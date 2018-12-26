«Шнур непредсказуемый»: в окружении певца допустили возможность его выступления на Евровидении

Российские букмекеры оценили шансы наших звезд выступить на Евровидении-2019. По их прогнозам, туда могли бы попасть Юлианна Караулова и Манижа Давлатова — с вероятностью 20%, а также Ольга Бузова и Сергей Шнуров. Их шансы равны 14%. Вопрос в том, готовы ли они к этому сами? Ну, с Бузовой понятно: ради хайпа она хоть в огонь, а остальные?
Россия не побеждала на Евровидении с 2008 года, поэтому телезрители давно потеряли всякую надежду, что это когда-нибудь произойдет снова. Даже выступавший там в 2016-м Сергей Лазарев — талантливый, красивый, с поражающим своей сложностью номером — и тот не возглавил, а лишь замкнул тройку лидеров. В этом году ставку сделали на Юлию Самойлову, и тоже мимо. Шоу закончилось скандалом. Мол, зачем было посылать туда девочку-инвалида? Растрогать, что ли, хотели? Взять на жалость? А как же сама музыка?
Не обещает ничего хорошего и новый, 64-й конкурс, и в первую очередь из-за того, что ехать туда попросту некому. Спросите у любого прохожего, чем ему запомнилась Юлианна Караулова, он подумает-подумает и скажет: «Это что-то с «Фабрики звезд»?» А на имя Манижа воскликнет: «Кто это?» Обе, несомненно, и симпатичные, и голосистые, но этого мало. Особенно когда за спиной — вся страна!
Тем временем в окружении самих артисток вообще не понимают, из-за чего весь этот кипеж. «Евровидение? Да нет, мы пока не думали об этом», — удивилась нашему вопросу атташе Карауловой. Примерно таким же был разговор с пресс-службой Давлатовой: «Не комментируем, потому что пока нечего. Хотя приятно, что люди так к нам относятся!»
«Мечтала ли о Евровидении сама Манижа? Когда-то, наверное, да. Но на все воля Всевышнего! Так что, если нам предложат поехать, будем обсуждать», — пояснили там.
Не спешит делать громкие заявления и директор Ольги Бузовой Арам Арчер. На вопрос Daily Storm, поедет ли Ольга на Евровидение, если ее все-таки позовут, он сначала пару секунд думает, а потом сообщает: «Мы с ней про это не говорили».
Говорить, может, и не говорили, однако артистка, похоже, решила все сама. После провала Юлии Самойловой она прямо заявила, что певица была «слабой участницей для такого масштабного мероприятия», а вот если бы поехала именно она, Бузова, Россия бы точно не осталась без финала.
«Пусть едет! И батюшку модного ей в дуэт, — иронизируют слушатели. — Только гражданство потом заберите, чтобы не вернулась».
Еще интереснее ситуация со Шнуровым. Он от возможной поездки не отказывается, но в то же время и не заявляет о готовности участвовать. Отчаянно юморя, певец всегда оставляет себе возможность сказать: ну ладно, уломали, давайте съезжу.
Интересно, что о кандидатуре фронтмена «Ленинграда» в свое время говорил еще вице-премьер Дмитрий Рогозин.
«На следующее Евровидение отправим Шнурова. Победить не победит, но кое-куда всех их пошлет», — посмеялся чиновник на своей страничке в Twitter в мае 2016 года.
«Дожили. Выходит так, что из 140 миллионов граждан даже просто *** (куда подальше) послать может только один. Об этом пишет в своем твиттере вице-премьер ядерной державы», — тут же нашелся музыкант.
«Русский народ, как сказочный герой, обращается к Шнуру, как к нечистой силе низшего порядка, чтобы вместе победить абсолютное сказочное зло в его сказочном логове, которое показало нам волшебное зеркальце», — добавил рокер. Но ведь и не отказался!
Колеблются между «да» и «нет» и в его окружении.
«Вопрос, а не отправят ли Сергея Шнурова на Евровидение, возникает регулярно, — рассказал Daily Storm гитарист «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин. — Но я ни разу не слышал от него серьезной оценки своих шансов туда попасть. По моим ощущениям, он не очень туда стремится».
«Но все же: если ему вдруг позвонят и скажут: «Мы тебя выбрали, поедешь?» — что он ответит?» — спрашиваем мы.
«Сергей — человек непредсказуемый, и я не исключаю ни одного из вариантов развития событий», — отвечает музыкант.
Напомним, что Евровидение-2019 примет Израиль, чья представительница Нетта Барзилай победила в состязании этого года. Помимо Бузовой, Шнура, Карауловой и Давлатовой в букмекерских списках числятся хип-хоп-исполнитель Элджей и лишь загорающиеся звезды Монеточка и Гречка. Правда, уже в конце. Наименьшие же шансы у Басты — всего 6% вероятности.