Разобщенность и стукачество: артисты Росгосцирка назвали введенный «кодекс чести» возвратом в 37-й

Документ состоит из шести разделов, и почти в каждом из них говорится о коррупции. Сотрудникам полагается испытывать к ней стойкую неприязнь, а директорам цирков избегать любых действий, которые можно истолковать как протекция. Работники, заметившие нарушения, должны тут же об этом рассказать.





«Сообщение должно содержать информацию, достаточную для проведения необходимых мероприятий по расследованию нарушений и предотвращению возможных негативных последствий для ФКП «Росгосцирк», в том числе и сведения о заявителе. В случае достоверности заявления каждому заявителю гарантируются конфиденциальность информации о факте его заявления и исключение какого бы то ни было преследования», — уточняется в пункте 5.3.





Дрессировщик медведей Юрий Шевченко давно не имеет к Росгосцирку никакого отношения (как говорит артист, он был оттуда уволен и теперь работает по частным контрактам), но документ все же глянул и тоже ничего не понял.





«Какая-то филькина грамота, — поделился он с Daily Storm. — К тому же все это чем-то напоминает 37-й: узнал, побежал, доложил. Вот знаете, я вчера смотрел фильм «Борис Годунов», и мне очень понравилась одна мысль: кто больше всего радеет за отчизну, тот больше всех ворует. Хорошо сказано, и особенно актуально в связи в вдруг поднятыми темами коррупции и патриотизма».