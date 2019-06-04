Елена Суржикова: Даже умирая, Караченцов не подавал виду, что ему плохо

— Вот это человек!

— Люда его, конечно, очень мотивировала: «Так, мужик, встал, пошел, нам нужно сделать и это, и то». Помню, в Красноармейске Люда с Николаем Петровичем поднимались по огромной лестнице в банкетный зал. А там ступенек тридцать, если не сорок. Разве осилить? Я подхожу, пытаюсь подхватить его под другую руку, а Люда: «Здрасьте! Лен, ты чего?! Он сам дойдет, он сам поднимется!» И он действительно поднялся, вопреки боли. Он дошел!





Единственное, первое время после аварии он никак не мог бросить курить. Придешь в гости, а он тебе подмигнет одним глазом — и руку под стол: «Ну дай сигарету-то!». «Суржикова, я тебя убью, — предупреждает Людмила. — Ему же нельзя». А Николай Петрович смотрит такими глазами: «Ну я же одну, одну!».





Поражало и то, что он, как бы плохо ему ни было, никогда не отказывал поклонникам ни в совместных фото, ни в автографах на память, подписывая: «Добра вам, люди!». В то время все говорили, что он уже овощ и вряд ли поправится. Да ни фига! Всем бы быть такими овощами после того, что произошло!