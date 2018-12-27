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Дед Мороз: Кокорин и Мамаев ответят по закону
Сказочный персонаж из Великого Устюга пообещал, что подарки скандальные футболисты получат, несмотря на проступок
Культура

Дед Мороз: Кокорин и Мамаев ответят по закону

Сказочный персонаж из Великого Устюга пообещал, что подарки скандальные футболисты получат, несмотря на проступок

Новый год — время волшебства. Даже для тех, кто совершил ошибки. Корреспондент Daily Storm Денис Давыдов встретился с настоящим Дедом Морозом и узнал, что ждет оскандалившихся Александра Кокорина и Павла Мамаева после боя курантов.


Оказалось, что футболисты сделали много добрых дел в этом году. По крайней мере, такой информацией обладает сказочный персонаж из Великого Устюга. Поэтому подарки Кокорин с Мамаевым получат, несмотря на свои проступки. Однако что именно приготовлено для спортсменов, Дедушка не рассказал. 



«В чем-то они совершили ошибку, за это они будут наказаны по закону. Но нельзя людей вычеркивать из жизни — это мое условие. У меня для каждого из вас запланирован подарок — это секрет, потому что подарок я дарю от чистого сердца лично каждому. Никому этот секрет не раскрываю», — рассказал Daily Storm Дед Мороз.


Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отпразднуют Новый год в СИЗО, где они отбывают наказание за потасовки в Москве 8 октября. Арест продлили до 8 февраля.