«Машина времени»: Возможно, нам отказали в выступлении у Кремля из-за песен

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич оказался в обидной ситуации. Незадолго до своего выступления на Красной площади на концерте, посвященном Дню России, он и его музыканты вдруг узнали, что их не ждут. «Если кто рассчитывал увидеть «Машину» 12 июня — не увидите. Кто-то кому-то позвонил», — намекнул фронтмен, однако кто этот «кто-то» — не уточнил. Как такое могло случиться, версий много: от политических — Макаревич оказался кому-то неугоден — до экономических, что компания-организатор «АРС» попросту не потянула его коллектив. В самой группе думают, что причиной всему стали песни. «Мы планировали играть «Мир прогнется под нас» и «Все корабли сегодня вернутся домой, — поделился с Daily Storm ее пресс-секретарь Антон Чернин. — Возможно, что дело в них».





Сказать, что это как-то уж совсем не по-человечески, значит не сказать ничего. Как это: Олега Газманова — ждут, Сергея Лазарева — ждут, а Андрея Вадимовича — нет? Кто решил, что группа, не так давно отметившая свой 50-летний юбилей и оставившая в истории столько хороших песен, вдруг осталась в стороне? Увы, в компании Игоря Крутого «АРС», которая и была организатором того самого концерта, на этот вопрос ответ один: «Про кого вы хотели бы узнать? Про «Машину времени»? Нет, тему с Макаревичем мы не комментируем!»





Вообще, такая ситуация всегда интересна тем, как на нее реагируют окружающие. Например, Григорий Лепс не усмотрел в ней ничего идущего сверху. Мол, странно, конечно, но узнать истинную причину отмены выступления уже невозможно. А Елена Ямпольская, наоборот, довольно четко дала понять, что так поступать нельзя. Что любые решения нужно принимать, исходя из политической целесообразности, и заранее просчитывать свои действия, чтобы никого не огорчать.





«Молодцы». Не знаю, кто именно, но «молодцы». Очередное «гениальное» решение. Не ведаю, чье конкретно, но «гениальное», — поделилась она на своей странице в Facebook. — Сначала позвали человека: «Мы празднуем День России, ты с нами?» Он говорит: «Да, с вами». Схлопотал за это от маниакальной фронды. Очень достойно и спокойно ответил. А через несколько дней ему перезвонили: «Извини, ты-то с нами, вот только мы не с тобой». Так нельзя обращаться не только с деятелями культуры — с людьми в принципе».





Не понимает, как такое могло произойти, и продюсер Иосиф Пригожин. Однако у него своя версия произошедшего: финансовая.





«Насколько я понял, «Машину времени» не потянули экономически, — предположил он в разговоре с Daily Storm. — Ведь как проходят подобные концерты... Расходы на них берет либо приглашающая сторона, компания «АРС», либо сами артисты. А они немаленькие: у каждого выступающего — своя команда, а у людей — семьи. Им нужно платить».





По словам Пригожина, предполагать, что всему виной лишь политические высказывания Макаревича, было бы очень глупо. День России — это праздник для всех, вне зависимости от их убеждений, и вообще, плевать, кто что думает и кто что говорит!





«Я абсолютно уверен, что «Машину времени» любят все, в том числе государственные мужи, — говорит он. — И все были бы счастливы, если бы она выступила на Красной площади. Я думаю, здесь какая-то другая интрига. Но вот как в ней разобраться во время дефицита правды и справедливости? Плохо говорить — нельзя, хорошо говорить — тоже. Такое ощущение, что всем надо зашить себе рот и молчать, боясь высказать собственную точку зрения».