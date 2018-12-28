Экс-участники «Дома-2» рассказали, как успешно встретить Новый год





До Нового года остались считанные дни. Большинство продолжают закрывать дела на работе, а также думать о подарках близким. Daily Storm поговорил с экс-участниками самой знаменитой телестройки «Дом-2» и выяснил, как надо встречать 2019 год, чтобы после боя курантов почувствовать себя звездой. Оказалось, рецепт прост: расслабиться, получать удовольствие и входить в 2019-й без долгов и обид.





Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Роман Третьяков в беседе с Daily Storm рассказал, что этот праздник планирует встретить дома. Своим поклонникам Третьяков советует не бояться спонтанных решений, потому что только так можно успешно встретить грядущие праздники.





«Мне понравилось, как я встретил 2018 год. Мы с девушкой поехали в Сочи, потому что в Москве оказалось дорого праздновать. Там было дешевле и можно было покататься. При этом гостиницы не хуже московских, а ценовой сегмент адекватный. Мы встретили Новый год на горе, открыли там бутылочку шампанского», — делится воспоминаниями он.