Брат Криса Кельми исполнил его самую заветную мечту

Хрустальной мечте Криса Кельми возродить легендарную группу «Рок-Ателье», похоже, наконец суждено сбыться, несмотря на то что самого музыканта уже нет на этом свете. За исполнение его последнего желания взялся брат артиста Евгений Суслин.





«В последнее время Крис уже почти не выступал. А знаете, как ему хотелось, как светились его глаза, когда он об этом говорил! — вспоминает Евгений. — Поэтому пусть это будет такой данью памяти. Пусть люди увидят его имя на афише и вспомнят добрым словом».





— Евгений, Криса нет уже полгода. Как вы пережили его уход, и для чего вам возрождать «Рок-Ателье»?





— Мне кажется, что первое время после смерти Криса я еще не до конца понимал, что произошло. Это напоминало какое-то отупление. Осознание, что брата больше нет, пришло позже, какое-то время было чертовски трудно, а потом я вдруг понял, что лучшим способом увековечить его память будет возродить проект «Рок-Ателье», который он основал еще в конце 80-х и который знали все.

— Наверное, это будет очень тяжело...

— Да в принципе нет. Единственное, что необходимо, — это договориться с правообладателем, сыном Криса Кристианом. Мы уже пообщались и, как я думаю, мне удалось донести до него, почему это важно. С остальным уже все решено. У нас есть и музыканты, и отличная солистка, и прокатчики. К тому же после брата осталось очень много песен, которые незнакомы широкому кругу слушателей.