Рыжий из «Иванушек»: Я задумался о записи сольного альбома в рэп-стиле

Прошлый, 2017 год стал поистине тяжелым для Рыжего из «Иванушек»: сначала скончался его друг и коллега Олег Яковлев, позже не стало его сестры Юлии. На днях Андрей Григорьев-Апполонов признался, эти трагедии ему удалось пережить только благодаря жене Марии. В интервью Daily Storm музыкант рассказал о своем отношении к хайповым темам, будущем новом альбоме и взаимодействии с другими «Иванушками».
— Андрей, судя по новостям, сейчас в тренде рэперы. Может быть, Вы планировали как-то поработать в этом жанре?
— Все возможно. Знаете, я даже задумался о записи сольного альбома. Скорее всего, он как раз таки будет в таком рэп-стиле, R'n'B.
— У Вас много фанатов, которые вместе с Вами с момента основания группы. Сейчас Вы чувствуете ту былую популярность? Или поклонники не узнают уже Вас?
— Раньше мы с опаской ходили по улицам, а сейчас я хожу по городу и здороваюсь. «Иванушки forever!» — иногда звучит мне вслед. А Кирилла (Туриченко, в группе с 2013 года. — Примеч. Daily Storm) не узнают. Ему надо волосы перекрасить.
— А сейчас у Вас плотный концертный график? Чем Вы занимаетесь перед Новым годом?
— Слушайте, в основном мы выступаем на корпоративах — как и все остальные музыканты. Кассовые концерты мы очень редко даем. Кроме того, мы выступаем на мероприятиях в честь дней городов и прочих подобных событиях.
Честно, большие концерты уже поднадоели слегка. Мы на протяжении 24 лет ежедневно выступали. Тяжело.
— А когда Вас зовут на корпоративы, Вы расставляете приоритеты?
— Мы выступали перед многими компаниями, всех даже не вспомню. За всю историю группы для кого мы только не пели! Выступали на праздниках милиционеров, химиков, шахтеров, нефтянников и других. То есть каких-то приоритетов нет.
— Сейчас у Вас новый коллектив. По атмосфере Вы дружите? Или все-таки учите новичка?
— У нас нет распределений по обязанностям. Все происходит гармонично. В коллективе очень добрая обстановка. У нас каждый считает себя лидером. К слову, это и прикол в нашем коллективе, выпендриваться друг перед другом нет смысла. Три артиста, три музыканта, три шоумена — у каждого свой стиль, имидж.
— Вы не раз говорили, что 24 года выступаете. Значит, скоро юбилей. Какие у Вас планы?
— Думаю, что просто будем отмечать 25-летие. А пока в грядущую новогоднюю ночь будем выступать на корпоративе. После я с семьей отправлюсь на три недели на заслуженный отдых на Бали.
— Почему столько лет прошло, а «Иванушки» до сих пор в тренде?
— В шоу-бизнесе один год можно принимать за пять, а 24 года — вообще огромный срок. Мы занимаем свою музыкальную нишу. Я не могу назвать коллективы, которые поют в стиле «Иванушек». Как я в последнее время шучу, что мы «олд бойз-бенд»!