Рыжий из «Иванушек»: Я задумался о записи сольного альбома в рэп-стиле

Прошлый, 2017 год стал поистине тяжелым для Рыжего из «Иванушек»: сначала скончался его друг и коллега Олег Яковлев, позже не стало его сестры Юлии. На днях Андрей Григорьев-Апполонов признался, эти трагедии ему удалось пережить только благодаря жене Марии. В интервью Daily Storm музыкант рассказал о своем отношении к хайповым темам, будущем новом альбоме и взаимодействии с другими «Иванушками».





— Андрей, судя по новостям, сейчас в тренде рэперы. Может быть, Вы планировали как-то поработать в этом жанре?





— Все возможно. Знаете, я даже задумался о записи сольного альбома. Скорее всего, он как раз таки будет в таком рэп-стиле, R'n'B.





— У Вас много фанатов, которые вместе с Вами с момента основания группы. Сейчас Вы чувствуете ту былую популярность? Или поклонники не узнают уже Вас?





— Раньше мы с опаской ходили по улицам, а сейчас я хожу по городу и здороваюсь. «Иванушки forever!» — иногда звучит мне вслед. А Кирилла (Туриченко, в группе с 2013 года. — Примеч. Daily Storm) не узнают. Ему надо волосы перекрасить.





— А сейчас у Вас плотный концертный график? Чем Вы занимаетесь перед Новым годом?