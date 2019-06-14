«Спел гимн России, как «Рюмку водки»: Григория Лепса осудили за выступление на Красной площади

«Да, музыкальные редакторы канала «Россия» хотели хайпа и они его получили, — рассказывает Петр. — Но я как-то плохо себе представляю, чтобы, например, тот же Оззи Осборн выступил на концерте в честь Дня независимости США и спел гимн Америки. Ведь каждый артист несет за собой шлейф репутации, а это уже совсем другая история, другой уровень. Так что это выглядело очень смешно и комично, а над гимном смеяться нельзя, потому что это задевает патриотические чувства».





По мнению Привина, серьезные произведения должны звучать в таком же исполнении, поэтому на Красную площадь было бы намного целесообразнее пригласить, например, солиста «Новой оперы» Василия Ладюка. А Лепс пел бы свою «Рюмку водки».





«Гимн должен вызывать чувство гордости, — объясняет Петр, — но в данном случае вся гордость обламывается. Гордости нету — есть лишь желание набухаться и застрелиться. А еще существует такое понятие, как оскорбление государственного символа. Помните, к нам приезжал гитарист Bloodhound Gang и засовывал себе в штаны российский флаг? Так вот, для меня это то же самое!»





Вообще, государственному гимну Российской Федерации посвящен отдельный федеральный конституционный закон, в котором четко прописано, каким он должен быть. Произведение должно исполняться «в точном соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом», а среди вариантов допускаются и оркестровые, и хоровые, и оркестрово-хоровые, и иные вокальные и инструментальные... Выдержал ли эту линию Лепс?





«Я послушал и скажу следующим образом... — говорит худрук Государственного академического русского хора имени Свешникова Евгений Волков. — Он сделал все очень профессионально и грамотно! Это первое. Второе: исполнение гимна любой страны уже не является эстетическим актом — это акт политический! Это демонстрация верности своему Отечеству и призыв к своим поклонникам его любить. Конечно, любой гимн можно окарикатурить, как это было в 1991 году, когда некоторые музыканты изгалялись над ним как могли. Но тут совсем другой случай: исполнение Лепса имеет очень верное идейное наполнение, а это дорогого стоит».





На вопрос, не смущает ли его, что певец для такого произведения немного «громковат», Евгений Волков говорит, что нет. Если такая музыка объединяет, значит, она тоже имеет право на существование.