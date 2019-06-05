Брат Криса Кельми исполнил его самую заветную мечту

Хрустальной мечте Криса Кельми возродить легендарную группу «Рок-Ателье», похоже, наконец суждено сбыться, несмотря на то что самого музыканта уже нет на этом свете. За исполнение его последнего желания взялся брат артиста Евгений Суслин.
«В последнее время Крис уже почти не выступал. А знаете, как ему хотелось, как светились его глаза, когда он об этом говорил! — вспоминает Евгений. — Поэтому пусть это будет такой данью памяти. Пусть люди увидят его имя на афише и вспомнят добрым словом».
— Евгений, Криса нет уже полгода. Как вы пережили его уход, и для чего вам возрождать «Рок-Ателье»?
— Мне кажется, что первое время после смерти Криса я еще не до конца понимал, что произошло. Это напоминало какое-то отупление. Осознание, что брата больше нет, пришло позже, какое-то время было чертовски трудно, а потом я вдруг понял, что лучшим способом увековечить его память будет возродить проект «Рок-Ателье», который он основал еще в конце 80-х и который знали все.
— Наверное, это будет очень тяжело...
— Да в принципе нет. Единственное, что необходимо, — это договориться с правообладателем, сыном Криса Кристианом. Мы уже пообщались и, как я думаю, мне удалось донести до него, почему это важно. С остальным уже все решено. У нас есть и музыканты, и отличная солистка, и прокатчики. К тому же после брата осталось очень много песен, которые незнакомы широкому кругу слушателей.
— Кто будет солистом?
— Солисткой будет Злата Дзарданова, которая за свое исполнение песни «Черный ворон» вошла в топ-20 лучших независимых артистов мира и получила почетную грамоту от члена комитета «Грэмми» Марка Кармена. У нас в стране, конечно, свои герои, но там, за рубежом, ее знают намного лучше и называют российской Селин Дион. Кроме Златы в коллективе будут петь еще три человека, ведь «Рок-Ателье» всегда славилось своими вокалистами. В группе в свое время выступали и Оля Кормухина, и Вадим Усланов, и Валерий Каримов... Так что в этом плане все должно быть очень круто и технично!
— «Рок-Ателье», скорее, для интеллектуальной публики, а сегодня в моде рэп и простота. Не боитесь, что вас не поймут?
— Я общаюсь со многими людьми и могу сказать, что современная молодежь тоже очень клевая и ничем не отличается от советской. Например, я делаю аранжировки — от классических до современных в стиле трэп — и вижу, что ей интересно все. Стили смешиваются, возникают новые коктейли... Поэтому не сомневайтесь: группа обязательно найдет своих слушателей.
Надо сказать, что песни Криса всегда отличала их потрясающая мелодичность. В свое время мы даже выпустили альбом его ремиксов, где можно было услышать и знаменитое «Ночное рандеву», и «Серебряный коктейль» в дискотечных обработках. Клубная молодежь под них просто угорала! Даже песня «Усталое такси», которая сама по себе очень медленная, вдруг начала звучать в быстрой аранжировке в стиле тек-хаус!
Так что нельзя говорить, что творчество Криса давно покрыто пылью. Я считаю, что по качеству своих композиций он как входил, так и входит в пятерку лучших в России. Беда в том, что из 250 песен люди знают лишь несколько. Когда я даю им что-то послушать, они с удивлением спрашивают: «Это что, тоже Кельми?» Вспомните «Верю я» или «Россия воскресе» на слова Андрея Вознесенского. Совершенно ломовую вещь, которая была особенно актуальна в 93-м году, когда к власти пришел Борис Ельцин. Так что ой-ей-ей сколько у него песен красивых, и хочется все это возродить и показать России. Кстати, на афишах будет написано не просто «Рок-Ателье», а «Рок-Ателье» Криса Кельми», чтобы люди увидели его имя и помянули добрым словом.
— Евгений, когда Крис ушел, все говорили, что никогда его не забудут. Не забыли?
— Знаете, нет. Понятно, что у всех своя жизнь, а Москва — это вообще такой город, где все куда-то постоянно бегут, но тем не менее Криса любят и помнят, и куда бы я ни пришел, говорят мне слова соболезнования.
А не так давно позвонил мой друг, поэт Григорий Белкин, и предложил записать песню-посвящение «Музей для друзей». Прошлым летом он показывал ее самому Крису, но ему, видимо, было уже не до того. Сейчас, наверное, пора.
Музыку сочинил композитор Виктор Агранович, кстати, племянник того самого Евгения Аграновича, который был автором слов песни «От героев былых времен». Аранжировку сделал я. А Владимир Петрович Пресняков — старший прописал соло для саксофона. Композиция уже готова, я жду еще пару дней и отсылаю американским дистрибьюторам, с которыми у нас контракт. Она появится на всех цифровых площадках по всему миру.
— И название, похоже, говорит само за себя...
— Да, это будет такой подарок Крису. И песня, и возрожденное «Рок-Ателье»... Пусть он смотрит на нас с небес и радуется!