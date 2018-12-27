«За ним бесы идут»: экстрасенсы объяснили, почему Башаров ломает своим женщинам носы

Актер Марат Башаров набросился на свою жену Елизавету и сломал ей нос. По словам брата девушки, бизнесмена Федора Шевыркова, в момент избиения артист был пьян, а травма оказалась настолько серьезной, что Лизе пришлось обратиться в Химкинскую клиническую больницу.
«В ближайшее время она планирует подать заявление в полицию, — рассказал Федор в разговоре с Daily Storm, — и ее намерение окончательно и бесповоротно: сколько же можно терпеть?!»
Как отмечает Шевырков, приступ внезапной агрессии, который испытал Башаров, случается уже не первый раз. Например, в прошлом году он лично возил Лизу в Лапино, после того как муж-звезда сломал ей палец, однако тогда девушка решила не предавать эту историю огласке.
«Почему? Ну, она ж его любила. А вы думаете, почему еще прощают?» — пояснил Федор, добавив, что общий ребенок Лизы и Марата, двухлетний Марсель, во время их конфликта не пострадал.
О том, что Башаров избивает своих женщин, известно давно. Например, в октябре 2014 года по той же самой причине была доставлена в больницу его предыдущая жена Екатерина Архарова, племянница Эммануила Виторгана. Девушка получила перелом носа, ушибы и сотрясение мозга.
«Марат не просто ударил Катю. Он ее избил. И первый удар был головой в нос. Кто так поступает? Это определенный контингент мужчин, дворовых бандитов», — рассказывала тогда в одной из программ жена Виторгана Ирина Млодик. Избив жену, Башаров издевательски спросил: «А почему у тебя кровь идет из носа? Ты упала?»
Талантливый актер, красавчик, спортсмен (известно, что Марат играет в футбольной команде звезд эстрады «Старко») — казалось бы, живи и радуйся. Что же подталкивает артиста вновь и вновь вырубать своих женщин ударом в нос? Экстрасенсы считают, что ему так «написано».
«Я думаю, что это уже кармическая ситуация, и, если сделать Башарову гороскоп, там наверняка усмотрится пораженный Юпитер или Марс, — рассказала Daily Storm эзотерик и клинический психолог Алена Орлова. — У этого человека не все в порядке с агрессией. Он не может ее сдерживать: тормоза уже не работают».
По словам Орловой, артист — самый настоящий энергетический вампир, который подсознательно подыскивает для себя виктимных (склонных стать жертвой) женщин и начинает над ними доминировать.
«К сожалению, каждая его новая девушка будет обречена, — говорит она, — и все это продолжится до тех пор, пока Башаров не отработает свой кармический узел. Чем все закончится? Не имею права говорить. Скажу так: патология его личности будет развиваться и дальше, популярность уйдет, и он станет алкоголиком».
Те же самые слова, едва услышав фамилию Башаров, произносит и экстрасенс Павсекакий Богданов. Попросив полминуты, чтобы считать ситуацию, он предрекает Башарову еще два-три брака, в котором тот будет «пить, унижать и оскорблять».
«Он стопроцентно одержим, — наконец произносит Павсекакий. — Его бесы преследуют. Я вижу, что за ним идут бесы! Кстати, именно они и втянули его в проект «Битва экстрасенсов», который не имеет к реальной магии абсолютно никакого отношения, а сделали это, чтобы он окончательно во всем разуверился. Дальше будет только хуже. Все может закончиться криминалом».
Как считает Павсекакий, сам Башаров ни в чем не виноват.
«Я склонен считать, что в возрасте 18-20 лет он был приворожен, что было какое-то вмешательство извне. С тех пор любая появляющаяся в его жизни женщина вызывает у него агрессию и желание ее морально уничтожить, — говорит экстрасенс. — А помочь ему может только одно: воцерковление. Тогда ему хотя бы станет легче».
Интересно, что не все пользователи посчитали избитую Лизу жертвой: видела ведь, куда шла! «Простите, конечно, но разве эта женщина не знала, что предыдущая была бита? — пишут они. — А, ну да, каждая же думает, я-то не такая! Со мной этого не будет!»