Солист «На-На»: Никаких дележек нет — вот чего эта Ленина лезет?!

Писательница Лена Ленина обвинила участников «На-На» в попытке развалить группу, пока Бари Алибасов находится в НИИ имени Склифосовского. По ее словам, наследники коллектива Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин уже успели разругаться, и то, за что их продюсер боролся всю свою жизнь, теперь может исчезнуть. «Вот выйдет Бари из больницы и всем все популярно разъяснит, — грозится она на странице в Instagram. — По матери. По голове. Или ногой по заднице!» — «Ну вот чего она лезет? — негодует в ответ Политов. — Нет у нас никакой дележки. Мир, дружба, жвачка!»





Пост Лениной появился утром 13 июня и уже успел наделать немало шума. «Боюсь, многие вещи Бари Каримовичу по выходе из больницы могут не понравиться. Свою империю он рискует найти в разрушенном состоянии. Неприятный сюрприз ждет проснувшегося и идущего на поправку Бари внутри группы «На-На», — издалека начала она. А потом стала пересказывать, кто и что «поговаривает». Досталось всем: и Политову с Жеребкиным, которые якобы больше не хотят появляться вместе, и окружению Алибасова за миф про сбежавшего любимого кота, и даже близким артиста, за то, что те следят за ним не должным образом.





«Стоило бы посмотреть повнимательнее, какими препаратами пичкают всегда энергичного и жизнелюбивого продюсера так, что он перестает узнавать собственную жену», — довольно прозрачно намекнула Ленина, не забыв обвинить Бари-младшего в самопиаре из-за селфи в больнице.

То, что творческое наследие Бари Алибасова в случае его ухода достанется именно Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину — это действительно так. Все остальное можно считать додумками.





«И в предыдущем завещании, которое было составлено несколько лет назад, и в нынешнем, от 6 июня этого года, речь идет о том, что Бари Каримович хочет оставить все, что связано с музыкой и издательскими правами, именно им. Ведь Политов и Жеребкин стояли у истоков. Это верные люди, и он им во всем доверяет, — рассказал Daily Storm пресс-секретарь «На-На» Вадим Горжанкин. — А вот про разборки я ничего не слышал. Ребята общаются, снимают новый клип, желают Бари здоровья и хотят, чтобы их поскорее пустили в НИИ Склифосовского, чтобы его поддержать».





На вопрос, что могло подтолкнуть Ленину к подобным высказываниям, Горжанкин говорит, что не знает. Никаких мотивов насолить продюсеру и его окружению у нее нет.