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Уральские ритуальщики сняли клип на краю могилы
Молодые артисты призывают выкопать им «ямку поглубже» и присыпать «как нужно» Коллаж: © Daily Storm
Культура

Уральские ритуальщики сняли клип на краю могилы

Молодые артисты призывают выкопать им «ямку поглубже» и присыпать «как нужно»

Коллаж: © Daily Storm

Похоронщики Екатеринбурга и Нижнего Тагила записали гимн, в котором рассказали о тяготах профессии, несбывшихся мечтах и своем последнем желании, когда смерть наконец доберется и до них. Текст композиции позаимствован у шансонье Виталия Аксенова, а вот видеоряд свой, фирменный: тут вам и посиделки на краю свежевыкопанных могил, и железные лопаты, и фляжки со спиртным. «Хорошо поют, душевно», — шутят в Сети и требуют еще. Мол, у русского человека что ни песня, то про смерть, поэтому с репертуаром проблем не будет!

 

На ударных — установщик надмогильных сооружений, на клавишных — владелец ритуальных предприятий; вокалист, само собой, руководитель Ассоциации похоронных организаций... Перечисляем не всех, но это только потому, что страшно, хотя с виду это милые и добрые люди. Увидишь таких на улице и даже не подумаешь, что они каждый день часами проводят среди венков и гробов.


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Уточняется, что съемки клипа проходили на Широкореченском кладбище, где расположена так называемая аллея братков: место упокоения криминальных авторитетов, павших в 90-е. Одной из локаций стала могила известного уральского хоккеиста Виктора Кутергина.  

 

Такой же мрачный, как и вся эта атрибутика, и сам текст послания: «Скольких ты схоронил, сколь крышек, брат, перевернул. Сколько гвоздичков набил, сколько выпил, помянул». В оригинале оно, конечно, звучало потеплее, без всей этой гранитной обертки, но автор композиции Виталий Аксенов о таком повороте, похоже, ни сном ни духом.  


Виталий Аксенов
Виталий Аксенов Фото: © instagram / @vitaliyaksenof_official

«Кто ее исполняет? Уральские похоронщики? — изумляется в разговоре с Daily Storm директор артиста Евгений Храпковский. — Ну то есть они действительно из ритуальных услуг?! Да вы что! Интересно...»

 

Между тем некоторым поклонникам шансона такая интерпретация, похоже, зашла. Причем настолько, что они даже начали креативить. «Ребят, а напишите гимн по мотивам песни Буйнова «Падают листья»! — просят они. — Ну вы помните: «В памяти, в памяти, в памяти, в памяти лица тех, кого сегодня рядом нет».

 

«Лучше на Владимира Семеновича, — предлагают другие. — «Я когда-то умру, мы когда-то всегда умираем».

 

Среди других вариантов — «Мой путь» Кобзона, «Вечерняя застольная (все того же Кобзона, Розенбаума и Лепса) и «Пожалуйста, не умирай» Земфиры Рамазановой. В двух последних композициях, согласитесь, еще не все потеряно, хотя градус безнадеги уже зашкаливает.

 

Негативных комментариев немного, но они тоже есть. «Не, а че — заработали на чужих слезах-то. Зато есть теперь на что клип снять. Расценки-то не божеские у всех. Зато тачки крутые», — пишут россияне. «Какой позор — издеваться над умершими!»

 

Отметим, что настолько мощный замогильный креатив пока проявляли разве что участники выставки «Некрополь-Приморье 2020». Похоронщики устроили соревнование по скоростному копанию могил.

 

«Цель проверить уровень землекопов, повысить сервис, качество. Мы хотим понимать, сколько времени уходит на эту работу у тех, кто представляет эту специальность», — с чувством рассказывал тогда глава Единой диспетчерской службы ритуальных услуг в Томске, Кузбассе и Новосибирске Александр Шарабаев (тот самый, который когда-то предлагал отмечать в Хеллоуин День работников ритуальной отрасли, устраивал похороны надежд на отопление и организовал услугу «Гроб на час»).


В состязании приняли участие пять человек, каждый из которых должен был вырыть могилу глубиной 160 сантиметров, после чего члены жюри опускали туда пустой гроб и оценивали их труд. Самым медленным оказался землекоп, справившийся за 68 минут. Самый быстрый уложился в 52.


Отличился в этом плане и бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий, который сейчас находится в одном из московских СИЗО. Как сообщила его адвокат, батюшка принял решение завещать стоящий в его келье гроб своему оппоненту: бывшему главе Екатеринбургской епархии Кириллу (Наконечному). Как объяснил монах, сам-то он теперь отлучен от Церкви и лишен отпевания, а Наконечный — нет. Согласился ли тот принять такой подарок, история умалчивает.


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#музыка #виталий аксенов #шансон #кладбище #скандалы #екатеринбург #ритуальные услуги #схиигумен сергий (романов)
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