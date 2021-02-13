«Мужским вниманием не обделены». Хит-парад барышень шоу-бизнеса, переживших после пандемии развод

«Я был вынужден в интересах своего ребенка подать заявление на запрет его выезда за пределы РФ в соответствии со своими правами и законом, — пояснил 42-летний фотограф. — Мия не любит и не очень хорошо переносит длительные перелеты, и всем членам семьи это прекрасно известно. <...> Во-вторых — и это очень важно, — слухи ходят разные. Я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно не ясен».





Разошлись в этом году и актриса Агата Муцениеце и Павел Прилучный. И если Прилучный после ухода из семьи сразу оказался в руках «Папиной дочки» Мирославы Карпович, то сердце Агаты до сих пор свободно. Она решила посвятить себя карьере, но несколько месяцев назад запустила на YouTube шоу «Честный развод». Интервьюеров на этой площадке и без нее хватает, однако она сумела найти свою собственную интонацию, и бэкграунд «разведенки» тут ей только на руку. Знаменитости, усаживаясь к Агате на диван, без утайки делятся своими личными переживаниями, что обеспечивает каналу миллионные просмотры.





Дети звездной пары — Тимофей и Мия — остались жить с мамой.





О подробностях личной жизни Эмина Агаларова и Алены Гавриловой, которые в марте 2020 года развелись, мало что известно. Их брак не продлился больше двух лет. Спустя четыре месяца после их расставания в СМИ появилась информация о том, что певец планирует новую свадьбу. Говорили, что новой возлюбленной Эмина стала дочь замглавы Министерства обороны Азербайджана — Фатима Садыкова. Косвенным подтверждением слухов послужила премьера песни «Фатима», которую представил публике Агаларов. Однако в итоге официальных комментариев так и не последовало, а разговоры о грядущей свадьбе поутихли.