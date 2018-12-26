«Шнур непредсказуемый»: в окружении певца допустили возможность его выступления на Евровидении

Российские букмекеры оценили шансы наших звезд выступить на Евровидении-2019. По их прогнозам, туда могли бы попасть Юлианна Караулова и Манижа Давлатова — с вероятностью 20%, а также Ольга Бузова и Сергей Шнуров. Их шансы равны 14%. Вопрос в том, готовы ли они к этому сами? Ну, с Бузовой понятно: ради хайпа она хоть в огонь, а остальные?





Россия не побеждала на Евровидении с 2008 года, поэтому телезрители давно потеряли всякую надежду, что это когда-нибудь произойдет снова. Даже выступавший там в 2016-м Сергей Лазарев — талантливый, красивый, с поражающим своей сложностью номером — и тот не возглавил, а лишь замкнул тройку лидеров. В этом году ставку сделали на Юлию Самойлову, и тоже мимо. Шоу закончилось скандалом. Мол, зачем было посылать туда девочку-инвалида? Растрогать, что ли, хотели? Взять на жалость? А как же сама музыка?





Не обещает ничего хорошего и новый, 64-й конкурс, и в первую очередь из-за того, что ехать туда попросту некому. Спросите у любого прохожего, чем ему запомнилась Юлианна Караулова, он подумает-подумает и скажет: «Это что-то с «Фабрики звезд»?» А на имя Манижа воскликнет: «Кто это?» Обе, несомненно, и симпатичные, и голосистые, но этого мало. Особенно когда за спиной — вся страна!