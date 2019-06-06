Приставы, Юлия Началова и посмертный долг. Кто будет выплачивать штрафы певицы

С момента смерти популярной певицы Юлии Началовой прошло более двух месяцев, но ее имя по-прежнему в сводках новостей. На этот раз в связи с тем, что покойную артистку за долги в 50 тысяч рублей разыскивают судебные приставы. PR-директор артистки Анна Исаева рассказала, что теперь в этом вопросе придется разбираться членам семьи Юлии, поскольку по закону выплачивать долг умершей придется им.
«Родственники будут оплачивать долг. Так же как и получать наследство Юли», — добавляет Анна Исаева.
На момент своей смерти Началова не была замужем, потенциальных наследников у нее осталось лишь трое — ее дочь Вера Алдонина, а также ее родители — Виктор и Таисия Началовы.
По информации, которая всплыла в СМИ, налоговая служба и судебные приставы преследуют Юлию Началову, пытаясь взыскать с покойной долг в размере 47 016 рублей 90 копеек плюс исполнительский сбор на сумму 3291 рублей 18 копеек.
Исполнительное производство возбудили 19 марта — через три дня после смерти певицы. Сумма долга до сих пор не выплачена. Это следует из информации на карточке в банке данных судебных производств, размещенной на сайте ФССП.
В базе данных ФССП указано, что этот долг образовался из-за неуплаты певицей 2500 рублей за неправильную парковку.
Юристы отмечают, что в суде не могли знать, погиб человек или нет, если нет свидетельства о смерти. И только документ может приостановить это дело.
«Родственники могли бы предоставить документ, но для его оформления необходимо время, установленные сроки на документ — семь дней», — поясняет адвокат Борис Захаров, добавляя, что непосредственный защитник звездной семьи мог бы подать ходатайство в суде, чтобы по прошествии времени не образовался дополнительный долг и финансовая нагрузка на семью Началовых.
С представителями Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) на момент написания материала Daily Storm связаться не удалось, как и дозвониться до адвоката Юлии Началовой.
Ранее долги с Юлии Началовой пытался получить и бывший гражданский муж певицы, хоккеист Александр Фролов. Артистка заняла у спортсмена более 20 миллионов рублей под залог собственной квартиры. Квартира Юли стоит около 100 миллионов. Собственно, этим имущество артистки и ограничивается.
Если нет завещания, то наследники первой очереди — это дочь и пожилые родители, все имущество Юлии, согласно закону, будет делиться между ними в равных долях. Впрочем, бабушка и дедушка могут отказаться от своей доли в пользу девочки.