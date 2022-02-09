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Антон Дьяков: Мне говорят собирать чемоданы и заказывать фрак, но я еще не готов
Номинант на премию «Оскар» поделился своими переживаниями по поводу предстоящей церемонии награждения Коллаж: Daily Storm
Культура

Антон Дьяков: Мне говорят собирать чемоданы и заказывать фрак, но я еще не готов

Номинант на премию «Оскар» поделился своими переживаниями по поводу предстоящей церемонии награждения

Коллаж: Daily Storm

Российские авторы анимационных фильмов продолжают доказывать, что они лучшие, а их картины берут за самое сердце. И один из таких людей — режиссер Антон Дьяков, чей мультфильм «БоксБалет» о любви нежной балерины Оли и угрюмого боксера Евгения вошел в число претендентов на кинопремию «Оскар». Мы позвонили Антону, чтобы узнать, есть ли у его героев реальные прототипы, насколько тяжело шла работа, и самое главное — не боится ли он свалившейся на него ответственности?


«Больше всего боюсь быть лошадкой на скачках»


О том, что мою работу выдвинули на «Оскар», я узнал из телефонного звонка, и таких звонков становилось все больше и больше. Трубка дымится, все хотят меня поздравить, хотя я к этому даже не был готов. Почему-то я не ждал, что меня номинируют, и был доволен тем, что есть, ведь у этого мультфильма и так успешная фестивальная жизнь.


Поэтому я расцениваю это... ну как такое. Как удачу, свалившуюся с небес. Приятный бонус. Но думать о том, куда мультфильм пролезет дальше, и зацикливаться на этом все-таки глупо. Если честно, я даже немного переживаю, потому что и мама, и все мои друзья, все мои приятели очень надеются на эту победу, и я превращаюсь в такую лошадку на скачках. Я говорю им: «Ну вы же понимаете, что все зависит еще и от очень многих факторов, в том числе от удачи?» А если я не пройду и люди расстроятся? Мне же будет неловко. Возможно, именно поэтому я и не цеплялся ни за какие надежды, хотя мне постоянно напоминали: «Ты же знаешь, что будет в такой-то день!»

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Антон Дьяков
Антон Дьяков Фото: kino-teatr.ru

«Хотелось, чтобы этот мультфильм понравился и мальчикам, и девочкам»


Чем закончится история любви боксера и балерины? Ну вот зачем вы так сразу! (Смеется.) Я хотел, чтобы зритель задал себе этот вопрос лишь в самом конце. Сложная это, скажем так, история — но с надеждой на лучшее.


Дело в том, что я когда-то преподавал и знаю, что у детей есть свои архетипические герои. Девочки любят принцесс и балерин, мальчики — военных и боксеров. Сейчас эти герои, конечно, другие: бал правят персонажи американских картин. А я возьми и пошути, что надо сделать такой фильм, в котором будут исключительно стереотипные персонажи! Например, боксер и балерина, чтобы это понравилось сразу всем. Тем более что у меня уже была одна маленькая повесть про боксера.


Сказано — сделано. Я написал сценарий и закинул его на конкурс, который устраивала студия анимационного кино «Мельница». А там условие: кто побеждает, тот получает возможность воплотить эту идею. Сценарий победил; Сельянова и Боярского (будущих продюсеров этого мультфильма. — Примеч. Daily Storm) в нем что-то тронуло. И я им за это очень благодарен. С каким трепетом они к нему отнеслись! С каким искренним желанием, чтобы все получилось! Не говоря о том, что мне дали полную свободу творчества и позволяли любые завихрения.

«Переживал только, что не уложимся в срок»


Работа над мультфильмом шла больше года, потому что были небольшие паузы. У этой картины есть одна техническая особенность: в ней много ручного труда. Того, чего не сделаешь каким-то механическим способом. И эта особенность, конечно, забирала очень много времени, из-за чего я сильно переживал. Мне хотелось уложиться точно в срок.


Приходилось ли выкидывать какие-то эпизоды? Вы знаете, нет, и в первую очередь потому что это очень опасно. Такие фокусы дорого обходятся! Это же не живого артиста переснять, поэтому подобные вещи продумываются заранее, когда у тебя есть лишь призрак твоего будущего фильма. Хотя, конечно, в анимации такое тоже бывает.


«Я еще не готов брать билет»


Должен признаться, что я пока не посмотрел ни одного фильма, которые выдвинуты в той же номинации, что и «БоксБалет». Из представленных авторов мне знакома лишь Джоанна Куинн. Она написала мне письмо, в котором сказала, что ей очень понравилась моя работа, и призналась мне в любви. Это классик британской авторской анимации и тетка такая, что называется, заслуженная, поэтому мне было очень приятно это услышать! По поводу остальных не знаю. В прошлом году мне не удалось попасть ни на один фестиваль, поэтому я даже не в курсе, кто и чего выставляет.

Фото: Global Look Press / Li Rui
Фото: Global Look Press / Li Rui

Поеду ли сейчас? На «Оскар»? Мне уже говорят: «Собирай чемоданы и заказывай фрак или смокинг», но я еще не определился. Ну смешно же, когда такие разговоры идут всего через час после оглашения номинантов! Конечно, мне было бы любопытно туда добраться и просто посмотреть, чтобы потом было о чем рассказать приятелям. Но заказывать билет я еще не готов. Надо понять, как и чего!

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