Минкульту устроят «Новогодний беспредел»

Запись сопровождалась хештегом #нампишут, при этом «Культ Ra» считают каналом, работающим с санкции и в интересах самого Мединского. Бытует мнение, что он и вовсе был создан в противовес популярным инсайдерам-анонимам — «Закулиске» и «Коту ХП», критикующим политику министерства. Так или иначе, но министр в постах «Культ Ra» выглядит человеком со слабостями и предпочтениями, а его резонансным заявлениям и решениям находится понятное объяснение (вдобавок не из Уголовного кодекса).





Премьера «Полицейского с Рублевки», полнометражного фильма на основе одноименного телесериала, состоялась 20 декабря. С этим тайтлом связан недавний скандал, вызванный очередным примером применения телефонного права в регулировании кинопроката: расписание самых прибыльных для кинотеатров дней «новогодней битвы» было составлено наиболее благоприятным для отечественных релизов способом, а премьеры иностранных блокбастеров были перенесены на позднейшие даты. Во внутреннюю конкуренцию российских кинематографистов за самые прибыльные дни министерство, по некоторым сведениям, не вмешивалось. Мединский лишь высказал предпочтение картине «Т-34», снятой при финансовой поддержке Минкульта. Да еще и про войну. Министр предложил продюсерам договариваться между собой самим — в итоге «Полицейский» вышел на неделю раньше, чем хотелось его создателям, а фильм про танки прорвался на дату 1 января.





В обеих упомянутых картинах главную роль сыграл Александр Петров.