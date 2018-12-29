Разобщенность и стукачество: артисты Росгосцирка назвали введенный «кодекс чести» возвратом в 37-й

В Росгосцирке приняли Кодекс профессиональной этики цирковых работников. На первый взгляд, все серьезно: документ подписан и.о. гендиректора Сергеем Беляковым и опубликован на сайте организации, однако сами сотрудники цирков — что нынешние, что уволенные — называют его не иначе как филькиной грамотой, которая к тому же склоняет к доносительству. О любых случаях нарушений рекомендуется тут же сообщать руководству или напрямую в Росгосцирк! «А может, сразу в прокуратуру?» — уточняют артисты. Так-то оно действеннее.
Документ состоит из шести разделов, и почти в каждом из них говорится о коррупции. Сотрудникам полагается испытывать к ней стойкую неприязнь, а директорам цирков избегать любых действий, которые можно истолковать как протекция. Работники, заметившие нарушения, должны тут же об этом рассказать.
«Сообщение должно содержать информацию, достаточную для проведения необходимых мероприятий по расследованию нарушений и предотвращению возможных негативных последствий для ФКП «Росгосцирк», в том числе и сведения о заявителе. В случае достоверности заявления каждому заявителю гарантируются конфиденциальность информации о факте его заявления и исключение какого бы то ни было преследования», — уточняется в пункте 5.3.
Дрессировщик медведей Юрий Шевченко давно не имеет к Росгосцирку никакого отношения (как говорит артист, он был оттуда уволен и теперь работает по частным контрактам), но документ все же глянул и тоже ничего не понял.
«Какая-то филькина грамота, — поделился он с Daily Storm. — К тому же все это чем-то напоминает 37-й: узнал, побежал, доложил. Вот знаете, я вчера смотрел фильм «Борис Годунов», и мне очень понравилась одна мысль: кто больше всего радеет за отчизну, тот больше всех ворует. Хорошо сказано, и особенно актуально в связи в вдруг поднятыми темами коррупции и патриотизма».
По словам Юрия, то, что происходит в сегодняшнем цирке, можно охарактеризовать двумя словами: разлад и распад. Индустрия стала жить ради зарабатывания денег, а кто не хочет или не может подстроиться под новый формат, вынуждены прощаться. Выход, конечно, есть, но для этого у руля должны стоять люди, которые искренне любят искусство, а не деньги.
Еще резче высказывается экс-директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский. Тот самый, которого не так давно уволили из-за подозрения в мошенничестве и нецелевом использовании средств и который отказывался покидать родные стены, объясняя это тем, что артисты останутся на улице. Решение о его сокращении вступит в силу 10 февраля 2019 года.
«Читал ли я новый «кодекс чести»? — переспрашивает он. — Читал. Но когда о чести пишут люди, у которых этой самой чести давно нет, говорить уже ни о чем не хочется. Желание прикрыть себя, разобщенность, стукачество — ну а что еще может значить просьба докладывать все своим?.. Что там еще? А может, не своим докладывать, а сразу в прокуратуру?»
В советском прошлом, добавляет Марчевский, больше всего ценилась совесть, это было заложено в воспитании — какие там кодексы!
Дрессировщика слонов, члена правления Союза цирковых деятелей РФ Андрея Дементьева-Корнилова больше всего задела даже не просьба «сообщать», а скрывающийся в тексте документа запрет на публичное высказывание личного мнения.
«А как же права, закрепленные Конституцией? — недоумевает он. — В конце концов, Росгосцирк – это ведь не какая-то секретная организация или космический завод!»
«Тяжело вам сейчас?» — спрашиваем мы.
«Очень тяжело. Главная проблема — непонятное отношение к нашим аттракционам со стороны руководства и засилье иностранцев. Они, иностранцы, почему-то могут приезжать к нам когда угодно и работать в лучших цирках нашей страны, а мы оказываемся на задворках. Так что все эти «кодексы чести», я считаю, неспроста. Наверное, просто чтобы недовольных не слышали!»
А вот мнение со стороны — тот же самый вопрос («Как вы относитесь к подобным «кодексам чести»?») мы задали и Юрию Никулину — младшему, который работает в Цирке на Цветном бульваре. Так как организация частная, к Росгосцирку она не имеет абсолютно никакого отношения.
«Кодекс чести? — удивленно переспрашивает он. — Если честно, я даже растерялся. У нас такого никогда не было. Ну, есть, конечно, какие-то правила. Например, артист обязан вовремя выйти на работу и сделать все, чтобы зритель увидел ровно то, за что заплатил. Бухгалтер — следить, чтобы все вовремя получили свою зарплату. Сотрудники гардероба — принимать вещи. Но чтобы их прописывать...»
«Цирки существовали еще до нас с вами, поэтому зачем придумывать что-то еще? — продолжает он. — Если придумывают, значит, люди не знают, что им делать? Странно!»
Напомним, что в минувший вторник министр культуры Владимир Мединский сообщил о том, что Росгосцирк, возможно, ждет реорганизация, однако дело это не быстрое. «К этому есть разные подходы, мы не торопимся, выслушиваем разные идеи», — пояснил он, добавив, что государство как поддерживало цирковое искусство, так и будет продолжать это делать.