«Если Queen позовут, мы достанем в их Англии балалайку и зажжем!»

Группа Queen открыла миру новую звезду — талантливого балалаечника из пермского села Лобаново Андрея Кирякова. Музыкантов настолько восхитил его кавер The Show Must Go On, что они разместили его на своей странице в Instagram. «А ведь когда я только осваивал этот инструмент и ездил с ним в автобусе, мне казалось, что надо мной все смеются, — вспоминает парень. — Теперь мне хочется сказать: «Ребят, ну хватит уже слушать всякий шлак!» Или: «Ну чего у вас там за укулеле? Мы же русские люди. Давайте ходить по дворам и играть на балалайках!»





— Андрей, расскажите, каково это — узнать, что твой кавер заметила группа Queen?





— О том, что они разместили мой ролик, я узнал, возвращаясь из Донецка, куда ездил выступать. Сначала, конечно, не поверил, подумал, что меня отметила какая-то фанатская группа. А понял, что произошло и как это круто, только когда на меня начали сыпаться поздравления. Однако до сих пор не верится! Ну реально: где Queen, а где я? Я-то сейчас дома. В России, в Перми. Сижу и занимаюсь своими балалайками. А они — там, в недосягаемости.





— Глупый, наверное, вопрос... Но если бы они вам позвонили и сказали «Андрей, приезжай! Давай выступим вместе»?





— Я бы тут же поехал: нашел бы где-нибудь у них там в Англии балалайку или бас — и мы бы зажгли. Сыграли бы не только The Show Must Go On, а и все остальное, чтобы потом было о чем рассказывать своим внукам.