Иван Краско посмеялся над слухами о «пастбище жен» и своем уходе в дом престарелых

Актер Драматического театра имени Комиссаржевской 88-летний Иван Краско опроверг слухи о том, что он всеми брошен и забыт и ему остается лишь уйти в Дом ветеранов сцены. По его словам, это обычные происки фантазеров от журналистики, которые просят людей за определенную сумму пооткровенничать на ту или иную тему. «На самом деле у меня все хорошо, я живу в семье вместе с Натальей Николаевной и детьми, — смеется он. — Так что пусть не волнуются!»





Наталья Николаевна Вяль — это третья жена Краско, подарившая ему сыновей Ивана и Федора. В какой-то момент брак треснул по швам, и ее место заняла студентка Наталья Шевель, которая была младше актера на 60 лет. Увы, и эта попытка женитьбы оказалась провальной: не спас даже надетый в загс морской мундир! Как потом объяснял актер, он просто хотел помочь девушке встать на ноги, но воспитательный процесс пошел не так, и он решил вернуться в прежнюю семью.





Счастлив ли артист в своих новых старых отношениях, знает лишь он, однако СМИ решительно утверждают, что нет. Мол, Вяль приютила его из жалости и призналась, что никогда не любила. А сейчас он вновь остался в одиночестве, и ему негде жить: вся недвижимость находится в распоряжении родственников и экс-возлюбленных. Ладно квартиры, для него нет места даже на даче! Мол, один из соседов по престижному поселку Керро в интервью «Собеседнику» так и сказал: «Все лето там пасутся бывшие, нынешние и будущие жены Ивана». Служебное же жилье Ивану Ивановичу выделять не торопятся: он же добрый, все равно все раздаст. И что ему остается делать, как не подумывать об уходе в Дом ветеранов сцены? Если проще — дом престарелых.





Сам Краско как настоящий мужчина над такими домыслами только смеется, однако подтверждает, что такие мысли его посещали.





«Ну был такой момент... — рассказывает он в беседе с Daily Storm. — Просто когда люди высказывают опасения, как я буду жить, я могу лишь попросить не волноваться. У нас сильное творческое сообщество — Союз театральных деятелей, где ко мне прекрасно относятся, поэтому я ничего не боюсь. Но это как возможный вариант! И, конечно, не сейчас, а через какие-то годы. Я нормально себя чувствую, я работаю... У меня все хорошо».