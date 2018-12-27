Дед Мороз: Кокорин и Мамаев ответят по закону

Новый год — время волшебства. Даже для тех, кто совершил ошибки. Корреспондент Daily Storm Денис Давыдов встретился с настоящим Дедом Морозом и узнал, что ждет оскандалившихся Александра Кокорина и Павла Мамаева после боя курантов.





Оказалось, что футболисты сделали много добрых дел в этом году. По крайней мере, такой информацией обладает сказочный персонаж из Великого Устюга. Поэтому подарки Кокорин с Мамаевым получат, несмотря на свои проступки. Однако что именно приготовлено для спортсменов, Дедушка не рассказал.