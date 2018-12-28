Экс-участники «Дома-2» рассказали, как успешно встретить Новый год

До Нового года остались считанные дни. Большинство продолжают закрывать дела на работе, а также думать о подарках близким. Daily Storm поговорил с экс-участниками самой знаменитой телестройки «Дом-2» и выяснил, как надо встречать 2019 год, чтобы после боя курантов почувствовать себя звездой. Оказалось, рецепт прост: расслабиться, получать удовольствие и входить в 2019-й без долгов и обид.
Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Роман Третьяков в беседе с Daily Storm рассказал, что этот праздник планирует встретить дома. Своим поклонникам Третьяков советует не бояться спонтанных решений, потому что только так можно успешно встретить грядущие праздники.
«Мне понравилось, как я встретил 2018 год. Мы с девушкой поехали в Сочи, потому что в Москве оказалось дорого праздновать. Там было дешевле и можно было покататься. При этом гостиницы не хуже московских, а ценовой сегмент адекватный. Мы встретили Новый год на горе, открыли там бутылочку шампанского», — делится воспоминаниями он.
Бывший возлюбленный другой светской дивы — Алены Водонаевой — Степан Меньщиков рассказал Daily Storm, что 31 декабря планирует танцевать, пить и веселиться. При этом не дома, а в ресторане. Он же посоветовал россиянам настроиться на то, что Новый год пройдет хорошо.
«Расслабиться, отдаться ощущениям и получить удовольствие», — предлагает он, уточняя, что в этот Новый год наденет особый костюм в снежных тонах и бабочку.
А вот женская часть телестройки Новый год планирует встретить не в России. Экс-участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко поедет в Финляндию, а потом в Таиланд. Своим поклонникам девушка советует в 2019 году быть «на коне» и действовать.
«Быть благодарным за то, что имеешь, и с улыбкой покорять новые вершины — или отдыхать в свое удовольствие. Что кому нужнее», — добавляет она.
К слову, поделилась девушка, она в будущем намерена занять пост ведущей телепроекта «Дом-2» и уже подала заявку.
Ее сестра Юлия, которая недавно стала мамой в третий раз, рассказала, что этот праздник планирует встретить в своей квартире, которую они купили с супругом в 2016 году.
«У нас 22 ноября родился третий сынок, который сейчас очень маленький для путешествий», — отмечает она.
По мнению Юлии Колисниченко, в новый год важно идти без долгов, чтобы «не тянуть за собой этот хвост».
«Важно понять все свои ошибки, проанализировать год, похвалить себя. Так делает мой муж. Надо не бояться проблем, а идти вперед к своим целям, не откладывать в долгий ящик какие-то свои дела. Сразу нужно все делать, как говорится, не отходя от кассы», — считает она, добавляя, что желает поклонникам не лениться и не бояться.