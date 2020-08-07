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Правильно ли вы кормите свою собаку?
Рассказываем, как составить сбалансированный натуральный рацион для питомца Коллаж: © Daily Storm
Детали

Правильно ли вы кормите свою собаку?

Рассказываем, как составить сбалансированный натуральный рацион для питомца

Коллаж: © Daily Storm

Практически каждый второй горожанин держит дома животных. Причем чем больше семья, тем больше вероятность, что питомцы в этой семье есть. Так, животные живут у 28% одиноких людей и в каждой второй семье из пяти и более человек. У большинства работающих граждан возникает вопрос: чем кормить своих мохнатых друзей? Казалось бы, в зоомагазине представлена разнообразная линейка сухих кормов, но некоторые привыкли по-старинке готовить натуральную пищу для своих любимцев. Вместе с сервисом «Счастливый Животик», специалисты которого готовят и доставляют домашнюю еду для собак, мы рассказываем, как составить сбалансированный рацион для четвероногого друга.


По исследованию Mars Petcare, больше 50% семей держат дома питомцев. Отношение к домашним животным меняется в лучшую сторону, и сегодня собака воспринимается как член семьи. Вместо готовых кормов из пакетика хочется, чтобы у пса был натуральный рацион из свежих продуктов: овощей, круп и мяса.


У домашней свежеприготовленной еды есть несколько существенных плюсов: 


  • Польза. Когда вы готовите самостоятельно, не переживаете за качество, потому что точно знаете, какие ингредиенты используете. В домашней еде нет консервантов, усилителей вкуса и других вредных добавок. И в отличие от сухого корма, в ней присутствует естественный уровень влаги. 
  • Вкус. Свежая еда вкуснее той, что пролежала на полке магазина в закрытом пакетике долгое время. Вкусное питание прибавляет сил, повышает настроение и общее самочувствие питомца.
  • Здоровье. Готовя дома, вы можете использовать ингредиенты, которые не вызывают у питомца аллергическую реакцию. В промышленных кормах может оказаться что угодно. Например, на упаковке написано «кролик», а внутри могут оказаться следы мяса курицы, говядины или свинины.


Но у домашней еды существуют и недостатки:


  • Сложно следить за нутриентами. В домашних рационах сложно контролировать баланс питательных веществ: белков, жиров, углеводов, микро- и макроэлементов. У производителей промышленных кормов есть технологии, которые помогают быстро делать подобные расчеты. Самостоятельно это рассчитать очень сложно.
  • Небольшой срок хранения. Срок годности домашней еды в холодильнике — три-четыре дня, поэтому, чтобы ваш питомец всегда ел свежую и вкусную пищу, вам придется готовить несколько раз в неделю. Чтобы продлить срок хранения еды, ее можно замораживать. В таком случае срок увеличится до двух-трех месяцев, но перед подачей нужно будет еду размораживать.
  • Трудоемкость. Приготовление рациона для собаки занимает столько же времени, сколько готовка для себя. Добавьте к этому мытье посуды и походы в магазин.

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Фото: © GLOBAL LOOK press / imagebroker/Arco Images / Wegner
Фото: © GLOBAL LOOK press / imagebroker/Arco Images / Wegner


Частые ошибки при приготовлении домашней еды для питомца


Европейская федерация производителей кормов для животных (FEDIAF) публикует ежегодные исследования на тему здорового питания для собак. В них организация рассказывает, какие именно нутриенты должен содержать здоровый рацион домашнего животного и в каких количествах. Наиболее частые ошибки при составлении рациона: 


  • Недостаточно жиров. Мы часто замечаем, что хозяева питомцев считают жиры вредными и готовят собаке преимущественно белковую пищу, например варят куриную грудку или филе индейки. На самом деле жиры важны точно так же, как и белки, причем обязателен и растительный жир, например подсолнечного масла. 
  • Частое подкармливание. Хозяин, который любит свою собаку, старается давать ей больше вкусной еды — и делает это слишком часто. В результате собака начинает постоянно просить пищу и переедает, из-за чего у нее появляется лишний вес и проблемы со здоровьем.
  • Несбалансированность. У собак есть потребности в кальции, фосфоре и других минералах, причем для многих из них есть четкие рекомендации по процентному соотношению. Например, соотношение кальция к фосфору должно быть примерно 1:1,2. При домашнем приготовлении рационов учесть все пропорции очень сложно.

 

То же самое касается ключевых витаминов для собаки — A и D. Недостаток, как и переизбыток витаминов, вызывает серьезные последствия для здоровья животных, поэтому важно следить за количеством печени, рыбьего жира и других продуктов, которые содержат эти витамины.


Фото: © GLOBAL LOOK press / Angela Hampton/FLPA
Фото: © GLOBAL LOOK press / Angela Hampton/FLPA


Пошагово составляем здоровый рацион для собаки


Чтобы составить правильный рацион, сначала нужно определиться с источником белка, затем выбрать источники жиров, углеводов и клетчатки и, наконец, использовать витаминно-минеральную добавку.


1. Белок. Растительные белки являются неполноценными, так как не содержат всех незаменимых аминокислот. Животные белки — полноценные, поэтому если у собаки нет аллергии, то именно они должны составлять основу ее рациона. Полноценным источником белка считается не только мясо, но и субпродукты. Самые полезные субпродукты — печень и сердце. Печень содержит большое количество микро- и макроэлементов, поэтому ее в рационе животного должно быть очень мало во избежание переизбытка витаминов. Сердце содержит много белка и мало соединительной ткани, поэтому хорошо усваивается. Также основой рациона питомца может быть рыба.

2. Углеводы. Углеводы содержатся в крупах и овощах. Большинство овощей можно давать в сыром и вареном виде, но при приготовлении крахмалистых продуктов, таких как крупы и картофель, важно их очень сильно разваривать. Потому что крахмал усваивается только после длительной термической обработки. 

3. Жиры. Животный жир обычно и так присутствует в любом рационе, однако для поддержания здоровья питомца советуем обязательно добавлять и растительные жиры с ненасыщенными жирными кислотами. Они есть в растительных маслах: больше всего полезных жиров и линолевой кислоты содержится в подсолнечном масле, меньше всего — в оливковом. Также стоит добавлять рыбий жир — это источник кислот омега-3 и витамина D.

4. Клетчатка. Клетчатка нужна, чтобы стимулировать перистальтику и работу ЖКТ. Она содержится в овощах и крупах. Но если клетчатки слишком много, собака будет слишком часто проситься на выгул. 

5. Витаминные добавки. В рацион нужно включать витаминно-минеральный комплекс, который прежде всего богат кальцием. Лучше покупать специальные витамины для собак. Из полезных добавок в можно добавлять ламинарию — источник йода, семена льна — источник микроэлементов, таких как марганец и селен, и пивные дрожжи, которые содержат витамины группы B. 


Идеальные пропорции нутриентов и микроэлементов в питании собак

Каждая собака индивидуальна, но примерный домашний рацион должен выглядеть следующим образом: 

  • 20–45%: крупа
  • 35–60%: мясо
  • 5%: жир
  • 5–10%: овощи
  • Витаминно-минеральный комплекс

Конечно, самым лучшим и правильным решением будет обратиться за помощью в составлении сбалансированного рациона к специалистам — ветеринарным диетологам —или специальным сервисам по приготовлению и доставке домашней еды для собак.


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