Отец 23-летнего обладателя медали ордена «За заслуги перед Отечеством» пожелал всем возмущенным не захлебнуться в собственной желчи

Медиамагнат Владимир Киселев жестко отреагировал на недовольство россиян тем, что его сын ЮрКисс в свои 23 года уже получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такой указ на днях подписал президент России Владимир Путин. По словам продюсера, эта награда абсолютно заслуженна, а если кто-то считает иначе, то что ж: не все в нашей стране умеют радоваться успехам других! И вообще, считает он, во всей этой истории они с Юрием выступили в роли этаких ассенизаторов. На них же всю желчь вылили, и это где-то даже хорошо. Не тронут других!
Большинство жителей России, родившихся в советские времена, убеждены, что медалями и орденами награждают исключительно героев, но мечтать об этом неблагородно и некрасиво. Но каково же было удивление, когда они вдруг узнали, что в числе получивших государственную награду числится молодой певец и по совместительству член совета директоров «Русской медиагруппы» Юрий Киселев! За что? Как сообщается в указе, «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».
И вот тут-то и встает вопрос: а когда же он успел? Ведь другие артисты идут к этому годами. Вспомните скандал вокруг Николая Носкова, которому в 2018 году вдруг взяли и отказали в звании заслуженного артиста, или историю Юрия Лозы, прошлой осенью получившего лишь скромную благодарность. «Получается, что с точки зрения российской культуры ничего более грамоты я не достоин», — отшучивался тогда певец. Юрию Эдуардовичу, напомним, далеко за 60. ЮрКиссу чуть за 20.
«Ну все, теперь на трамвае со скидкой будет ездить!» — иронизируют россияне. И намекают: «Папа может, папа может все, что угодно».
Про папу — неслучайно. Отец молодого артиста — в прошлом художественный руководитель группы «Земляне», а сейчас владелец «Русской медиагруппы», в которую входят «Русское радио», «Хит FM» и многие другие известные станции и телеканалы, Владимир Киселев. Это ему приписывают многочисленные заслуги сына. Это в него сейчас летят все шишки. Это у него спрашивают, не стыдно ли ему за такой семейный подряд.
«Что бы я хотел сказать всем этим комментаторам? — переспрашивает Киселев-старший, беседуя с Daily Storm. — Только чтобы они не захлебнулись в своей желчи! А самое главное — что мы сделали в какой-то мере работу ассенизаторов. Если они вылили всю свою желчь на Юрия, может, на других, менее стойких, чем он, уже не хватит. Получился хороший такой медицинский эффект!»
По словам Владимира, сыну не надо ни перед кем оправдываться и тем более защищаться. Его отметил президент государства, а на вопрос «за что» можно привести целый послужной список: концерты в Донецке и Крыму, мероприятия в Луганской народной республике, восстановление храмов, проведение гуманитарных конвоев…
«Причем он не только выступал, он все это организовывал! — продолжает Киселев. — Был частью команды! Все написано, все документально подтверждено; есть фотографии. О какой еще защите может идти речь? Однако в нашей стране, к великому сожалению, такое не ценится. И сколько лет я нахожусь в публичном пространстве — столько лет это и продолжается, а Юрий так вообще слушает подобные вещи чуть ли не с самого рождения!»
«Обидно ли? — отвечает продюсер. — А на что обижаться-то? Ну да, какой-то человек что-то написал. Так мы же не знаем, кто это! А может, это бот? А может, это западный империалист? Какая нам разница, что Вася Пупкин из Новгорода спросил: «Почему Юрию, а не мне?» Так что абсолютно не обидно. Наоборот, радостно! Ведь были и те, кто нас поздравил».
Отдельная история — что именно дает такая награда. До настоящего времени у ЮрКисса было только две премии: MuzPlay в номинации «Лучший дуэт» за песню «Едем в Крым», которую он записал вместе с братом Владимиром, и «Золотой граммофон» за композицию «Не торопитесь нас женить», исполненную с дочерью Дмитрия Маликова Стефанией. Теперь их три, и медаль, конечно, будет поважнее предыдущих хотя бы потому, что наградил ею президент.
С одним маленьким «но»: ни на какие особые преференции рассчитывать пока не приходится. Была бы первая степень — тогда другое дело: при новых заслугах ЮрКисс имел бы право на получение ордена, а так... ну дадут небольшую единоразовую выплату. С другой стороны, это довольно веский аргумент для того, чтобы он был удостоен звания «Ветеран труда», а значит, и всевозможных льгот. Но до пенсии, как вы понимаете, еще шагать и шагать.
«Впрочем, папа как опытный номенклатурщик прекрасно знает: чтобы что-то получить к старости, надо начинать в молодости, — комментируют в Сети. — Пусть даже с малого — медали II степени. Наградная система так устроена, что главное — это последовательность и периодичность. Поэтому раньше начал — больше получил!»
Не в курсе насчет материальной ценности медали и дирижер Воронежского академического симфонического оркестра Игорь Вербицкий, чье имя в наградных листах красуется аккурат рядом с именем ЮрКисса.
«Да я спокойно к этому отношусь, — скромно говорит он. — Спасибо, и все! Я не ради этого работаю — не за награды, но когда мне сообщили, конечно, порадовался. А про ЮрКисса узнал только от вас, поэтому тут без комментариев».
Певец Юрий Киселев начал свою сценическую карьеру в 2012 году, дебютировав с песней «Звон», а уже через год принял участие в Международном музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга». А теперь вот дорос и до своей первой государственной медали. Коллеги, само собой, не в восторге.
«Это упрек в сторону наградного комитета», — считает поэт-песенник Александр Шаганов. — Скольких достойных людей он завернул с этой наградой?» «Превратили в балаган и орден, и Отечество! И это, видимо, не дно, снизу еще постучат», — заявляет певец Юлиан. «Большего плевка в лицо российской культуре придумать сложно!» — уверен ведущий Алексей Остудин. «Ну или тогда и Бузовой давайте заслуженную, — в свою очередь предлагают россияне. — А что? Столько лет на культурной ниве!»