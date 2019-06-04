«Накипело». Рассказываем, что не поделил Максим Галкин с Андреем Малаховым

Второй день в российском шоу-бизнесе продолжают обсуждать конфликт между юмористом и по-совместительству супругом Примадонны Максимом Галкиным с телеведущим Андреем Малаховым. В своем Instagram Галкин опубликовал душераздирающий пост, в котором назвал Малахова «главным телесплетником страны». Все дело в том, что, по словам Галкина, его достало издание Starhit (Андрей Малахов — главный редактор), журналисты которого опубликовали расследование о его загородной недвижимости. Якобы тот строит на Кипре дом, это подтвердили представители местного агентства по недвижимости. При этом Максим уверяет: никакого дома на Кипре у него нет, а о «лживом агентстве» он знать не знает. Друзья Галкина и Малахова все же надеются на их скорое примирение.





Актриса Эвелина Бледанс, которая была завсегдатаем шоу Андрея Малахова, в разговоре с Daily Storm признается, что ей трудно говорить о конфликте, так как она «очень хорошо относится к коллегам».





«Андрея я считаю профессионалом своего дела. И конечно, я обожаю Максима Галкина и всю его семью. Слежу за его детками. Конечно, я фанатка Аллы Борисовны с детства и знаю, насколько интеллигентна эта семья», — рассказывает Бледанс. — Думаю, у Максима все накипело, и тут не конкретно вопрос к Андрею. Со стороны похоже на обращение к его журналу. Ведь опубликована неприятная информация и своеобразные выпады в адрес его семьи, которые и вынудили его написать этот пост».





Бледанс убеждена: то, что Максим высказал личное отношение к Андрею, — последствия именно этой истории, которая длилась не один год.





«Накипело», — коротко добавила она.





Стоит отметить, что на подготовку данной публикации было затрачено немало сил. В заметке было подробно рассказано, что звездная семья строит дом на Кипре площадью 600 квадратных метров. Возведение огромного трехэтажного коттеджа заканчивается в этом году, он находится на побережье Средиземного моря, в Лимасоле. Якобы звездная семья купила недвижимость для того, чтобы получить гражданство. Оценочная стоимость особняка — 2,3 миллиона евро. По скромным подсчетам Daily Storm, в Москве на эти деньги можно купить порядка 20 дорогих квартир.