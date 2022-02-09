Антон Дьяков: Мне говорят собирать чемоданы и заказывать фрак, но я еще не готов

Российские авторы анимационных фильмов продолжают доказывать, что они лучшие, а их картины берут за самое сердце. И один из таких людей — режиссер Антон Дьяков, чей мультфильм «БоксБалет» о любви нежной балерины Оли и угрюмого боксера Евгения вошел в число претендентов на кинопремию «Оскар». Мы позвонили Антону, чтобы узнать, есть ли у его героев реальные прототипы, насколько тяжело шла работа, и самое главное — не боится ли он свалившейся на него ответственности?





«Больше всего боюсь быть лошадкой на скачках»





О том, что мою работу выдвинули на «Оскар», я узнал из телефонного звонка, и таких звонков становилось все больше и больше. Трубка дымится, все хотят меня поздравить, хотя я к этому даже не был готов. Почему-то я не ждал, что меня номинируют, и был доволен тем, что есть, ведь у этого мультфильма и так успешная фестивальная жизнь.





Поэтому я расцениваю это... ну как такое. Как удачу, свалившуюся с небес. Приятный бонус. Но думать о том, куда мультфильм пролезет дальше, и зацикливаться на этом все-таки глупо. Если честно, я даже немного переживаю, потому что и мама, и все мои друзья, все мои приятели очень надеются на эту победу, и я превращаюсь в такую лошадку на скачках. Я говорю им: «Ну вы же понимаете, что все зависит еще и от очень многих факторов, в том числе от удачи?» А если я не пройду и люди расстроятся? Мне же будет неловко. Возможно, именно поэтому я и не цеплялся ни за какие надежды, хотя мне постоянно напоминали: «Ты же знаешь, что будет в такой-то день!»