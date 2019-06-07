Жители Москвы выбросили из окон красные флаги с призывом о помощи

Раннее утро. Басманный тупик, 10/12 в нескольких минутах пешком от Площади трех вокзалов. На первый взгляд, обычный дворик, где выгуливают собак и, торопясь на работу, перекидываются с соседями парой слов, но только на первый. Вот уже две недели обитатели дома живут по принципу «Революционный держите шаг», вывешивая на фасаде купленные сообща кроваво-алые полотна. «Пять, 10, 15...» — пытаемся пересчитать мы и каждый раз сбиваемся. На одном окне вместо флага висит красное полотенце. Такое ощущение, что мы в 1917-м!

«Знаете, в этом месте и так, как на верхней полке плацкартного вагона, — делится с нами жительница многоэтажки Евгения Хрусталева. — Теперь, когда пути расширят в два раза, сроют железнодорожные откосы и захватят придомовую территорию, тут вообще будет сплошное чух-чух-чух. Кто здесь будет жить? Гастарбайтеры? Да и просто страшно: здание постройки 30-х годов, и что там с фундаментом — можно только предполагать. А если он поползет вниз?»





Насчет гастарбайтеров, конечно, это преувеличение. Им такое жилье не потянуть (на вопрос, сколько здесь стоит, предположим, однушка, Евгения отвечает, что миллионов 25). А вот то, что здание историческое, — правда. Это самый высокий конструктивистский дом в Москве, который в прошлом году признали объектом культурного наследия регионального значения.