома животных. Причем чем больше семья, тем больше вероятность, что питомцы в этой семье есть. Так, животные живут у 28% одиноких людей и в каждой второй семье из пяти и более человек. У большинства работающих граждан возникает вопрос: чем кормить своих мохнатых друзей? Казалось бы, в зоомагазине представлена разнообразная линейка сухих кормов, но некоторые привыкли по-старинке готовить натуральную пищу для своих любимцев. Вместе с сервисом «Счастливый Животик», специалисты которого готовят и доставляют домашнюю еду для собак, мы рассказываем, как составить сбалансированный рацион для четвероногого друга.





По исследованию Mars Petcare, больше 50% семей держат дома питомцев. Отношение к домашним животным меняется в лучшую сторону, и сегодня собака воспринимается как член семьи. Вместо готовых кормов из пакетика хочется, чтобы у пса был натуральный рацион из свежих продуктов: овощей, круп и мяса.





У домашней свежеприготовленной еды есть несколько существенных плюсов:





Польза. Когда вы готовите самостоятельно, не переживаете за качество, потому что точно знаете, какие ингредиенты используете. В домашней еде нет консервантов, усилителей вкуса и других вредных добавок. И в отличие от сухого корма, в ней присутствует естественный уровень влаги.

Вкус. Свежая еда вкуснее той, что пролежала на полке магазина в закрытом пакетике долгое время. Вкусное питание прибавляет сил, повышает настроение и общее самочувствие питомца.

Здоровье. Готовя дома, вы можете использовать ингредиенты, которые не вызывают у питомца аллергическую реакцию. В промышленных кормах может оказаться что угодно. Например, на упаковке написано «кролик», а внутри могут оказаться следы мяса курицы, говядины или свинины.





Но у домашней еды существуют и недостатки:



