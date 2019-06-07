Жители Москвы выбросили из окон красные флаги с призывом о помощи

Пассажиры электричек Курского направления обратили внимание на стоящий вдоль путей дом, из окон которого были выброшены красные знамена. «Неужели бунт?» — переговаривались они, глядя на развевающиеся полотна. Однако ничего смешного: на самом деле это призыв о помощи. Таким образом люди требуют пересмотреть согласованный РЖД и мэрией Москвы проект расширения железной дороги, из-за которого здание, где они живут, может «попросту съехать вниз». «А ведь это знаменитый Дом Обрабстроя, — говорят они. — Где это видано, чтобы рельсы прокладывали в 10-15 метрах от памятника архитектуры?!»
Раннее утро. Басманный тупик, 10/12 в нескольких минутах пешком от Площади трех вокзалов. На первый взгляд, обычный дворик, где выгуливают собак и, торопясь на работу, перекидываются с соседями парой слов, но только на первый. Вот уже две недели обитатели дома живут по принципу «Революционный держите шаг», вывешивая на фасаде купленные сообща кроваво-алые полотна. «Пять, 10, 15...» — пытаемся пересчитать мы и каждый раз сбиваемся. На одном окне вместо флага висит красное полотенце. Такое ощущение, что мы в 1917-м!
«Знаете, в этом месте и так, как на верхней полке плацкартного вагона, — делится с нами жительница многоэтажки Евгения Хрусталева. — Теперь, когда пути расширят в два раза, сроют железнодорожные откосы и захватят придомовую территорию, тут вообще будет сплошное чух-чух-чух. Кто здесь будет жить? Гастарбайтеры? Да и просто страшно: здание постройки 30-х годов, и что там с фундаментом — можно только предполагать. А если он поползет вниз?»
Насчет гастарбайтеров, конечно, это преувеличение. Им такое жилье не потянуть (на вопрос, сколько здесь стоит, предположим, однушка, Евгения отвечает, что миллионов 25). А вот то, что здание историческое, — правда. Это самый высокий конструктивистский дом в Москве, который в прошлом году признали объектом культурного наследия регионального значения.
Проект здания был разработан архитектором Кильдишевым, а его строительством занимался кооператив «Обрабстрой». В нем располагались как индивидуальные квартиры, так и общежитие-коммуна. Зал собраний, прачечная, столовая и даже собственный детский сад — все было устроено так, чтобы трудящиеся не тратили свое драгоценное время на что-то рядовое, а думали только о высоком. О работе. Кстати, предполагалось, что владельцы отдельных «апартаментов» со временем одумаются и захотят быть вместе со всеми. Поэтому дом так и назывался — «переходного типа». В этом же здании, утверждают потомки первых жильцов, должен был жить один из сыновей Никиты Хрущева, однако было ли такое на самом деле, история умалчивает.
Отдельное внимание уделялось внешнему виду дома. Самая высокая часть здания находилась в углублении главного фасада и была обрамлена закругленными частями выступающих стен, что напоминало распахнутые крылья. В этом же углублении был общий балкон, служивший панорамной площадкой. Поднявшись наверх, убеждаемся, что он есть и сейчас, только сплошь заставлен старыми вещами. И да, здесь тоже растянут алый флаг — как символ борьбы и несогласия с наступлением на старую Москву.
Впрочем, это все сантименты. А реальность такова: жизнь москвичей, которые попадут в зону «расширения», вскоре может превратиться в самый настоящий ад. Поезда будут проноситься прямо возле их окон!
«Изначально это инициатива РЖД, — рассказывает Daily Storm житель этого дома, историк Александр Дуднев, — а подтолкнули их к этому Собянин с Хуснуллиным, потому что они сейчас усиленно строят МЦД. Интересно, что работы начаты без получения акта государственной экспертизы. Не было ни исследования фундамента, ни оценки вредного влияния на окружающую среду».
По словам Александра, пока на ситуацию отреагировали лишь муниципальные депутаты, включая главу соседнего Красносельского округа Илью Яшина, обратившегося к руководству РЖД и правительству Москвы с требованием создать согласительную комиссию. Остальные — молчат.
«Приезжает какое-то начальство. Смотрит и уезжает, — говорит Дуднев. — Вот и весь «диалог».
«И, кстати, наш дом не единственный, который пострадает, — продолжает Александр. — Стройка будет вестись в пяти метрах от усадьбы Казакова. Я не ошибся — в пяти! Кроме того, под нее будет сноситься здание XIX века на территории объекта культурного наследия федерального значения — городской усадьбы Куракиных. Само по себе оно, конечно, не особо примечательно, но по закону это запрещено. Ну и место-то какое! В 50 метрах от нашего дома — сад Баумана, рядом — Садовое кольцо. По вечерам люди стоят на мостиках и любуются на проезжающие поезда. Сейчас железная дорога еще не является для нас чем-то чужеродным, она стала частью нашей жизни, но когда срежут склоны и увеличат количество путей, это место будет напоминать вокзал!»
К слову сказать, когда идея новых путепроводов только обсуждалась, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин честно признался, что легким этот проект не назвать — строительство будет вестись в плотной городской среде.
«К счастью, еще остались незастроенные технические коридоры, — добавил он. — Освобождать большое количество участков не придется». Чем все это закончится, тогда мало кто предполагал...
То же самое утро и тот же самый Басманный тупик. Пока мы разговариваем с жителями, вдоль откосов начинают сновать мужчины в касках и салатовых жилетах. Пыхтит экскаватор; земля утыкана колышками с табличками. Неподалеку расположились геодезисты. «Извините, а вы не подскажете, что это за работы?» — осторожно спрашиваем мы. «Нет, не в курсе», — отвечают они и продолжают замерять.
Между тем в самом РЖД говорят, что никаких изысканий в этом месте пока нет.
«В настоящее время в полосе отвода железной дороги на участке Москва-Каланчевская — Курский вокзал строительные работы по проектам МЦД не ведутся. В рамках первого этапа проекта МЦД-2 ОАО «РЖД» реализуются мероприятия по реконструкции конечных станций Подольск и Нахабино, строительству новых остановочных пунктов Курьяново, Щукинская, Волоколамская, Пойма, Остафьево, реконструкции остановочного пункта Опалиха. Проектно-строительная документация по другим этапам проекта находится на согласовании», — ответили в пресс-службе компании на наш запрос.
Как отмечают в РЖД, строительство Московских центральных диаметров будет иметь ряд преимуществ. Для пассажиров будут доступны новые, более короткие транспортные маршруты, что позволит снизить нагрузку и оказать положительное влияние на дорожную ситуацию в Москве и Подмосковье. А в 2024 году остановочные пункты оборудуют навесами на всю длину платформ, теплыми кассовыми зонами, удобной навигацией; тоннели и конкорсы (залы для организации потоков пассажиров по соответствующим выходам или входам) будут оснащены лифтами и эскалаторами.
Не забыли и про одно из главных опасений жителей Басманного района: не превратится ли он в один большой шумный вокзал. «Проект предполагает укладку бесстыковых путей, чтобы обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума, устройство шумозащитных экранов, работы по благоустройству прилегающих территорий», — говорят в компании.
Но если в РЖД уверены, что волнения горожан напрасны, в «Архнадзоре» считают, что за ситуацией надо следить. Ну не будут ведь люди просто так без причины выбрасывать из окон алые флаги!
«Мы уже призывали власти Москвы пообщаться с горожанами и выслушать их мнение, — рассказал Daily Storm координатор движения Андрей Новичков. — Нет, мы не говорим, что проект плохой — он нужный, но требует доработки и консультаций с жителями. Особенно когда рельсы планируется проложить всего в пяти метрах от памятников истории и культуры. Действовать напролом неправильно. Если есть волнения, значит, они обоснованны!»
Напомним, что традиция вывешивать на домах красные флаги не нова. Немногим ранее полотна появились в Западном Дегунино, где жители протестовали против строительства рядом с жилыми кварталами крупного транспортно-логистического комплекса. Такие же знамена в минувшем году появились и на Ставропольской, 17 в знак протеста против незаконных выселений. Флаги рвались почти из каждого окна пятиэтажки, заставляя прохожих останавливаться и спрашивать, что здесь произошло.