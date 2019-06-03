Аскольд Запашный: Обидно, что люди считают меня жестоким

31 мая в Государственной думе прошло очередное заседание общественного совета при комитете по культуре. Обсуждали все: и тонкости кинопроката, и мат, но, пожалуй, одна из самых горячих дискуссий возникла по поводу российского цирка и его «зоошизанутых» противников, сделавших модой набрасываться на артистов с обвинениями в живодерстве. «Вот только надо различать, кто есть кто на самом деле! — говорит Daily Storm дрессировщик и худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный. — Зоозащитники — это те, кто действительно беспокоится о животных, а зоошизики — те, кто, прикрываясь благими намерениями, пытается взять их под свой больной контроль. Настоящее имя им — зооэкстремисты».





— Аскольд, во время встречи вы вскользь упомянули, что вам не особо рады на центральном телевидении. Неужели это так?





— Не то чтобы не рады, но не хотят показывать цирк в видеоверсиях. Чтобы сделать этот вид искусства популярнее, мы записываем наши шоу и предлагаем их телеканалам, но куда бы мы ни обратились, практически везде слышим «нет».





— А что говорят?





— Ничего! Что просто неинтересно. Причем неинтересно не в том смысле, что материал плохой, а в том, что там даже не пытаются его посмотреть в силу сложившихся убеждений, что цирк и телевидение — вещи несовместимые. Из каналов, которые готовы об этом говорить, есть лишь «Звезда», где показывают программу «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» и освещают фестиваль циркового искусства «Идол», и «Культура». Зато когда происходит что-то резонансное, когда можно попробовать разыскать какую-нибудь грязь, интерес тут же появляется.





— Как вы думаете, в чем причина? Людям так хочется скандалов?





— Есть такая интересная штука, как создание стереотипов и следование им. Например, приходят журналисты, чтобы сделать сюжет, и, видя, как у нас все красиво и современно, вдруг говорят: «А вы знаете, зрители нашего телеканала представляют цирк совсем другим, поэтому надо показать его в том виде, в котором он узнаваем». А это такое балаганное восприятие — рыжие клоуны, собачки, бегающие в жабо, и так далее. Точно так же начинают думать и зрители. Наш цирк кажется им чем-то непотребным.





— И ничего не изменишь...





— Заставить людей поменять мнение можно, лишь дав им достоверную информацию. Но она не доходит — и получается замкнутый круг. Я называю это мультяшным мышлением. Потому что это как с мультиками — смотрят либо только старые советские, либо современные.