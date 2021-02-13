«Мужским вниманием не обделены». Хит-парад барышень шоу-бизнеса, переживших после пандемии развод

«Мы с Аланчиком не только грустная часть статистики, у нас теперь есть самая главная любовь всего нашего существования. И вообще, не надо терять веру в любовь, опираясь на наш опыт. У вас будет иначе», — написала светская львица Ида Галич в середине декабря 2020 года, чем подтвердила слухи и своем разводе с Аланом Басиевым. С того момента прошло чуть больше месяца, и девушка признается, что пока не готова думать о новых отношениях. Галич отмечает, что сейчас ей хорошо в одиночестве, ведь она только-только подняла голову и начала свободно дышать: перестала работать каждый день по 24 часа и сбросила лишний вес после родов.
«Честно скажу, мужским вниманием я не обделена и вряд ли когда-то буду. Но чтобы снова лезть в эти ваши серьезные дебри? Увольте!» — пишет Ида и наслаждается материнством и одиночеством.
Певица Полина Гагарина только в ноябре развелась с Дмитрием Исхаковым. Злые языки тут же заговорили: у Гагариной появился новый мужчина, ведь не зря же она оставила за плечами шесть лет брака. Имя счастливчика долго держалось в тайне, но потом были обнародованы снимки с предполагаемого свидания певицы и ее саунд-продюсера Владимира Чиняева. С ним же Гагарина отдохнула на Мальдивах, хоть и получилось у нее это не сразу. Бывший муж всячески препятствовал вылету их общего ребенка за границу.
«Я был вынужден в интересах своего ребенка подать заявление на запрет его выезда за пределы РФ в соответствии со своими правами и законом, — пояснил 42-летний фотограф. — Мия не любит и не очень хорошо переносит длительные перелеты, и всем членам семьи это прекрасно известно. <...> Во-вторых — и это очень важно, — слухи ходят разные. Я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно не ясен».
Разошлись в этом году и актриса Агата Муцениеце и Павел Прилучный. И если Прилучный после ухода из семьи сразу оказался в руках «Папиной дочки» Мирославы Карпович, то сердце Агаты до сих пор свободно. Она решила посвятить себя карьере, но несколько месяцев назад запустила на YouTube шоу «Честный развод». Интервьюеров на этой площадке и без нее хватает, однако она сумела найти свою собственную интонацию, и бэкграунд «разведенки» тут ей только на руку. Знаменитости, усаживаясь к Агате на диван, без утайки делятся своими личными переживаниями, что обеспечивает каналу миллионные просмотры.
Дети звездной пары — Тимофей и Мия — остались жить с мамой.
О подробностях личной жизни Эмина Агаларова и Алены Гавриловой, которые в марте 2020 года развелись, мало что известно. Их брак не продлился больше двух лет. Спустя четыре месяца после их расставания в СМИ появилась информация о том, что певец планирует новую свадьбу. Говорили, что новой возлюбленной Эмина стала дочь замглавы Министерства обороны Азербайджана — Фатима Садыкова. Косвенным подтверждением слухов послужила премьера песни «Фатима», которую представил публике Агаларов. Однако в итоге официальных комментариев так и не последовало, а разговоры о грядущей свадьбе поутихли.
Слухи о расставании Кристины Асмус и Гарика Харламова не раз появлялись в СМИ, однако супруги опровергали домыслы журналистов. Сложности начались после выхода фильма «Текст», когда на актрису обрушилась волна хейта. Виной тому стала откровенная постельная сцена с Иваном Янковским. Зрители не могли понять, как Гарик допустил подобное и как после такого он может доверять жене. В итоге пара развелась. И если Кристина Асмус как настоящая девушка стала усиленно заниматься работой и общей дочкой, то Харламова заподозрили в новом романе. Резидента Comedy Club замечали в Сочи со своей коллегой по сериалу «Гусар» Катериной Ковальчук. В СМИ паре уже приписали тайный роман, однако никаких подробностей пока не сообщается. Известно лишь то, что актеры проводили время наедине друг с другом. Тем временем в Сети уже активно обсуждают сходство Ковальчук с бывшей женой Гарика.
Разошлись и популярные блогеры Наталья Ящук и Александр Хоменко. Ребята отметили, что навсегда останутся друг для друга близкими людьми. Для многих фанатов звездной пары это заявление стало шокирующим. «Я не могу в это поверить», «2020-й, за что ты так с нами?», «Только благодаря им я верила в настоящую любовь», — писали поклонники комментарии под роликом.
В 2019-м у пары родилась дочь Мария. Бывшие супруги поддерживают друг друга и вместе воспитывают малышку. О новых отношениях ребят пока ничего не известно — они с головой ушли в работу.