Mercedes с некурящим водителем и новый чайник в номере: рассказываем, чего требуют артисты на своих концертах

Приходя на концерт любимого исполнителя, мы, зрители, даже не задумываемся, через какие круги ада (отнюдь не того, что у Данте Алигьери) прошли организаторы, чтобы шоу удалось. А именно — сколько требований из звездного райдера они выполнили, каких редких животных привезли в гримерку и сколько денег потратили, чтобы «весь зал зажигал». Оказалось, что условия у некоторых артистов могут быть сопоставимы по стоимости с красивым домиком на Рублевке (а ее страшно себе представить). Я от лица Daily Storm решил узнать у звезд, сколько они стоят. Спойлер: на корпоратив Светлану Лободу не пригласим, слишком много требует.
Украинская певица Светлана Лобода — девушка статная. В Сети ее не раз обвиняли в «звездной болезни» и непомерных капризах. Иногда ее требования настолько завышены, что доходят до абсурда. Например, за день до корпоратива она может заявить, что ее выступление стоит вдвое дороже оговоренной суммы, или из-за плохого настроения и вовсе не приехать в аэропорт. Как рассказал Daily Storm собеседник в окружении Лободы, если артистка все же будет в настроении, то ей понадобятся билеты из Харькова, личный парикмахер и новый чайник.
«Она выберет перелет «Аэрофлотом», билеты должны быть обязательно бизнес-класса, никаких очередей. Конечно же, ей нужен новый чайник, которым еще никто не пользовался, и чек, подтверждающий его новизну», — рассказал собеседник Daily Storm на условиях анонимности.
Что касается алкоголя, то это коньяк и итальянские вина, обязательно не старше 2007 года. По оплате суточные — 200 евро (14 500 рублей). И, конечно же, гонорар — 100 тысяч евро (чуть больше семи миллионов рублей).
Вот Ольга Бузова — девушка скромная. За сутки просит семь тысяч рублей. В райдере прописан перелет «Аэрофлотом», автомобиль представительского класса, кальян на грейпфруте, дорогой коньяк и собственный туалет в гримерке. По поводу еды организаторам также заморачиваться не придется — знаменитой блондинке нужны фруктовая и мясная нарезки и сырная тарелка. А еще пунктуальный водитель и шесть охранников.
Для сравнения, королева сцены Алла Пугачева требует номер люкс, непременно с хорошей энергетикой.
Самая креативная по запросам из всех артистов — неподражаемая Лолита Милявская. Однажды она решила проверить организаторов на внимательность. Отправляясь в очередной тур по городам и селам, она включила в райдер пункт, что в аэропорту ее следует встретить на «Оке». Каково же было ее удивление, когда в первом же городе к трапу подъехала именно эта маленькая машинка! И так в каждом городе всего гастрольного тура. Поэтому к следующим гастролям шуточный пункт был из списка вычеркнут и изменен на Mercedes-Benz или Toyota Land Cruiser 200. Оплата звезды — 45 тысяч евро. Это чуть более трех миллионов рублей.
Бывший солист знаменитой группы «Чай Вдвоем» Станислав Костюшкин вместе с сольной карьерой стал вести здоровый образ жизни. Собеседник Daily Storm, который хорошо знаком со Станиславом, рассказал, что в аэропорту его должны встречать на Mercedes с некурящим водителем. В гримерке обязательно должны быть ананасы, апельсины и бананы или ягоды — малина, ежевика, голубика и клубника.
«В принципе, он не очень требовательный, да и райдер простой. Правда, просит, чтобы ему предоставили холодный чай строго определенной марки», — поделился источник, приближенный к артисту.
Король поп-сцены Филипп Киркоров — самый нескромный. Его должны встречать в аэропорту два лимузина, а сопровождать — представители ГИБДД. Жить певец хочет в двухкомнатном люксе, а его свита должна обитать в отдельных номерах.
Киркоров всегда привозит с собой много концертных костюмов и просит для их хранения отдельное помещение. Также артиста сопровождает личный повар.
В СМИ раньше писали, что отдельное внимание уделяется его рекламной кампании. Кроме размещения стандартных баннеров и плакатов, Филипп требует, чтобы по местному телевидению показывали фильмы о нем. Если выступление проходит в другой стране, то он появляется в ток-шоу, посвященных его деятельности.
Если вы удивлены требованиями российских звезд, то на западной сцене они еще круче. Одной «Окой» или новым чайником не отделаешься.
Так, Мадонне требуется новый унитаз, потому что артистка боится вредоносных микробов. Мало того, сиденье сначала должны проверить люди из свиты звезды, а уж потом сантехникам позволено будет установить стульчак на унитаз в туалете гримерки, причем не снимая целлофановой упаковки. И эту процедуру необходимо проделывать ежедневно. Использованное сиденье должно быть сразу же уничтожено, чтобы ни у кого не возникло искушения выставить его на аукцион eBay.
Дженнифер Лопес будет несчастна без свеч с ароматом ванили, венецианских ламп, зеркал в полный рост и инкрустированных бриллиантами наушников.
Певица Бейонсе во время визита в Москву как-то попросила предоставить ей 10 тонированных автомобилей Mercedes-Benz. А еще ее гримерная обязательно должна быть двухкомнатной.
Мэрайя Кэри требует гримерку с комнатой для собаки, ванну с золотыми кранами и ручками и минеральной водой, 200 полотенец и шампанское стоимостью 1500 долларов.
Но самым капризным оказался Робби Уильямс. Только представьте: 280 полотенец, три огнетушителя, три гримерки, шесть комнат для персонала, пять офисов для восьми менеджеров, личная массажистка, шесть поваров, шесть телохранителей, 16 литров молока, 24 пончика, 48 куриных яиц, фотография далай-ламы, бонсай и четыре пепельницы — вот такой «скромный» набор у артиста. Иногда британский певец просит доставить к себе в номер и что-нибудь необычное: так, однажды он потребовал принести ему живую обезьянку.