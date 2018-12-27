Дед Мороз: Кокорин и Мамаев ответят по закону

Новый год — время волшебства. Даже для тех, кто совершил ошибки. Корреспондент Daily Storm Денис Давыдов встретился с настоящим Дедом Морозом и узнал, что ждет оскандалившихся Александра Кокорина и Павла Мамаева после боя курантов.
Оказалось, что футболисты сделали много добрых дел в этом году. По крайней мере, такой информацией обладает сказочный персонаж из Великого Устюга. Поэтому подарки Кокорин с Мамаевым получат, несмотря на свои проступки. Однако что именно приготовлено для спортсменов, Дедушка не рассказал.
«В чем-то они совершили ошибку, за это они будут наказаны по закону. Но нельзя людей вычеркивать из жизни — это мое условие. У меня для каждого из вас запланирован подарок — это секрет, потому что подарок я дарю от чистого сердца лично каждому. Никому этот секрет не раскрываю», — рассказал Daily Storm Дед Мороз.
Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отпразднуют Новый год в СИЗО, где они отбывают наказание за потасовки в Москве 8 октября. Арест продлили до 8 февраля.