«Машина времени»: Возможно, нам отказали в выступлении у Кремля из-за песен

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич оказался в обидной ситуации. Незадолго до своего выступления на Красной площади на концерте, посвященном Дню России, он и его музыканты вдруг узнали, что их не ждут. «Если кто рассчитывал увидеть «Машину» 12 июня — не увидите. Кто-то кому-то позвонил», — намекнул фронтмен, однако кто этот «кто-то» — не уточнил. Как такое могло случиться, версий много: от политических — Макаревич оказался кому-то неугоден — до экономических, что компания-организатор «АРС» попросту не потянула его коллектив. В самой группе думают, что причиной всему стали песни. «Мы планировали играть «Мир прогнется под нас» и «Все корабли сегодня вернутся домой, — поделился с Daily Storm ее пресс-секретарь Антон Чернин. — Возможно, что дело в них».
Сказать, что это как-то уж совсем не по-человечески, значит не сказать ничего. Как это: Олега Газманова — ждут, Сергея Лазарева — ждут, а Андрея Вадимовича — нет? Кто решил, что группа, не так давно отметившая свой 50-летний юбилей и оставившая в истории столько хороших песен, вдруг осталась в стороне? Увы, в компании Игоря Крутого «АРС», которая и была организатором того самого концерта, на этот вопрос ответ один: «Про кого вы хотели бы узнать? Про «Машину времени»? Нет, тему с Макаревичем мы не комментируем!»
Вообще, такая ситуация всегда интересна тем, как на нее реагируют окружающие. Например, Григорий Лепс не усмотрел в ней ничего идущего сверху. Мол, странно, конечно, но узнать истинную причину отмены выступления уже невозможно. А Елена Ямпольская, наоборот, довольно четко дала понять, что так поступать нельзя. Что любые решения нужно принимать, исходя из политической целесообразности, и заранее просчитывать свои действия, чтобы никого не огорчать.
«Молодцы». Не знаю, кто именно, но «молодцы». Очередное «гениальное» решение. Не ведаю, чье конкретно, но «гениальное», — поделилась она на своей странице в Facebook. — Сначала позвали человека: «Мы празднуем День России, ты с нами?» Он говорит: «Да, с вами». Схлопотал за это от маниакальной фронды. Очень достойно и спокойно ответил. А через несколько дней ему перезвонили: «Извини, ты-то с нами, вот только мы не с тобой». Так нельзя обращаться не только с деятелями культуры — с людьми в принципе».
Не понимает, как такое могло произойти, и продюсер Иосиф Пригожин. Однако у него своя версия произошедшего: финансовая.
«Насколько я понял, «Машину времени» не потянули экономически, — предположил он в разговоре с Daily Storm. — Ведь как проходят подобные концерты... Расходы на них берет либо приглашающая сторона, компания «АРС», либо сами артисты. А они немаленькие: у каждого выступающего — своя команда, а у людей — семьи. Им нужно платить».
По словам Пригожина, предполагать, что всему виной лишь политические высказывания Макаревича, было бы очень глупо. День России — это праздник для всех, вне зависимости от их убеждений, и вообще, плевать, кто что думает и кто что говорит!
«Я абсолютно уверен, что «Машину времени» любят все, в том числе государственные мужи, — говорит он. — И все были бы счастливы, если бы она выступила на Красной площади. Я думаю, здесь какая-то другая интрига. Но вот как в ней разобраться во время дефицита правды и справедливости? Плохо говорить — нельзя, хорошо говорить — тоже. Такое ощущение, что всем надо зашить себе рот и молчать, боясь высказать собственную точку зрения».
А вот что думают об этой ситуации в «Машине времени». Несмотря на то что с самим Андреем Макаревичем поговорить не удалось (он сказал, что сейчас за границей), ситуацию согласился прояснить пресс-секретарь коллектива Антон Чернин. «Есть предположение, что дело в песнях, — делится он, — и какая-то из них не понравилась. На том концерте мы планировали сыграть «Однажды мир прогнется под нас» и новую композицию «Все корабли сегодня вернутся домой».
На вопрос, нельзя ли в них усмотреть какую-то угрозу, Антон смеется. Где и в чем, если даже знаменитое «Мир прогнется под нас» было написано совсем не о системе, а о ситуациях, когда все разрешается каким-то волшебным образом? Макаревич мечтал попасть на выпускной к живущей в Америке дочке, и все получилось. День оказался свободным, виза — оформлена, а билет на самолет — куплен. Уже через 12 часов он ехал на электричке из Нью-Йорка в Филадельфию... Мир прогнулся.
Что касается возможных затрат на выступление, то оно было бесплатным, продолжает Чернин. «На таких концертах всегда все есть. Аппараты стоят, — говорит он. — И я не думаю, что у того же Лепса аппарат меньше, чем у нас!»
По словам пресс-секретаря группы, точной причины отказа они не выясняли. Им позвонили, сказали, они ответили и приняли к сведению. Ну не играем — и не играем. И уж тем более никаких поводов для переживаний!
«Расстроился ли Андрей Вадимович? Нет, — говорит Антон Чернин. — Мы на это мероприятие не напрашивались! Наоборот, у нас появилось время для подготовки к концерту, который пройдет 29 июня на стадионе «Открытие Арена». А там уже будет не две песни, а больше тридцати, поэтому лишний день — самое оно».
Концерт ко Дню России начнется на Красной площади в 19:30 и закончится исполнением гимна России и салютом. Планируется, что в нем примут участие Григорий Лепс, Стас Михайлов, Юрий Антонов, Сергей Лазарев, Дмитрий Билан, Надежда Бабкина и другие артисты. Планируется — это мы осторожно, а то мало ли что. Впереди целые сутки — вдруг за это время у них тоже найдут что-нибудь «невписывающееся» и совершат один важный телефонный звонок?