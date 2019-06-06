Приставы, Юлия Началова и посмертный долг. Кто будет выплачивать штрафы певицы





Юристы отмечают, что в суде не могли знать, погиб человек или нет, если нет свидетельства о смерти. И только документ может приостановить это дело.





«Родственники могли бы предоставить документ, но для его оформления необходимо время, установленные сроки на документ — семь дней», — поясняет адвокат Борис Захаров, добавляя, что непосредственный защитник звездной семьи мог бы подать ходатайство в суде, чтобы по прошествии времени не образовался дополнительный долг и финансовая нагрузка на семью Началовых.





С представителями Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) на момент написания материала Daily Storm связаться не удалось, как и дозвониться до адвоката Юлии Началовой.





Ранее долги с Юлии Началовой пытался получить и бывший гражданский муж певицы, хоккеист Александр Фролов. Артистка заняла у спортсмена более 20 миллионов рублей под залог собственной квартиры. Квартира Юли стоит около 100 миллионов. Собственно, этим имущество артистки и ограничивается.





Если нет завещания, то наследники первой очереди — это дочь и пожилые родители, все имущество Юлии, согласно закону, будет делиться между ними в равных долях. Впрочем, бабушка и дедушка могут отказаться от своей доли в пользу девочки.