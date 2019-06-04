«Накипело». Рассказываем, что не поделил Максим Галкин с Андреем Малаховым

Второй день в российском шоу-бизнесе продолжают обсуждать конфликт между юмористом и по-совместительству супругом Примадонны Максимом Галкиным с телеведущим Андреем Малаховым. В своем Instagram Галкин опубликовал душераздирающий пост, в котором назвал Малахова «главным телесплетником страны». Все дело в том, что, по словам Галкина, его достало издание Starhit (Андрей Малахов — главный редактор), журналисты которого опубликовали расследование о его загородной недвижимости. Якобы тот строит на Кипре дом, это подтвердили представители местного агентства по недвижимости. При этом Максим уверяет: никакого дома на Кипре у него нет, а о «лживом агентстве» он знать не знает. Друзья Галкина и Малахова все же надеются на их скорое примирение.
Актриса Эвелина Бледанс, которая была завсегдатаем шоу Андрея Малахова, в разговоре с Daily Storm признается, что ей трудно говорить о конфликте, так как она «очень хорошо относится к коллегам».
«Андрея я считаю профессионалом своего дела. И конечно, я обожаю Максима Галкина и всю его семью. Слежу за его детками. Конечно, я фанатка Аллы Борисовны с детства и знаю, насколько интеллигентна эта семья», — рассказывает Бледанс. — Думаю, у Максима все накипело, и тут не конкретно вопрос к Андрею. Со стороны похоже на обращение к его журналу. Ведь опубликована неприятная информация и своеобразные выпады в адрес его семьи, которые и вынудили его написать этот пост».
Бледанс убеждена: то, что Максим высказал личное отношение к Андрею, — последствия именно этой истории, которая длилась не один год.
«Накипело», — коротко добавила она.
Стоит отметить, что на подготовку данной публикации было затрачено немало сил. В заметке было подробно рассказано, что звездная семья строит дом на Кипре площадью 600 квадратных метров. Возведение огромного трехэтажного коттеджа заканчивается в этом году, он находится на побережье Средиземного моря, в Лимасоле. Якобы звездная семья купила недвижимость для того, чтобы получить гражданство. Оценочная стоимость особняка — 2,3 миллиона евро. По скромным подсчетам Daily Storm, в Москве на эти деньги можно купить порядка 20 дорогих квартир.
Бывший участник телепроекта «Дом-2» Гоген Солнцев поделился мнением в беседе с Daily Storm, что звездное семейство не должно реагировать на публикации подобного рода.
«Галкин и Пугачева не должны реагировать ни в коем случае на такие пересуды в отношении себя, это недостойно. Тем более для людей такого масштаба. Странно, что они вступают в такие дворовые разборки», — недоумевает Солнцев и добавляет, что чета Галкина и Пугачевой никогда не была замечена в подобном.
«По сути, Галкин подставляет свою супругу, реагируя на эти скандалы, фейковые новости», — продолжает он и предлагает Максиму подать в суд на издание. Тем более что в России был принят закон о так называемых фейковых новостях.
«Заручившись поддержкой, супруги выиграют суд», — уверен он.
Дозвониться до звездной пары Галкин — Пугачева у Daily Storm не получилось. Внук Примадонны Никита Пресняков также отказался что-либо комментировать. «Всего доброго», — сказал Пресняков-младший и повесил трубку.
Дочь Аллы Пугачевой и мать Никиты Преснякова певица Кристина Орбакайте поддержала молодого отчима в соцсетях. «Прекрасно тебя понимаю!» — написала она.
А вот телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, в адрес которого сделал несколько резких высказываний Максим Галкин. В комментариях Собчак поинтересовалась, уверен ли Галкин в том, что именно Малахов лично это «писал или контролировал». Юморист ответил, что детали его не интересуют, но раз имя Малахова значится в «шапке» издания, опубликовавшего материал, то тогда это его ответственность.
Сам Андрей Малахов пока не комментировал ситуацию, на момент публикации связаться с ним не удалось.