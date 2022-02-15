В День святого Валентина Анастасия Волочкова не обошлась без купели

Ко Дню святого Валентина можно относиться как угодно: как дню успешных маркетологов или как к очередному поводу проявить свою любовь. Но отрицать влияние западного праздника на российские сердца не стоит. Мы решили поговорить с известными дамами шоу-бизнеса, чтобы понять, верят ли они в любовь. Оказалось, не все.





Одна из самых известных российских балерин Анастасия Волочкова в разговоре с Daily Storm призналась: в этот светлый праздник она находилась вместе с человеком, к которому испытывает самые светлые чувства.