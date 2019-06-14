«Спел гимн России, как «Рюмку водки»: Григория Лепса осудили за выступление на Красной площади

Григорий Лепс исполнил свою давнюю мечту — спел гимн России. Премьера кавера прошла 12 июня во время концерта, посвященного Дню независимости, и закончилась овациями, однако порыв артиста оценили далеко не все. «Что бы он ни исполнял, все равно «Рюмка водки» получается!» — сокрушались слушатели, а некоторые и вовсе усмотрели в его варианте жалкую карикатуру на один из главных символов страны. Интересно, что об этом думают звезды академической музыки?!
О том, что он хочет взяться не за что-нибудь, а именно за песню-символ, Лепс рассказывал еще много лет назад. «Ну когда же, когда?» — думали его поклонники. И все-таки дождались. Красная площадь, фейерверк, всеобщие объятия... Казалось, красивее премьеры просто не может быть. Впрочем, наряду с восхищенным «Я прям требую, чтобы в будущем гимн исполнялся только этим шикарным голосом», певец услышал и много нелицеприятного.
«Гимн России — это серьезно, поэтому его должны петь другие исполнители, — негодовали люди в соцсетях. — Друзья, где Лещенко или, царствие ему небесное, Кобзон?» «Ну чего он опять кричит? — спрашивали другие, как бы намекая на своеобразную манеру артиста. — Спел гимн России, как «Рюмку водки»!»
Не понравилось исполнение и певцу и композитору Петру Привину. Вернее, он его просто не понял.
«Да, музыкальные редакторы канала «Россия» хотели хайпа и они его получили, — рассказывает Петр. — Но я как-то плохо себе представляю, чтобы, например, тот же Оззи Осборн выступил на концерте в честь Дня независимости США и спел гимн Америки. Ведь каждый артист несет за собой шлейф репутации, а это уже совсем другая история, другой уровень. Так что это выглядело очень смешно и комично, а над гимном смеяться нельзя, потому что это задевает патриотические чувства».
По мнению Привина, серьезные произведения должны звучать в таком же исполнении, поэтому на Красную площадь было бы намного целесообразнее пригласить, например, солиста «Новой оперы» Василия Ладюка. А Лепс пел бы свою «Рюмку водки».
«Гимн должен вызывать чувство гордости, — объясняет Петр, — но в данном случае вся гордость обламывается. Гордости нету — есть лишь желание набухаться и застрелиться. А еще существует такое понятие, как оскорбление государственного символа. Помните, к нам приезжал гитарист Bloodhound Gang и засовывал себе в штаны российский флаг? Так вот, для меня это то же самое!»
Вообще, государственному гимну Российской Федерации посвящен отдельный федеральный конституционный закон, в котором четко прописано, каким он должен быть. Произведение должно исполняться «в точном соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом», а среди вариантов допускаются и оркестровые, и хоровые, и оркестрово-хоровые, и иные вокальные и инструментальные... Выдержал ли эту линию Лепс?
«Я послушал и скажу следующим образом... — говорит худрук Государственного академического русского хора имени Свешникова Евгений Волков. — Он сделал все очень профессионально и грамотно! Это первое. Второе: исполнение гимна любой страны уже не является эстетическим актом — это акт политический! Это демонстрация верности своему Отечеству и призыв к своим поклонникам его любить. Конечно, любой гимн можно окарикатурить, как это было в 1991 году, когда некоторые музыканты изгалялись над ним как могли. Но тут совсем другой случай: исполнение Лепса имеет очень верное идейное наполнение, а это дорогого стоит».
На вопрос, не смущает ли его, что певец для такого произведения немного «громковат», Евгений Волков говорит, что нет. Если такая музыка объединяет, значит, она тоже имеет право на существование.
«Так что, когда молодежь поет вместе с Лепсом, это очень хорошо! А тем, кто не любит, когда кричат, советую послушать классические записи гимна РФ, в том числе хора Свешникова», — смеясь, добавляет он.
Знает о том, как должен звучать гимн, чтобы пробуждать самые светлые чувства, и художественный руководитель Академического Большого хора «Мастера хорового пения» Лев Конторович. Как рассказывает профессор, его коллектив трижды выступал на инаугурации президента.
«Не хочу никого оценивать, но только приветствую, когда во время концертов на Красной площади начинают петь гимн Российской Федерации, — говорит он. — Но, конечно, это делается только при необходимости, а само произведение исполняется торжественно и в какой-то степени напевно. Все-таки оно должно отражать характер нашей Родины, а у нас сложились определенные певческие традиции».
«Другое дело, если в гимн привносятся какие-то нехарактерные для него черты, — добавляет народный артист. — Но если все делать тактично, то почему бы и нет?»
Сложно представить, что тенор, победитель конкурса «Хосе Каррерас Гран-При» Андрей Данилов когда-то был рокером, но тем не менее это так. Он носил длинные волосы и руководил собственной группой в духе любимой Kamelot. И пусть Лепс — это не металл, с его творчеством он тоже знаком.
«Я, конечно, не знаю причин, по которым он решил спеть гимн России, — говорит Андрей, послушав присланную запись, — но само исполнение вполне сдержанное и уважительное. Зная творчество Лепса, я другой трактовки и не предполагал, и она тоже имеет право на жизнь».
Напомним, что Григорий Лепс приехал в Москву в 1992 году, вдруг осознав, что продолжать петь в ресторанах Сочи — значит выдохнуться как артист. По его собственным воспоминаниям, столица встретила его недружелюбно, и чтобы добиться успеха, приходилось ломать головой стены. «Высоцкий современности», — так говорят о нем сегодня за его особый надрыв и умение спеть как в последний раз.