«Если Queen позовут, мы достанем в их Англии балалайку и зажжем!»

Группа Queen открыла миру новую звезду — талантливого балалаечника из пермского села Лобаново Андрея Кирякова. Музыкантов настолько восхитил его кавер The Show Must Go On, что они разместили его на своей странице в Instagram. «А ведь когда я только осваивал этот инструмент и ездил с ним в автобусе, мне казалось, что надо мной все смеются, — вспоминает парень. — Теперь мне хочется сказать: «Ребят, ну хватит уже слушать всякий шлак!» Или: «Ну чего у вас там за укулеле? Мы же русские люди. Давайте ходить по дворам и играть на балалайках!»
— Андрей, расскажите, каково это — узнать, что твой кавер заметила группа Queen?
— О том, что они разместили мой ролик, я узнал, возвращаясь из Донецка, куда ездил выступать. Сначала, конечно, не поверил, подумал, что меня отметила какая-то фанатская группа. А понял, что произошло и как это круто, только когда на меня начали сыпаться поздравления. Однако до сих пор не верится! Ну реально: где Queen, а где я? Я-то сейчас дома. В России, в Перми. Сижу и занимаюсь своими балалайками. А они — там, в недосягаемости.
— Глупый, наверное, вопрос... Но если бы они вам позвонили и сказали «Андрей, приезжай! Давай выступим вместе»?
— Я бы тут же поехал: нашел бы где-нибудь у них там в Англии балалайку или бас — и мы бы зажгли. Сыграли бы не только The Show Must Go On, а и все остальное, чтобы потом было о чем рассказывать своим внукам.
— Интересно, почему вы выбрали не гитару, как это делают ребята, не барабаны, а именно балалайку?
— Вообще, я рокер. С 13 лет я слушал только эту музыку — меня даже ассоциировали с Горшком из «Короля и Шута» — и думал, что так будет всегда. Понятное дело, что когда я пошел в музыкальную школу, то выбрал гитару, но мне предложили еще и контрабас.
Ну, а повзрослев, я уже встал перед выбором: учиться на менеджера или заниматься творчеством. Я мучился-мучился и в итоге пошел в «кулек» (колледж искусства и культуры). Опять на гитару. А мне говорят: знаешь, на самом деле это не твое, тебе надо идти на балалайку. Я: вы чего, шутите, что ли?! Я рокер. Какая балалайка?! Но карты легли именно так.
— И как вы к ней привыкали?
— Первое время было очень стыдно. Едешь с ней в автобусе, а тебе кажется, что все вокруг смеются. Как-то раз ко мне пристал какой-то парень: «Эй, чего у тебя там в чехле?» Я тихо так: «Балалайка». Он: «Че?» Я еще тише: «Балалайка...» — «Эй, давай к нам. Садись, играй!»
Все изменилось, когда мне купили первый, уже собственный инструмент, который я вдруг очень полюбил. Сыграло и то, что я тут же стал пользоваться огромным спросом: балалаечников-то, как выяснилось, у нас почти не было. Появились привилегии... Ну а дальше закрутилось, и я создал проект «Три балалайки», чтобы показать, что этот народный инструмент может все.
— Внимание со стороны Queen — это первый такой успех?
— До этого на меня обращали внимание лишь российские исполнители вроде Светланы Лободы, когда я делал кавер на ее «Суперзвезду», и солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова после выхода новой версии «К черту эту гордость!» Благодаря этому обо мне заговорили в местной прессе. Но Queen — это да, что-то из разряда фантастики!
— А как насчет российских рокеров?
— Рок — он как был, так и до сих пор записан на подкорке. Я бы с удовольствием выступил и с «Океаном Эльзы», и с «Арией», хоть в ней уже давно нет Кипелова, и с «Алисой». Константин Кинчев для меня — эталон и музыки, и поэзии.
Но вообще, мне уже не хочется зацикливаться на чем-то одном. Я стал понимать, что любая музыка хороша! И пусть не все получается сразу, самое главное — не терять терпения. Репетировать, иногда получать за это по голове, снова репетировать — и обязательно выйдет что-то классное!
— То есть балалайка — forever?
— Именно. Жаль, что не все понимают, какими возможностями обладает этот инструмент, задавая вопросы на уровне «Да чего ты ее купил?» и «Да зачем тебе это надо?!» Вот такое отношение — как к чему-то стремному, плохому — просто бесит! Так и хочется сказать: «Ребят, хватит играть на укулеле! Ну реально, что это за инструмент?!» Или: «Хватит уже слушать всякий шлак!» При всем моем уважении к этой музыке. Что это вы такое удумали? Мы же русские люди, поэтому давайте ходить по дворам и играть на балалайках!