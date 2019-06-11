Mercedes с некурящим водителем и новый чайник в номере: рассказываем, чего требуют артисты на своих концертах

Приходя на концерт любимого исполнителя, мы, зрители, даже не задумываемся, через какие круги ада (отнюдь не того, что у Данте Алигьери) прошли организаторы, чтобы шоу удалось. А именно — сколько требований из звездного райдера они выполнили, каких редких животных привезли в гримерку и сколько денег потратили, чтобы «весь зал зажигал». Оказалось, что условия у некоторых артистов могут быть сопоставимы по стоимости с красивым домиком на Рублевке (а ее страшно себе представить). Я от лица Daily Storm решил узнать у звезд, сколько они стоят. Спойлер: на корпоратив Светлану Лободу не пригласим, слишком много требует.





Украинская певица Светлана Лобода — девушка статная. В Сети ее не раз обвиняли в «звездной болезни» и непомерных капризах. Иногда ее требования настолько завышены, что доходят до абсурда. Например, за день до корпоратива она может заявить, что ее выступление стоит вдвое дороже оговоренной суммы, или из-за плохого настроения и вовсе не приехать в аэропорт. Как рассказал Daily Storm собеседник в окружении Лободы, если артистка все же будет в настроении, то ей понадобятся билеты из Харькова, личный парикмахер и новый чайник.





«Она выберет перелет «Аэрофлотом», билеты должны быть обязательно бизнес-класса, никаких очередей. Конечно же, ей нужен новый чайник, которым еще никто не пользовался, и чек, подтверждающий его новизну», — рассказал собеседник Daily Storm на условиях анонимности.





Что касается алкоголя, то это коньяк и итальянские вина, обязательно не старше 2007 года. По оплате суточные — 200 евро (14 500 рублей). И, конечно же, гонорар — 100 тысяч евро (чуть больше семи миллионов рублей).