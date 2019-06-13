Солист «На-На»: Никаких дележек нет — вот чего эта Ленина лезет?!

Писательница Лена Ленина обвинила участников «На-На» в попытке развалить группу, пока Бари Алибасов находится в НИИ имени Склифосовского. По ее словам, наследники коллектива Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин уже успели разругаться, и то, за что их продюсер боролся всю свою жизнь, теперь может исчезнуть. «Вот выйдет Бари из больницы и всем все популярно разъяснит, — грозится она на странице в Instagram. — По матери. По голове. Или ногой по заднице!» — «Ну вот чего она лезет? — негодует в ответ Политов. — Нет у нас никакой дележки. Мир, дружба, жвачка!»
Пост Лениной появился утром 13 июня и уже успел наделать немало шума. «Боюсь, многие вещи Бари Каримовичу по выходе из больницы могут не понравиться. Свою империю он рискует найти в разрушенном состоянии. Неприятный сюрприз ждет проснувшегося и идущего на поправку Бари внутри группы «На-На», — издалека начала она. А потом стала пересказывать, кто и что «поговаривает». Досталось всем: и Политову с Жеребкиным, которые якобы больше не хотят появляться вместе, и окружению Алибасова за миф про сбежавшего любимого кота, и даже близким артиста, за то, что те следят за ним не должным образом.
«Стоило бы посмотреть повнимательнее, какими препаратами пичкают всегда энергичного и жизнелюбивого продюсера так, что он перестает узнавать собственную жену», — довольно прозрачно намекнула Ленина, не забыв обвинить Бари-младшего в самопиаре из-за селфи в больнице.
То, что творческое наследие Бари Алибасова в случае его ухода достанется именно Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину — это действительно так. Все остальное можно считать додумками.
«И в предыдущем завещании, которое было составлено несколько лет назад, и в нынешнем, от 6 июня этого года, речь идет о том, что Бари Каримович хочет оставить все, что связано с музыкой и издательскими правами, именно им. Ведь Политов и Жеребкин стояли у истоков. Это верные люди, и он им во всем доверяет, — рассказал Daily Storm пресс-секретарь «На-На» Вадим Горжанкин. — А вот про разборки я ничего не слышал. Ребята общаются, снимают новый клип, желают Бари здоровья и хотят, чтобы их поскорее пустили в НИИ Склифосовского, чтобы его поддержать».
На вопрос, что могло подтолкнуть Ленину к подобным высказываниям, Горжанкин говорит, что не знает. Никаких мотивов насолить продюсеру и его окружению у нее нет.
«Да и вообще сложно назвать людей, которые были бы с ним в плохих отношениях! — поясняет он. — Поэтому что у нее в голове, мне неизвестно. В любом случае, мы не будем предпринимать каких-либо действий. Если человек так думает, это его право».
А вот для Владимира Политова высказывания Лениной как железом по стеклу.
«Откуда Ленина знает, что происходит внутри коллектива? Вот чего она лезет?! — взрывается он. — Уже не знают, как пропиариться! То одни, блин, выставляют себя экспертами, как будто они все это время были рядом с Бари и знают все его диагнозы, то другие комментируют ситуацию, которая происходит у нас в группе! Да нет у нас никакой дележки! Все нормально: мир, дружба, жвачка!»
По словам Владимира, ему очень обидно читать такие слова, но главное, что дело Алибасова продолжается.
«Все идет по плану. Вне зависимости от того, будет ли Бари в офисе или останется в больнице, работа не остановится. Уже сегодня вылетаем на гастроли!» — обещает он.
Бари Алибасова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского 4 июня, после того как он по ошибке выпил средство для очистки труб. Шоумен получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. По мнению его сына, Бари-младшего, не исключено, что продюсера могли отравить.