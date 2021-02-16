Близкие встревожены: Бари Алибасов продолжает падать

Казалось бы, еще совсем недавно Бари Алибасов резвился с помощницей Викой, устраивал с ней краскодискотеку и нежно обнимался с обезьянкой Машей, а теперь снова лежит в больнице и с трудом вспоминает, как его зовут. Со слов сына, на этот раз артист перепутал пожарную лестницу с обычной, поскользнулся и упал. Думаете, шутки? В окружении продюсера говорят, что нет. Да и как можно шутить, когда человек тяжело болен, и с каждым днем это все очевиднее?!
Если не знаешь, что делать, падай! Не знаем, чем руководствовался Бари Каримович, придумывая подобную стратегию, но получалось блестяще. Только за последние два года мы насчитали как минимум пять падений, благодаря которым он мигом оказывался в центре всеобщего внимания.
Наверное, одним из самых странных периодов в жизни артиста стало лето 2019 года, когда он отравился жидкостью для прочистки труб и попал в НИИ имени Склифосовского, а после начал сверкать на всех экранах страны. Например, в программе «Привет, Андрей!», куда его привезли на инвалидной коляске. За какой-то час эфира продюсер успел порвать руками арбуз, эффектно опрокинуться на пол головой о ступеньки, с нескрываемым укором посмотреть на подбежавшего к нему ведущего и плюнуть ему в лицо, а потом обнять его и попробовать поцеловать. Другой бы оскорбился и ушел, но не Малахов! Молодцы, пять баллов. Станиславский бы сказал: «Верю!»
Спустя месяц артист решил повторить такой же эксперимент уже с Дмитрием Борисовым. Дело было во время съемок шоу «Мыльный пузырь Бари Алибасова», где ему устроили встречу с человеком, из-за которого он мог лишиться части своей квартиры. Когда обидчик пообещал, что больше не имеет на нее никаких притязаний, Бари Каримович был так счастлив, что подбежал к ведущему программы и попытался зацеловать его ботинки. Смущенный Борисов не знал, куда деться: не каждый день у тебя в ногах валяется заслуженный артист РФ!
Следующим в очереди стал адвокат Сергей Жорин. На запечатленных кадрах видно, как правозащитник входит в свой офис и замечает поджидающего его там продюсера, который тут же грохается перед ним на колени.
«Так, ну кто Алибасова опять в офис пустил? — возмущенно негодует юрист. — Сейчас он что-нибудь сожрет здесь, а нам отвечать!»
Что в это время делает Алибасов? Сыплет проклятиями... «Сдохнете с голоду, — обещает он, заглядывая прямо в камеру. — Скоро у вас не будет ни-че-го!»
Уточняется, что запись была сделана незадолго до того, как артист попал в психиатрическую больницу. Основателя «На-На» поместили туда с амнестическим синдромом, обострившимся после истории с «Кротом».
Еще одно громкое падение произошло в декабре 2020 года, когда родственники Алибасова не смогли попасть к нему в квартиру в Мерзляковском переулке из-за того, что им никто не открывал. Артиста только-только выпустили из больницы после отравления виагрой во время игр с помощницей Викой, поэтому предположить можно было все что угодно!
Как позднее рассказывал всем Бари-младший, отец, скорее всего, упал в подъезде. Наверное, говорил он, отмечал развод с ненавистной Шукшиной...
«***** какая-то!» — в свою очередь заявил Алибасов-старший. Его проблемы совсем другого рода. Он есть не может — вот это беда! Приходится мотаться по городу в поисках манной каши.
И вот только все успокоились и поверили, что это действительно так, как очередные новости: приехав в Калининград, Бари Каримович полез на пожарную лестницу и получил перелом! Не спрашивайте, зачем он это сделал, но, как утверждает его сын, у которого тот был в гостях, решил выйти из дома и перепутал ее с обыкновенной. Мол, в последнее время папа плохо ориентируется в пространстве и забывает, где находится.
Шутки шутками, а в окружении артиста подтверждают, что это действительно так: у Алибасова серьезные проблемы с памятью, и он все чаще напоминает ребенка.
«Это не ирония, не пиар, — говорит его бывший помощник Вадим Горжанкин, к которому мы обратились, чтобы узнать, верит ли он в такую версию. — Он реально плохо себя чувствует и все время все забывает, поэтому за ним надо постоянно присматривать и ни в коем случае нельзя оставлять одного! Не знаю, как другие, а я склоняюсь к тому, что это правда. Иначе зачем его родственникам сочинять, что у Бари Каримовича открытый перелом?»
По словам Вадима, сейчас актриса Лидия Федосеева-Шукшина делает все, чтобы дозвониться до больницы, где находится Алибасов, и узнать о его самочувствии. Она страшно переживает и надеется, что все обойдется.
«Чудовищное происшествие, — считает народная артистка. Если бы мы были вместе, я уверена, ничего такого бы не случилось».
Бари Алибасову 73 года. Прошлым летом он проходил лечение в психиатрической больнице №1 имени Н.А. Алексеева, и, как признавались тогда близкие к нему люди, рассчитывать на какое-то улучшение не приходилось. Вероятность того, что он придет в норму, составляла не более 2%. «Никого не узнает и путается во временах, — говорил тогда Вадим. — К примеру, начинает рассказывать о событиях 20-летней давности и утверждает, что они происходят именно сейчас!»