Олигарх из Анапы оплатил выступление Анастасии Волочковой

С самого утра 31 мая новостные сводки всех СМИ пестрили заголовками «Мэр Анапы отменил оплату шоу Волочковой за бюджетные деньги». Дело в том, что Анастасия Волочкова должна была 8 июня выступить в этом городе на открытии курортного сезона. Заказывал выступление городской театр, изначальная стоимость тендера составила 639 тысяч рублей. Позже Волочкова написала, что градоначальник Анапы Юрий Поляков пиарится на ее имени, и вообще, она поедет выступать бесплатно. Но, как выяснил Daily Storm, тут балерина слегка слукавила. Ее выступление будет оплачено средствами местного олигарха.





«Согласие на выступление Волочкова дала лишь после того, как местный меценат решил оплатить выступление примы балета», — пояснил Daily Storm собеседник, близкий к администрации города.





Интересно, что в медийном пространстве Волочкова говорила, что ничего не знает об отмене выступления и добавляла, что мэр Анапы решил пропиариться за ее счет, показать всем, какой он рачительный хозяин.





«Никаких переговоров о деньгах мы не вели», — отстаивала свою позицию балерина.





Через несколько часов риторика Волочковой в социальных сетях изменилась. Девушка стала заявлять следующее: «С огромной любовью и уважением отношусь к своим многочисленным поклонникам и за прошедшие сутки получила огромное количество звонков и сообщений от всех, кто ждал мой номер на главном летнем празднике Анапы».





«Я всю жизнь работаю в сфере культуры, знаю ее досконально и, конечно, хорошо понимаю, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне. Поэтому я приняла решение сделать жителям и гостям курорта подарок и выступить на открытии сезона в Анапе бесплатно. Жду всех своих поклонников 8 июня на Театральной площади!» — говорила Волочкова.





Главный специалист по управлению и взаимодействию со СМИ администрации города Анапа Сергей Левин добавил, что помимо шоу Волочковой было оплачено и выступление экс-солиста «Чай Вдвоем» Станислава Костюшкина.