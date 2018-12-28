Монеточка, Налич, Спирин и Маркус Шульц — о том, как сохранить себя для любимых слушателей

Участники группы Brothers Moving:

Аске: Мы едим до отвала и пьем сколько влезет.

Нильс: Мы всегда любили водку, и после посещения вашей страны наша страсть еще усилилась. Но на улице мы стараемся пить как можно больше воды. Долгое время лучшим обедом для нас был Subway Sandwich. Люди за прилавком знали нас так хорошо, что каждый день, когда мы приходили на обед, они ставили нашу музыку. А в последнее время Эсбен заделался вегетарианцем, ест одну траву с морковным соком. Остальные стараются его поддерживать.





Ну и больше всего помогает держать себя в кондиции отказ от бухла. Это не по-рокерски звучит, ну и пусть. Бухло здорово убивает силы и веса добавляет. Бухать, конечно, всегда круто, но работоспособность снижается. С утра встаешь никакой, особенно на джетлаге.





Маркус Шульц, диджей:

Я стараюсь за собой следить, это вопрос ответственности. Не только перед аудиторией, которую тоже я люблю и уважаю, но и перед собой. Я люблю дело, которым занимаюсь, хочу им заниматься хорошо и как можно дольше. Мой рецепт — надо высыпаться и пить, пить, пить как можно больше воды.





Участники диско-панк-группы Cheese People:

Ольга: Уход за собой начинается в голове. Должен быть порядок в доме, порядок в мыслях, порядок в питании. Занятия спортом. Нужно больше отдыхать и меньше нервничать. В этом и есть самый главный уход за собой.

Антон: А у меня слишком много тех, за кем нужно ухаживать, чтобы оставалось время на уход за собой. У меня большая семья.