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В День святого Валентина Анастасия Волочкова не обошлась без купели
А «русская кукла Барби» Тузова ограничилась романтическим ужином со второй половиной Коллаж: Daily Storm
Культура

В День святого Валентина Анастасия Волочкова не обошлась без купели

А «русская кукла Барби» Тузова ограничилась романтическим ужином со второй половиной

Коллаж: Daily Storm

Ко Дню святого Валентина можно относиться как угодно: как дню успешных маркетологов или как к очередному поводу проявить свою любовь. Но отрицать влияние западного праздника на российские сердца не стоит. Мы решили поговорить с известными дамами шоу-бизнеса, чтобы понять, верят ли они в любовь. Оказалось, не все.


Одна из самых известных российских балерин Анастасия Волочкова в разговоре с Daily Storm призналась: в этот светлый праздник она находилась вместе с человеком, к которому испытывает самые светлые чувства.

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Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

«Поклонники радовали — добрыми словами, звонками. Мой возлюбленный подарил прекрасный букет огромных роз, и мы замечательно проводили время. Потрясающий был вечер! Баня, трапеза, летняя кухня — приготовление чего-то вкусного. Без купели не обошлись, — рассказывает заслуженная артистка. — Праздник должен быть каждый день. У меня огни висят на доме не первый год, гирлянды зажигаются в любой вечер. Мое сердце горит всегда. Если бы мое сердце не горело, без меня вам не было бы скучно».


А вот депутат Госдумы от «Единой России» Мария Бутина назвала «вражеским мракобесием» День святого Валентина. Так Бутина отреагировала на поздравление одного из подписчиков.

Мария Бутина
Мария Бутина Фото: Global Look Press / Лев Ильин

В разговоре со Znak.com она отметила, что День всех влюбленных — «не наш праздник». «Я знаю его предысторию, поэтому я против интеграции этого праздника в нашу историю», — заявила Мария Бутина.

Бывшая коллега Бутиной по Госдуме, ныне замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская считает, что «суть не в истории праздника и том, кто его придумал, а в еще одном поводе сказать о любви, которую я желаю всем сердцам на планете». Поклонская призвала уважать других и пожелала, чтобы таких дней и праздников было больше, пишут журналисты.

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Певица Татьяна Тузова, она же московская Барби, в разговоре с Daily Storm рассказала, что вместе с возлюбленным старается каждый праздник отмечать за границей. Но 2022-й стал исключением. В этом году ее любимый был на работе.


«Вечером нас ждал романтический ужин. Не вышло, правда, сделать так, как мы хотим, но мы поедем послезавтра отдыхать», — добавила она.

Татьяна Тузова
Татьяна Тузова Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

Экс-солистка группы «Стрелки» Марина Цветкова заявила, что прекрасно относится ко всему, что связано с любовью.


«Это самое лучше чувство. То, от чего мы с вами произошли. Нужно радоваться жизни, дарить друзьям и любимым сердечки. Мое сердце пока свободно. Но по предыдущим годам скажу, что, конечно, дарят валентинки, цветочки и знаки внимания. Сегодня я шла по улице и видела прекрасных мужчин с цветами. Это так приятно видеть!» — рассказывает Марина.

#анастасия волочкова #мария бутина #барби #день святого валентина #наталья поклонская
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