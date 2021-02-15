Отец 23-летнего обладателя медали ордена «За заслуги перед Отечеством» пожелал всем возмущенным не захлебнуться в собственной желчи

«Причем он не только выступал, он все это организовывал! — продолжает Киселев. — Был частью команды! Все написано, все документально подтверждено; есть фотографии. О какой еще защите может идти речь? Однако в нашей стране, к великому сожалению, такое не ценится. И сколько лет я нахожусь в публичном пространстве — столько лет это и продолжается, а Юрий так вообще слушает подобные вещи чуть ли не с самого рождения!»

«Обидно ли? — отвечает продюсер. — А на что обижаться-то? Ну да, какой-то человек что-то написал. Так мы же не знаем, кто это! А может, это бот? А может, это западный империалист? Какая нам разница, что Вася Пупкин из Новгорода спросил: «Почему Юрию, а не мне?» Так что абсолютно не обидно. Наоборот, радостно! Ведь были и те, кто нас поздравил».

Отдельная история — что именно дает такая награда. До настоящего времени у ЮрКисса было только две премии: MuzPlay в номинации «Лучший дуэт» за песню «Едем в Крым», которую он записал вместе с братом Владимиром, и «Золотой граммофон» за композицию «Не торопитесь нас женить», исполненную с дочерью Дмитрия Маликова Стефанией. Теперь их три, и медаль, конечно, будет поважнее предыдущих хотя бы потому, что наградил ею президент.





С одним маленьким «но»: ни на какие особые преференции рассчитывать пока не приходится. Была бы первая степень — тогда другое дело: при новых заслугах ЮрКисс имел бы право на получение ордена, а так... ну дадут небольшую единоразовую выплату. С другой стороны, это довольно веский аргумент для того, чтобы он был удостоен звания «Ветеран труда», а значит, и всевозможных льгот. Но до пенсии, как вы понимаете, еще шагать и шагать.

«Впрочем, папа как опытный номенклатурщик прекрасно знает: чтобы что-то получить к старости, надо начинать в молодости, — комментируют в Сети. — Пусть даже с малого — медали II степени. Наградная система так устроена, что главное — это последовательность и периодичность. Поэтому раньше начал — больше получил!»

Не в курсе насчет материальной ценности медали и дирижер Воронежского академического симфонического оркестра Игорь Вербицкий, чье имя в наградных листах красуется аккурат рядом с именем ЮрКисса.