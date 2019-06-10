Милана Тюльпанова определилась с выбором профессии

Бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова определилась с выбором своей будущей профессии. Оказалось, что больше всего ей подходит специальность будущего — инфостилист. Или, если говорить проще, она может умело подбирать информацию и стиль ее изложения в соответствии с запросами конкретного пользователя.





На процедуре нейрометрии, где присутствовал и корреспондент Daily Storm, девушка заметно волновалась. В процессе работы к ее голове подключили специальные датчики, которые показали — 25-летняя Милана может быть прекрасной телеведущей или даже певицей. Уровень понимания других людей у нее также выше, чем уровень понимания себя.





— А что у меня с хобби? — с любопытством поинтересовалась Тюльпанова на процедуре.





— Вам идеально подойдет верховая езда, — пояснил специалист по нейрометрии.





Отметим, что программу «Клуб талантов» реализует Фонд «Добрые игры» совместно с Международным центром новых образовательных технологий РГГУ.