«За ним бесы идут»: экстрасенсы объяснили, почему Башаров ломает своим женщинам носы

Актер Марат Башаров набросился на свою жену Елизавету и сломал ей нос. По словам брата девушки, бизнесмена Федора Шевыркова, в момент избиения артист был пьян, а травма оказалась настолько серьезной, что Лизе пришлось обратиться в Химкинскую клиническую больницу.





«В ближайшее время она планирует подать заявление в полицию, — рассказал Федор в разговоре с Daily Storm, — и ее намерение окончательно и бесповоротно: сколько же можно терпеть?!»





Как отмечает Шевырков, приступ внезапной агрессии, который испытал Башаров, случается уже не первый раз. Например, в прошлом году он лично возил Лизу в Лапино, после того как муж-звезда сломал ей палец, однако тогда девушка решила не предавать эту историю огласке.





«Почему? Ну, она ж его любила. А вы думаете, почему еще прощают?» — пояснил Федор, добавив, что общий ребенок Лизы и Марата, двухлетний Марсель, во время их конфликта не пострадал.





О том, что Башаров избивает своих женщин, известно давно. Например, в октябре 2014 года по той же самой причине была доставлена в больницу его предыдущая жена Екатерина Архарова, племянница Эммануила Виторгана. Девушка получила перелом носа, ушибы и сотрясение мозга.





«Марат не просто ударил Катю. Он ее избил. И первый удар был головой в нос. Кто так поступает? Это определенный контингент мужчин, дворовых бандитов», — рассказывала тогда в одной из программ жена Виторгана Ирина Млодик. Избив жену, Башаров издевательски спросил: «А почему у тебя кровь идет из носа? Ты упала?»