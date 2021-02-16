Близкие встревожены: Бари Алибасов продолжает падать

Еще одно громкое падение произошло в декабре 2020 года, когда родственники Алибасова не смогли попасть к нему в квартиру в Мерзляковском переулке из-за того, что им никто не открывал. Артиста только-только выпустили из больницы после отравления виагрой во время игр с помощницей Викой, поэтому предположить можно было все что угодно!

Как позднее рассказывал всем Бари-младший, отец, скорее всего, упал в подъезде. Наверное, говорил он, отмечал развод с ненавистной Шукшиной...

«***** какая-то!» — в свою очередь заявил Алибасов-старший. Его проблемы совсем другого рода. Он есть не может — вот это беда! Приходится мотаться по городу в поисках манной каши.

И вот только все успокоились и поверили, что это действительно так, как очередные новости: приехав в Калининград, Бари Каримович полез на пожарную лестницу и получил перелом! Не спрашивайте, зачем он это сделал, но, как утверждает его сын, у которого тот был в гостях, решил выйти из дома и перепутал ее с обыкновенной. Мол, в последнее время папа плохо ориентируется в пространстве и забывает, где находится.

Шутки шутками, а в окружении артиста подтверждают, что это действительно так: у Алибасова серьезные проблемы с памятью, и он все чаще напоминает ребенка.

«Это не ирония, не пиар, — говорит его бывший помощник Вадим Горжанкин, к которому мы обратились, чтобы узнать, верит ли он в такую версию. — Он реально плохо себя чувствует и все время все забывает, поэтому за ним надо постоянно присматривать и ни в коем случае нельзя оставлять одного! Не знаю, как другие, а я склоняюсь к тому, что это правда. Иначе зачем его родственникам сочинять, что у Бари Каримовича открытый перелом?»

По словам Вадима, сейчас актриса Лидия Федосеева-Шукшина делает все, чтобы дозвониться до больницы, где находится Алибасов, и узнать о его самочувствии. Она страшно переживает и надеется, что все обойдется.

«Чудовищное происшествие, — считает народная артистка. Если бы мы были вместе, я уверена, ничего такого бы не случилось».

Бари Алибасову 73 года. Прошлым летом он проходил лечение в психиатрической больнице №1 имени Н.А. Алексеева, и, как признавались тогда близкие к нему люди, рассчитывать на какое-то улучшение не приходилось. Вероятность того, что он придет в норму, составляла не более 2%. «Никого не узнает и путается во временах, — говорил тогда Вадим. — К примеру, начинает рассказывать о событиях 20-летней давности и утверждает, что они происходят именно сейчас!»