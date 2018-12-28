Монеточка, Налич, Спирин и Маркус Шульц — о том, как сохранить себя для любимых слушателей

Как вы за собой ухаживаете?
Почти целый год отдел культуры Daily Storm, по крайней мере в моем лице, в интервью задавал всем собеседникам обезоруживающе глупый вопрос: «Как вы за собой ухаживаете?» Кто-то отвечал серьезно, кто-то — нет, но, зная непростой образ жизни собеседников — людей при этом публичных, — такими советами следует дорожить. В новом году мы придумаем что-нибудь новенькое. А сейчас вспомним, как это было (часть ответов публикуется впервые).
Монеточка, певица:
Я мою голову и стригу ногти на руках и ногах.
Кирилл Рихтер, композитор и дирижер:
Перед выступлением пью сладкую воду для концентрации. А вообще рецепт для поддержания формы прост: есть что хочется, спать когда хочется и много работать.
Леха Никонов, лидер группы «Последние танки в Париже»:
При помощи книг. С утра встал: чтобы взбодриться — немного «К генеалогии морали» Ницше. Днем, чтобы попуститься, — Шопенгауэра, а к вечеру после такого дня можно уже и Дерриду читать.
Участники группы Brothers Moving:
Аске: Мы едим до отвала и пьем сколько влезет.
Нильс: Мы всегда любили водку, и после посещения вашей страны наша страсть еще усилилась. Но на улице мы стараемся пить как можно больше воды. Долгое время лучшим обедом для нас был Subway Sandwich. Люди за прилавком знали нас так хорошо, что каждый день, когда мы приходили на обед, они ставили нашу музыку. А в последнее время Эсбен заделался вегетарианцем, ест одну траву с морковным соком. Остальные стараются его поддерживать.
Ну и больше всего помогает держать себя в кондиции отказ от бухла. Это не по-рокерски звучит, ну и пусть. Бухло здорово убивает силы и веса добавляет. Бухать, конечно, всегда круто, но работоспособность снижается. С утра встаешь никакой, особенно на джетлаге.
Маркус Шульц, диджей:
Я стараюсь за собой следить, это вопрос ответственности. Не только перед аудиторией, которую тоже я люблю и уважаю, но и перед собой. Я люблю дело, которым занимаюсь, хочу им заниматься хорошо и как можно дольше. Мой рецепт — надо высыпаться и пить, пить, пить как можно больше воды.
Участники диско-панк-группы Cheese People:
Ольга: Уход за собой начинается в голове. Должен быть порядок в доме, порядок в мыслях, порядок в питании. Занятия спортом. Нужно больше отдыхать и меньше нервничать. В этом и есть самый главный уход за собой.
Антон: А у меня слишком много тех, за кем нужно ухаживать, чтобы оставалось время на уход за собой. У меня большая семья.
Максим Покровский, лидер группы «Ногу свело!»:
Меня Таня, жена, заставляет делать какую-то зарядку, но я ленюсь, хотя у меня очень плохо развит плечевой пояс. Очень слабые руки. Пресс и ноги сильнее, а плечи слабоваты — делаю элементарные махи руками с гантелями, отжимаюсь. Раз двадцать могу отжаться от пола. Не горжусь, но для бездельника это нормально. Верховая езда еще — но это очень редко.
Дмитрий Спирин, лидер группы «Тараканы!»:
Советую всем меньше бухать — не каждый день. И жить не в России, не в Москве по крайней мере. Я подолгу бываю в Будапеште, мне там хорошо: я там живу почти как турист, то есть праздно и ненапряжно. К тому же, дорогие мальчики и девочки, возьмите на заметку: Венгрия — центр стоматологического туризма. Нижнюю челюсть мне сделали в Москве за 450 тысяч, верхнюю — в Будапеште — за 150 на наши деньги.
Игорь Шулинский, издатель «Москвич Mag»:
Парикмахерскую... сегодня пропустил, заболтались мы с тобой. Кремы на кожу наношу марки Shiseido. Антивозрастной и такой, в белой баночке. Вообще этот бренд люблю с молодости. Диета еще. Регулярно сажусь на диету «с понедельника», сбрасываю 15 килограмм, возвращаюсь к привычному режиму — набираю 15 килограмм. Пора бы уже по уму за диету взяться, хочется до 50 дожить, надо привести себя в порядок!
Евгений Ай-ай-ай Федоров, лидер группы Tequilajazzz:
Я каждое утро принимаю душ, затем бреюсь, затем мажу лицо кремом после бритья. Много хожу пешком. Занимаюсь йогой. В основном за мной ухаживают мои женщины.
Петр Налич, певец, худрук собственного оркестра:
Я чищу зубы. А если говорить о том, как я себя несу по жизни, — стараюсь себя не травмировать, избегать острых углов. С возрастом выстраиваешь такой способ взаимодействия с миром, который помогает жить обывателем, избегая сложностей, конфликтов и неудобных ситуаций. Например, увольнения музыканта. Смена образа жизни всегда наталкивается на сопротивление среды. И иногда надо идти на то, чтобы превозмогать это сопротивление. А иногда — наоборот, стоит отпустить. Тут нет универсального метода, нужно каждую секунду быть в сознании и считывать алгоритмы Неба, чтобы принять правильное решение.
Стивен Зу (ZHU), продюсер-электронщик и вокалист:
Главное — не заболеть, а так со мной все в порядке, ничего особенного не предпринимаю. Главное, чтобы во время гастролей всегда было время порепетировать, позаниматься. Я в этом смысле очень стараюсь держать себя в форме.
Вася В., рэпер, лидер группы «Кирпичи»:
Ухаживаю я за собой духовно, в плане приобретения дальнейшей мудрости. И я уже однозначно считаю себя мудрецом. К моему возрасту уже пора. Впрочем, мудрость, она бесконечна. Надеюсь, лет через пять я достигну полного просветления. И я хочу, дети мои, чтобы вы уверовали, что высший судия, наказующий нас за прегрешения наши, волен и отпустить их нам с присущим ему милосердием и что нет столь тяжкого проклятия, коего нельзя было бы искупить молитвой и покаянием.
Джеппе Кьелльберг, участник группы WhoMadeWho:
Не очень тщательно. Однажды я сломал ногу на сцене. Вообще, это на самом деле большая проблема, потому что ездим мы много, выступаем часто и много пьем. Мы же рок-музыканты! Вот, пьем мы много, поэтому стараемся минимизировать наносимый вред выбором еды. У нас в райдере написано: только здоровое питание, никаких конфет и фастфуда. Приезжая домой, мы ходим в спортзал. Иногда.
Олег Нестеров, лидер группы «Мегаполис», основатель лейбла «Снегири»:
Мой способ ухаживания за собой крайне простой. Во-первых, я смотрюсь в зеркало. Каждый день. Может быть, даже дважды за день. Во-вторых, я пью вино. Красное. По вечерам. В этом смысле я очень люблю за собой ухаживать. В-третьих, по утрам я люблю гулять в Измайловском парке, дышать свежим воздухом, 15 раз приседать и 10 раз отжиматься от пола или от скамейки — вот, собственно, и все. Вроде ничего получается.
Кузя У.О., сооснователь «Гражданской обороны»:
(Смеется) Хороший вопрос! Хороший вопрос...
Кузьма, задумавшись, грустно молчит минуту, рассеяно повторяет эти слова еще пару раз, потом снова смеется.