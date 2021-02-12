Уральские ритуальщики сняли клип на краю могилы

«Кто ее исполняет? Уральские похоронщики? — изумляется в разговоре с Daily Storm директор артиста Евгений Храпковский. — Ну то есть они действительно из ритуальных услуг?! Да вы что! Интересно...»

Между тем некоторым поклонникам шансона такая интерпретация, похоже, зашла. Причем настолько, что они даже начали креативить. «Ребят, а напишите гимн по мотивам песни Буйнова «Падают листья»! — просят они. — Ну вы помните: «В памяти, в памяти, в памяти, в памяти лица тех, кого сегодня рядом нет».

«Лучше на Владимира Семеновича, — предлагают другие. — «Я когда-то умру, мы когда-то всегда умираем».

Среди других вариантов — «Мой путь» Кобзона, «Вечерняя застольная (все того же Кобзона, Розенбаума и Лепса) и «Пожалуйста, не умирай» Земфиры Рамазановой. В двух последних композициях, согласитесь, еще не все потеряно, хотя градус безнадеги уже зашкаливает.

Негативных комментариев немного, но они тоже есть. «Не, а че — заработали на чужих слезах-то. Зато есть теперь на что клип снять. Расценки-то не божеские у всех. Зато тачки крутые», — пишут россияне. «Какой позор — издеваться над умершими!»

Отметим, что настолько мощный замогильный креатив пока проявляли разве что участники выставки «Некрополь-Приморье 2020». Похоронщики устроили соревнование по скоростному копанию могил.

«Цель — проверить уровень землекопов, повысить сервис, качество. Мы хотим понимать, сколько времени уходит на эту работу у тех, кто представляет эту специальность», — с чувством рассказывал тогда глава Единой диспетчерской службы ритуальных услуг в Томске, Кузбассе и Новосибирске Александр Шарабаев (тот самый, который когда-то предлагал отмечать в Хеллоуин День работников ритуальной отрасли, устраивал похороны надежд на отопление и организовал услугу «Гроб на час»).





В состязании приняли участие пять человек, каждый из которых должен был вырыть могилу глубиной 160 сантиметров, после чего члены жюри опускали туда пустой гроб и оценивали их труд. Самым медленным оказался землекоп, справившийся за 68 минут. Самый быстрый уложился в 52.





Отличился в этом плане и бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий, который сейчас находится в одном из московских СИЗО. Как сообщила его адвокат, батюшка принял решение завещать стоящий в его келье гроб своему оппоненту: бывшему главе Екатеринбургской епархии Кириллу (Наконечному). Как объяснил монах, сам-то он теперь отлучен от Церкви и лишен отпевания, а Наконечный — нет. Согласился ли тот принять такой подарок, история умалчивает.